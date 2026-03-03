Gặp lại tình cũ sau 10 năm trên cao tốc, hành động của người phụ nữ gây xôn xao

Theo thông tin từ VnExpress, sự việc diễn ra ngày 23/2, khi dòng xe đang nhích từng chút một trên cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh (Trung Quốc). Theo nội dung video, người phụ nữ đang trên đường từ Đồng Lăng trở về Hàng Châu. Khi nhìn vào biển số chiếc xe ngay phía trước, cô giật mình nhận ra người quen.

"Đó là dãy số tôi đã thuộc lòng suốt 10 năm qua, dù cả hai chia tay từ năm 2015 và không còn liên lạc", cô gái nói.

Người phụ nữ bấm còi hai lần. Người đàn ông đang lái xe phía trước hạ cửa kính, thò đầu ra ngoài và vẫy tay chào đáp lại với nụ cười. Hai chiếc xe đi sát nhau vài giây trước khi một chiếc rẽ hướng đông, chiếc còn lại đi về hướng tây.

Đoạn video lập tức làm bùng nổ tranh luận trên Weibo và Douyin về cách ứng xử với người cũ.

Nhiều cư dân mạng ví đây là "kịch bản phim thần tượng ngoài đời thực", cho rằng giữa biển người mênh mông, việc hai người từng yêu nhau có thể tình cờ gặp lại là sự sắp đặt đầy thú vị của số phận.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý không chỉ nằm ở yếu tố trùng hợp, mà còn ở cách cả hai lựa chọn ứng xử. Không níu kéo, không đào sâu quá khứ, cũng không cố gắng khơi lại cảm xúc cũ, họ chỉ dừng lại ở một cuộc trò chuyện ngắn gọn rồi rời đi. Nhiều ý kiến cho rằng 10 năm là quãng thời gian đủ dài để mỗi người có một cuộc sống mới, và việc "không làm phiền nhau" chính là sự tôn trọng dành cho quá khứ lẫn hiện tại.

Theo Saostar, bên cạnh những bình luận lãng mạn, một số cư dân mạng cũng hài hước đặt câu hỏi: "10 năm vẫn chưa đổi xe, là vì hoài niệm hay vì… áp lực kinh tế?". Thậm chí có người còn suy đoán liệu đuôi biển số có chứa những con số mang ý nghĩa đặc biệt như "520" - cách nói đồng âm với "anh yêu em" trong tiếng Trung hay không.

Ngược lại, không ít người e ngại về ranh giới trong các mối quan hệ. Một số ý kiến cho rằng việc thuộc lòng biển số xe của người cũ sau một thập kỷ chứng tỏ cô "chưa thực sự bước tiếp" và có phần thiếu tôn trọng người hiện tại. "Nếu bạn đời của bạn nhìn thấy cảnh này, họ sẽ cảm thấy thế nào?", một tài khoản đặt câu hỏi.

Một cuộc thăm dò trực tuyến sau đó cho thấy, 68% người dùng chọn cách mỉm cười chào nhau rồi đi lướt qua nếu vô tình gặp lại tình đầu, trong khi chỉ 12% nghĩ đến việc kết nối lại.

Dưới góc độ tâm lý, tiến sĩ Holly Schiff (Mỹ) lý giải mối tình đầu thường gắn liền với những cột mốc mãnh liệt của tuổi trẻ. "Bạn thường mang theo những ký ức này suốt đời vì nó đại diện cho thanh xuân - thứ mà ai cũng khao khát níu giữ", chuyên gia phân tích.

Dù vậy, các nhà tâm lý học cảnh báo không nên cố gắng kết nối lại với tình đầu, đặc biệt khi cả hai đã có cuộc sống riêng. Tiến sĩ Robin Buckley nhấn mạnh: "Làm như vậy là bạn đang tự đánh lạc hướng bản thân khỏi hiện tại. Nó kích hoạt các hóa chất trong não bộ, khiến bạn củng cố những ký ức sai lệch và bị lý tưởng hóa về quá khứ".