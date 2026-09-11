Vợ phát hiện chồng ngoại tình từ hợp đồng bảo hiểm và sự thật về 180 lần đặt phòng khách sạn

Một người đàn ông Trung Quốc vướng vào cuộc tranh chấp pháp lý sau mối quan hệ ngoài luồng kéo dài 7 năm với nữ nhân viên bảo hiểm. Vụ việc gây chú ý khi người vợ phát hiện chồng không chỉ ngoại tình mà còn chi hàng triệu nhân dân tệ cho người tình dưới danh nghĩa mua bảo hiểm.

Người vợ phát hiện những tin nhắn đáng ngờ

Theo Hongxing News, ông Quách, sống tại Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, kết hôn với bà Trân và có chung một cô con gái 2 tuổi.

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Năm 2017, bà Trân phát hiện chồng trao đổi những tin nhắn tình cảm với cô Lý, một nhân viên bảo hiểm kém ông 8 tuổi. Nội dung tin nhắn có những câu như "Anh nhớ em", cùng nhiều lần chuyển khoản 520 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng). Trong văn hóa Trung Quốc, con số 520 thường được hiểu là "Anh yêu em" nhờ cách phát âm gần giống với câu nói này.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở những tin nhắn tình cảm.

Năm 2024, trong thời gian nằm viện, bà Trân phát hiện chồng đã mua các gói bảo hiểm y tế cho mình và con gái. Chi tiết này khiến bà nghi ngờ mối quan hệ giữa ông Quách và cô Lý vẫn tiếp tục duy trì trong nhiều năm.

Sau khi kiểm tra tài chính, bà Trân ước tính chồng đã chuyển cho cô Lý hơn 3 triệu nhân dân tệ (11,6 tỷ đồng), trong suốt 7 năm.

Hồ sơ bảo hiểm cho thấy ông Quách đã mua hơn 50 hợp đồng thông qua cô Lý, với tổng số tiền phí bảo hiểm vượt quá 10 triệu nhân dân tệ (38,6 tỷ đồng). Trong khoảng thời gian này, cô Lý cũng được thăng chức lên vị trí quản lý tại công ty bảo hiểm.

Từ chuyện ngoại tình đến cuộc chiến pháp lý

Sau đó, bà Trân khởi kiện chồng, cô Lý và công ty bảo hiểm, yêu cầu hoàn trả số tiền phí bảo hiểm đã đóng.

Người vợ cho rằng ông Quách đã sử dụng tài sản chung của vợ chồng để mua các hợp đồng này, đồng thời cáo buộc cô Lý có hành vi tác động không phù hợp đến quyết định tài chính của ông.

Bên cạnh đó, bà Trân yêu cầu cô Lý hoàn trả 3 triệu nhân dân tệ đã nhận từ chồng mình. Bà cũng khởi kiện riêng chồng của cô Lý, cho rằng người này cần cùng chịu trách nhiệm trong việc hoàn trả số tiền liên quan.

Về phía cô Lý, người phụ nữ phủ nhận chuyện ngoại tình với ông Quách. Cô cho rằng pháp luật không cấm hai người gặp nhau tại khách sạn để trao đổi công việc.

Cô Lý cũng khẳng định chính ông Quách là người muốn lấy lại tiền vì không còn đủ khả năng chi trả phí bảo hiểm, sau đó phối hợp với vợ để tìm cách thu hồi khoản tiền đã bỏ ra.

Tuy nhiên, báo cáo của cơ quan công an lại cho thấy một diễn biến hoàn toàn khác. Theo đó, ông Quách thừa nhận từng ở khách sạn cùng cô Lý hơn 180 lần. Người đàn ông này cũng khai rằng bản thân sở hữu hơn chục bất động sản và không gặp khó khăn về tài chính.

Những lời khai trên khiến lập luận "chỉ gặp nhau để bàn công việc" của cô Lý trở nên khó thuyết phục.

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Tòa án phán quyết và tranh cãi về số tiền bảo hiểm

Sau quá trình xét xử, tòa án xác định ông Quách và cô Lý đã có mối quan hệ không phù hợp. Tòa yêu cầu cô Lý hoàn trả cho bà Trân khoảng 900.000 nhân dân tệ (gần 3,5 tỷ đồng) tiền quà tặng không chính đáng, kèm theo tiền lãi.

Yêu cầu xét xử lại của cô Lý sau đó cũng bị bác bỏ.

Trong khi đó, công ty bảo hiểm lập luận rằng việc ông Quách liên tục mua nhiều hợp đồng trong thời gian dài là những "quyết định hợp lý được xác nhận nhiều lần", chứ không phải hành động bốc đồng hay bị ép buộc.

Tuy nhiên, ông Quách thừa nhận mối quan hệ với cô Lý đóng vai trò đáng kể trong quyết định mua số lượng lớn hợp đồng bảo hiểm.

Tranh chấp liên quan đến tính hợp lệ của các hợp đồng bảo hiểm hiện vẫn đang được xem xét.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, với các bài đăng liên quan thu hút hơn 100 triệu lượt xem.

Một cư dân mạng bình luận: "Ông Quách gọi đó là công việc với vợ, gọi đó là tình yêu với người tình, còn gọi bảo hiểm là khoản đầu tư cho bản thân. Cuối cùng, thứ ông ta nhận được chỉ là một vụ kiện".

Người khác cho rằng: "Tiền đưa cho người tình có thể bị yêu cầu hoàn trả, nhưng bảo hiểm lại là câu chuyện khác. Việc mua bảo hiểm về mặt pháp lý có thể hoàn toàn hợp lệ và không dễ dàng bị hủy bỏ"

Một ý kiến khác nhận xét: "Nhìn từ góc độ của cô Lý, có lẽ cô ấy không xem mối quan hệ này đơn thuần là tình cảm, mà còn coi đó là một cơ hội kinh doanh".

Câu chuyện đặt ra một nghịch lý đáng suy ngẫm: Khi tình cảm, tiền bạc và lợi ích kinh tế đan xen, ranh giới giữa một mối quan hệ cá nhân và hành vi trục lợi đôi khi trở nên mong manh hơn người trong cuộc tưởng.