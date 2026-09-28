Tôi muốn vay tiền để biến căn nhà thành nơi sang trọng, chồng nhất quyết không đồng ý, đến lúc biết lý do mới thấy chột dạ

Sau khi hoàn thành việc xây nhà, nhiều gia đình mới nhận ra phần tiền dành cho nội thất cũng là một khoản rất lớn. Nếu không tính toán từ đầu, căn nhà có thể xây xong nhưng vẫn phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, thậm chí phải vay thêm để mua sắm. Câu chuyện của vợ chồng Lan cũng bắt đầu từ một khoảng trống tưởng nhỏ như vậy, nhưng lại khiến hai vợ chồng nhiều lần tranh cãi.

Xây xong nhà nhưng vợ chồng lại cãi nhau vì tiền nội thất

Tôi và chồng là Doanh mất gần hai năm để dành dụm rồi xây được căn nhà mà cả hai mong muốn. Từ lúc có mảnh đất đến khi căn nhà thành hình, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh vợ chồng ngồi trong phòng khách, cuối tuần bạn bè đến chơi, đồng nghiệp ghé thăm rồi cùng nhau ăn uống.

Nhưng sau khi hoàn thiện, sàn, trần, cửa thì lại gặp một vấn đề khó quyết. Tiền hết rồi mà nội thất chưa có gì. Tôi nhìn lại số đồ của căn nhà cũ, sô pha ngả màu, bàn ăn bé mà xấu, rèm cửa hoa văn cũ kỹ, tủ quần áo nhôm... mọi thứ tôi không thể tận dụng được vì trông lạc quẻ với căn nhà mới to đẹp này.

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Tôi sốt ruột nên đề nghị chồng vay thêm một khoản để mua nội thất cho xong. Tôi nghĩ đã xây nhà thì nên hoàn thiện một lần, còn nợ thì hai vợ chồng cùng cố gắng trả dần. Tôi cũng muốn sớm mời bạn bè, đồng nghiệp đến nhà chơi, chứ cứ mỗi lần ai hỏi thăm lại phải nói nhà còn chưa xây xong, tôi thấy ngại.

Nhưng Doanh không đồng ý. Anh bảo tiền xây nhà đã gần như vét sạch toàn bộ số tiền mà hai vợ chồng có, bây giờ mà vay tiếp thì mỗi tháng lại phải dành một khoản trả nợ. Chưa kể nếu đã vay thì tôi lại muốn mua đồ đẹp, mua cho đúng ý, lúc ấy số tiền phải vài trăm triệu mới đủ. Anh không muốn vừa bước vào căn nhà mới đã phải mang thêm một khoản nợ trên vai.

Tôi hiểu điều Doanh lo, nhưng tôi vẫn khó chịu. Với tôi, nhà đã xây thì phải đầy đủ luôn mới thấy đáng. Tôi không thích cảnh phòng khách trống trơn, đồ đạc mỗi thứ một kiểu và cứ phải tự nhủ rằng "sau này có tiền rồi mua".

Hai vợ chồng tranh luận mãi, cuối cùng chẳng ai chịu ai. Doanh muốn chờ có tiền mới mua, còn tôi chỉ muốn căn nhà được gọn gàng, đẹp đẽ ngay lúc này.

Phân bổ tài chính để sử dụng đúng số tiền đã tính toán

Giai đoạn xây nhà thường là lúc tài chính gia đình dễ bị "hụt hơi" nhất, vì ngoài tiền xây dựng còn hàng loạt khoản phát sinh như thiết bị điện, rèm cửa, điều hòa, tủ bếp, giường tủ, bàn ghế, đồ gia dụng… Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu lên kế hoạch xây, vợ chồng nên chia ngân sách thành 3 phần: tiền xây dựng, tiền nội thất và khoản dự phòng.

Ảnh minh họa

Khi đang xây nhà, không nên dồn toàn bộ tiền vào phần xây dựng rồi mới tính nội thất sau. Có thể lập danh sách những món bắt buộc phải có khi chuyển vào ở và những món có thể mua sau. Ví dụ, giường, tủ quần áo, bàn ăn, thiết bị bếp thiết yếu có thể ưu tiên trước; bàn trang trí, tủ rượu, đồ decor hoặc những món chưa thật sự cần thiết có thể để lại.

Khi nhà vừa xây xong, nếu tiền mặt đã gần cạn thì nên tránh vay chỉ để mua những món phục vụ nhu cầu làm đẹp hoặc tiếp khách. Có thể hoàn thiện từng khu vực theo thứ tự: phòng ngủ, bếp, phòng khách rồi mới đến các không gian phụ. Việc mua từng đợt bằng khoản tiền tiết kiệm hàng tháng giúp gia đình không bị dồn thêm một khoản trả nợ ngay sau khi vừa hoàn thành khoản vay xây nhà.

Nếu đang cân nhắc vay tiền để mua nội thất, cần tính cả số tiền phải trả hàng tháng cùng với các khoản chi cố định hiện tại. Một căn nhà đẹp nhưng khiến gia đình tháng nào cũng căng thẳng vì tiền trả nợ thì niềm vui cũng dễ bị giảm đi. Trong trường hợp chưa thực sự cần thiết, phương án mua trước những món thiết yếu, chấp nhận căn nhà chưa hoàn chỉnh trong vài tháng rồi tiếp tục tích lũy thường giúp dòng tiền dễ thở hơn.

Quan trọng nhất là hai vợ chồng nên thống nhất một mức ngân sách hoàn thiện nhà ngay từ đầu. Nhà đẹp đến đâu cũng nên nằm trong khả năng tài chính, đừng vì muốn mọi thứ hoàn hảo ngay lập tức mà biến một căn nhà mới thành khởi đầu của một khoản nợ mới.