Tôi mời tình cũ của chồng đến làm cho mình: Khi "con hổ" chọn cách nuôi "con mèo" trong nhà để dạy nó một bài học

Người ta bảo "tình cũ không rủ cũng tới", còn tôi thì ngược lại, tôi tự tay "rước" tình cũ của chồng về nhà, giao cho cô ta việc trông nom đứa con trai 3 tuổi của mình. Ai cũng bảo tôi điên, nhưng chỉ mình tôi biết, đây là ván cờ mà tôi đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tôi lướt tìm người giúp việc trên một ứng dụng chuyên dụng. Đập vào mắt tôi là gương mặt vừa quen vừa lạ của Nhã – người yêu cũ của chồng tôi. Nhã của 10 năm trước là một cô gái sắc sảo, người đã nhẫn tâm bỏ rơi chồng tôi khi anh còn đang tay trắng để chạy theo một "đại gia" bất động sản. Nhưng đời không như là mơ, gã đại gia đó hóa ra là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, đã có vợ con đề huề. Nhã không những trắng tay mà còn bị vợ người ta đánh ghen một trận thừa sống thiếu chết, mất sạch cả sự nghiệp lẫn danh dự ở quê nhà.

Cơn giận của tôi thực sự bùng phát từ buổi họp lớp năm ngoái. Tôi vô tình đọc được tin nhắn Nhã gửi cho chồng mình: "Anh vẫn còn giận em chứ? Giá như ngày đó em không nông nổi... Mình gặp nhau một chút được không?" . Chồng tôi chưa kịp trả lời thì tôi đã xóa sạch, nhưng cái tên đó cứ ám ảnh tôi mãi.

Thế nên, khi thấy cô ta đang chật vật tìm việc làm giúp việc theo giờ, tôi quyết định thuê bằng được. Nhã không hề biết chủ nhà là tôi, vì mọi giao dịch đều qua trung gian và tôi thường xuyên vắng mặt. Ngày đầu tiên Nhã bước vào nhà, nhìn thấy tấm ảnh cưới của tôi và chồng treo giữa phòng khách, cô ta đứng hình, đánh rơi cả túi đồ nghề xuống sàn. Tôi từ trên lầu bước xuống, mỉm cười thản nhiên: "Chào Nhã, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này nhỉ?" .

Suốt một tháng qua, Nhã làm việc trong sự nhục nhã ê chề. Cô ta phải lau dọn căn biệt thự mà lẽ ra nếu không tham lam, cô ta đã có thể là bà chủ. Cô ta phải chăm sóc đứa trẻ mang gương mặt giống hệt người đàn ông mà cô ta từng vứt bỏ. Mỗi lần nhìn tôi hạnh phúc bên chồng, Nhã chỉ biết cúi đầu lẩn tránh.

Còn chồng tôi, từ ngày thấy Nhã lầm lũi trong nhà với bộ quần áo giúp việc cũ kỹ, gương mặt hốc hác vì sóng gió cuộc đời, mọi ảo tưởng về một "nàng thơ" năm xưa tan biến sạch sành sanh. Sự xuất hiện của Nhã không làm tình cảm chúng tôi rạn nứt, mà ngược lại, nó là "liều thuốc độc" giết chết mọi tơ tưởng vụng trộm của chồng tôi. Nhìn cô ta lúi húi dọn bỉm cho con, anh chỉ thấy một sự thương hại và chán chường.

Tôi mời Nhã về không phải để hành hạ thể xác cô ta, mà để cô ta hiểu rằng: Cái giá của sự phản bội và thực dụng là một đời đi làm thuê cho chính hạnh phúc mà mình từng vứt bỏ. Và quan trọng nhất, tôi muốn chồng mình tận mắt chứng kiến cái "mộng cũ" ấy thực tế tàn khốc đến mức nào.

Nhiều người hỏi tôi có sợ mất chồng không? Tôi chỉ cười. Khi bạn đủ bản lĩnh để đặt kẻ thù ngay cạnh mình, nghĩa là bạn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đàn bà khôn không đánh ghen ngoài đường, đàn bà khôn chọn cách để đối phương tự thấy nhục mà rút lui.