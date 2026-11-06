Chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển từng nhận được nhiều sự chú ý khi bắt đầu từ mối quan hệ cô trò, vượt qua khoảng cách tuổi tác và những áp lực để trở thành vợ chồng. Sau 13 năm gắn bó, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Hiện tại, gia đình đã có ba người con là Kubi, Anna và Lisa.

Bận rộn với công việc huấn luyện, thi đấu dancesport và chăm sóc các con, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Trong đó, chuyện bếp núc, mâm cơm gia đình cũng có nhiều tình huống thú vị.

Khánh Thi và Phan Hiển

Khánh Thi từng chia sẻ: “Vợ chồng mình rất vụng về. Vợ chồng mình có thể dạy người ta nhảy nhưng việc bếp núc thì không giỏi lắm”. Thế nhưng, điều đó không ngăn cặp đôi thử sức với những món ăn tại nhà, nhất là trong những dịp muốn chăm sóc đối phương.

Một trong những lần hiếm hoi Khánh Thi khoe tài nấu nướng là trong chuyến công tác tại Italy cùng Phan Hiển từ năm 2019. Thời điểm đó, cô cho biết mình muốn nấu ăn để chuẩn bị đồ ăn cho ông xã sau những buổi tập luyện.

Bữa ăn chống đói mà Khánh Thi chuẩn bị gồm 3 món: thịt ba chỉ rán, nui nấu trứng và salad tổng hợp. Dù thực đơn không quá cầu kỳ, đây vẫn là một lần vào bếp đáng nhớ bởi chính Khánh Thi cũng thừa nhận mình đã lâu không làm những công việc này, thậm chí không biết nấu ăn.

Về phần Phan Hiển, anh vui vẻ ăn những món do vợ nấu. Với món nui, anh nhận xét khá ngon, còn salad thì bị mặn một chút. Riêng món thịt ba chỉ rán cũng được ông xã đánh giá là ổn.

Khánh Thi nấu cơm cho chồng khi cả 2 đi Ý

Một trường hợp đáng nhớ khác là mâm cơm của 2 vợ chồng vào năm 2021 - khi chuyển đến nhà mới. Khi đó căn nhà chưa có đồ đạc, ngay cả nồi niêu bếp núc vẫn chưa có nên cặp đôi nấu cơm, xào rau,... đều bằng nồi cơm điện. Dù bữa ăn đơn giản và có phần thiếu thốn nhưng cả 2 đều rất vui khi đứng trước một cột mốc quan trọng của gia đình.

Mâm cơm đơn giản của 2 vợ chồng khi mới chuyển về nhà mới

Có lần Khánh Thi nấu đồ ăn xong xuôi nhưng Phan Hiển phát hiện ra vợ chưa bật số nồi cơm điện

Phan Hiển cũng có lần tự mình đảm nhận toàn bộ việc chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Năm 2020, anh lần đầu trải nghiệm việc đi chợ và nấu ăn sau khi được bà xã giao nhiệm vụ.

Thời điểm đó, Phan Hiển đưa con trai Kubi đi chợ với số tiền 200.000 đồng để mua nguyên liệu cho bữa ăn 4 người. Anh khá lúng túng khi chọn thực phẩm, không biết mặc cả và cũng chưa quen tính toán số lượng sao cho vừa đủ. Sau hơn nửa tiếng, hai bố con mua được thịt ba chỉ, rau muống, đậu rồng, đậu phụ, cà muối và dừa tươi, thậm chí còn dư 17.000 đồng để Kubi bỏ vào lợn tiết kiệm.

Về đến nhà, Phan Hiển phân công Kubi và Anna nhặt rau, sau đó bắt tay chế biến các món ăn. Thực đơn gồm thịt luộc, rau muống luộc, đậu rồng luộc, trứng xào hành và đậu phụ chiên. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, anh khá lóng ngóng trong từng công đoạn, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành bữa cơm sau hơn một tiếng loay hoay trong bếp.

Khánh Thi tỏ ra bất ngờ và xúc động khi được chồng tự tay chuẩn bị bữa ăn. Cô hài hước nhận xét: “Tất cả các món ăn đều nấu chín là được rồi, dù chưa ngon. Tôi không dám chê tài bếp núc của chồng vì tôi cũng không giỏi khoản này. Thế nên tôi vẫn cho ông xã 10 điểm”. Nữ kiện tướng cũng cho biết cô vui khi nhìn thấy Kubi và Anna cùng bố chuẩn bị bữa ăn.

Bữa ăn Phan Hiển và 2 con chuẩn bị cho vợ

Một bữa ăn tối khác của gia đình

Trong thời gian mang thai, Khánh Thi cũng từng đăng tải hình ảnh một bữa cơm dành cho mẹ bầu với khá nhiều món ăn. Thực đơn gồm cơm, đậu hũ, rau cải cà rốt, thịt, cá, trứng ngỗng, ngô và sinh tố. Cô viết: “Bữa cơm tối cho bà bầu! Nói thật lòng là nhìn thế thôi đủ no rồi. Nhưng vì em bé nên mẹ sẽ cố gắng ăn. Đây có thể là bí quyết ăn bổ cho em bé mà không bổ cho mẹ nên mẹ không mập ú chăng?”.

Mâm cơm mẹ bầu của Khánh Thi

Những câu chuyện nhỏ xoay quanh chuyện đi chợ, nấu ăn hay chuẩn bị bữa cơm cho nhau cho thấy cả Khánh Thi lẫn Phan Hiển đều không đặt nặng chuyện phải nấu được những món thật xuất sắc. Đôi khi, một bữa ăn đơn giản do người còn lại tự tay chuẩn bị cũng đủ khiến đối phương vui vẻ và cảm nhận được sự quan tâm.

(Ảnh: FBNV & Ảnh cắt từ clip/ YouTube Khánh Thi - Phan Hiển)