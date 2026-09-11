Thấy đứa bé 10 tuổi giống chồng như đúc, tôi kéo anh đi xét nghiệm ADN: Chưa có kết quả thì mẹ đứa trẻ đã tiết lộ bí mật sốc

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại đứng trước một chuyện khó xử đến mức không biết nên giận, nên trách hay nên im lặng như thế. Mọi chuyện bắt đầu từ một lần tôi tình cờ sang làng bên có việc. Ở đó, tôi gặp một cậu bé khoảng 10 tuổi đang chơi trước cửa nhà. Điều khiến tôi chú ý không phải vì thằng bé đẹp trai hay nghịch ngợm, mà bởi khuôn mặt nó có vài nét giống chồng tôi đến kỳ lạ. Đôi mắt, sống mũi, cả cái cách nó nhìn người khác khiến tôi cứ đứng nhìn mãi.

Hỏi ra, tôi mới biết mẹ thằng bé tên Duyên, hơn 50 tuổi. Người trong làng nói bà là mẹ đơn thân, chẳng mấy khi giao du với ai, cũng chẳng ai biết bố đứa bé.

Trên đường về, đầu óc tôi rối tung. Tôi cố tự trấn an rằng có thể mình nhìn nhầm, nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bất an. Chồng tôi trước đây từng có thời gian làm việc gần khu vực này. Chỉ một chút nghi ngờ thôi mà trong đầu tôi đã tự dựng lên đủ thứ. Tôi nghĩ đến khả năng anh từng qua lại với người phụ nữ khác rồi có con rơi bên ngoài.

Tối hôm đó, vừa thấy chồng về, tôi đã làm ầm lên. Anh ngơ ngác, liên tục hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Khi tôi kể về cậu bé, anh tái mặt vì cũng thấy chuyện này quá trùng hợp. Anh thề sống thề chết rằng chưa bao giờ phản bội tôi, càng không có chuyện giấu tôi một đứa con.

Nhưng lúc ấy tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để tin. Tôi ép anh phải đi xét nghiệm ADN. Anh ban đầu rất buồn vì cảm thấy mình bị vợ nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Anh bảo nếu xét nghiệm là cách duy nhất khiến tôi yên tâm thì anh sẽ làm.

Hai vợ chồng tìm đến nhà mẹ con cô Duyên. Vừa nhìn thấy thằng bé, chồng tôi cũng sững người. Chính anh cũng không ngờ trên đời lại có một đứa trẻ giống mình đến như vậy.

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Anh lấy hết can đảm nói với cô Duyên rằng vì đứa trẻ quá giống anh nên anh muốn làm xét nghiệm để chứng minh cho vợ tin tưởng là người giống người mà thôi. Thế nhưng cô Duyên chỉ nhìn hai chúng tôi một lúc rồi bình thản nói một câu khiến cả tôi lẫn chồng đều chết lặng.

Thằng bé không phải con của chồng tôi. Nó là con của bố chồng tôi.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Chồng tôi cũng đứng bất động, khuôn mặt không còn chút máu. Cô Duyên kể chuyện ngày trước, khi bà còn trẻ, bà từng có quan hệ tình cảm với bố chồng tôi nhưng rồi mỗi người đi một ngả. Bố chồng tôi lấy mẹ chồng, còn bà lấy người khác. Vài năm sau, bà ly hôn chồng, về lại làng này sinh sống thì tình cờ gặp lại bố chồng tôi, hai người đi lại vài tháng thì có thằng bé. Khi biết mình có bầu, bà liền chia tay gấp vì không muốn làm nhà bên đó rối tung. Bố chồng tôi sau này cũng biết mình có con nhưng sợ mẹ chồng tôi và làng xóm bàn tán nên cũng im lặng.

Trên đường về, hai vợ chồng gần như không nói với nhau câu nào. Chồng tôi bảo chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra, nhất là với mẹ anh. Nếu sự thật được phơi bày, không biết gia đình sẽ tan nát thế nào.

Tôi cũng không dám nói nhưng tôi sợ nhất là không biết chúng tôi có thể giữ bí mật này được bao lâu.