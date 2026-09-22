Chị chồng giàu có đột nhiên hỏi vay tiền, dưới áp lực của cả nhà chồng tôi đã đưa ra phương án không mất lòng ai

Có những lúc người thân cần tiền đúng vào thời điểm mình không thể rút tiền mặt. Từ chối thì khó xử, còn phá kế hoạch tài chính của gia đình cũng không ổn. Một người vợ đã tìm được cách dung hòa bằng chính tài sản mà hai vợ chồng đang có, vừa giúp được chị chồng, vừa không phải phá khoản tiết kiệm.

Khi người thân vay tiền

Mai kết hôn được 6 năm. Chị chồng cô có điều kiện kinh tế khá tốt, làm kinh doanh nên thu nhập ổn định. Trước đây chị gần như chưa bao giờ phải hỏi vay tiền em trai, vì vậy khi chị gọi điện nói đang cần gấp 200 triệu để xoay một khoản hàng hóa, Mai khá bất ngờ.

Chị nói chỉ cần vay khoảng 3 tháng. Một khoản tiền từ đối tác sắp về nhưng chưa thể nhận ngay, trong khi bên cung cấp đang yêu cầu thanh toán trước.

Mai và chồng không phải không có tiền. Hai người có một sổ tiết kiệm khoảng 200 triệu và một cây vàng dành dụm được sau nhiều năm. Nhưng đúng lúc đó, sổ tiết kiệm chưa đến hạn, nếu rút trước kỳ hạn thì khoản lãi bị ảnh hưởng đáng kể.

Khi biết chuyện, bố mẹ chồng đều muốn hai vợ chồng giúp chị. Chồng Mai cũng áy náy vì nghĩ chị gái đang cần gấp, trong khi nhà mình lại có tiền.

Mai không muốn từ chối. Nhưng cô cũng không muốn vì một khoản vay vài tháng mà phá khoản tiết kiệm hai vợ chồng đã dành dụm.

Cách giải quyết của nàng dâu

Sau khi cân nhắc, Mai nói với chồng: "Hay mình cho chị vay cây vàng. Sổ tiết kiệm chưa đến hạn thì không cần động vào".

Chồng cô ban đầu hơi ngạc nhiên vì giá vàng có thể biến động. Nhưng Mai đã tính đến chuyện đó.

Hai vợ chồng thống nhất sẽ nói rõ với chị: chị nhận cây vàng hiện tại, đến thời điểm trả thì hoàn lại giá trị tương đương theo giá vàng tại thời điểm trả nợ, bất kể giá vàng lúc đó tăng hay giảm.

Như vậy, hai bên không phải tranh cãi chuyện "vàng tăng giá thì ai chịu", cũng không biến khoản vay thành một cuộc tính toán lãi suất. Chị chồng nhận đúng tài sản đang cần, còn vợ chồng Mai không phải tất toán sổ tiết kiệm trước hạn.

Mai cũng nói với chị rất nhẹ nhàng: "Em cho chị vay cây vàng này để chị xoay việc trước. Khi nào chị có tiền thì mình tính theo giá tại thời điểm trả, để sau này không ai thấy mình thiệt".

Chị chồng đồng ý ngay. Bố mẹ chồng nghe vậy cũng không có lý do để trách con dâu không giúp chị.

4 lưu ý khi người thân hỏi vay tiền

1. Ưu tiên tài sản có thể sử dụng mà không phá kế hoạch tài chính. Nếu tiền gửi chưa đến hạn, không nhất thiết phải rút trước chỉ vì người thân cần tiền gấp. Có thể xem xét những tài sản khác mà gia đình đang có.

2. Với vàng hoặc tài sản biến động giá, phải thống nhất cách hoàn trả ngay từ đầu. Hai bên cần xác định rõ trả bằng chính tài sản hay quy đổi thành tiền, và nếu quy đổi thì lấy giá tại thời điểm nào. Cách này giúp tránh tranh cãi khi giá tài sản thay đổi.

3. Người thân càng gần càng nên nói rõ nguyên tắc. Không cần biến việc vay mượn thành một giao dịch lạnh lùng, nhưng những điểm quan trọng vẫn phải thống nhất trước để sau này không ai cảm thấy mình chịu thiệt.

4. Giúp người thân nhưng không nên làm đảo lộn tài chính gia đình. Một khoản hỗ trợ hợp lý là khoản mà gia đình mình vẫn duy trì được quỹ dự phòng, kế hoạch tiết kiệm và những nhu cầu thiết yếu.

Cách Mai lựa chọn không phải là cố gắng tính toán hơn thua với chị chồng. Cô chỉ tìm một tài sản cả hai bên đều có thể chấp nhận để sử dụng tạm thời, thay vì phá vỡ khoản tiết kiệm chưa đến hạn. Trong những mối quan hệ thân thiết, đôi khi một thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu lại chính là cách giữ tình cảm lâu dài.