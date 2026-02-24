Tôi lỡ chuyển nhầm 300 triệu nhưng thứ nhận lại còn đáng sợ và đau đớn hơn cả mất tiền

Tháng trước, tôi chuyển 300 triệu tiền tiết kiệm sang tài khoản để tất toán một khoản vay cá nhân. Vì trước đó tôi từng lưu số tài khoản của chồng để gửi tiền xoay vòng làm ăn, tôi thao tác quá nhanh mà không để ý mình đã bấm nhầm sang tên anh. Đến khi nhận được thông báo giao dịch thành công, tôi mới giật mình.

Tôi định chờ anh đi làm về rồi nói để anh chuyển lại. Nhưng tối hôm đó, khi anh đang tắm, điện thoại anh sáng lên. Trên màn hình hiện thông báo ứng dụng ngân hàng: “Bạn vừa nhận 50.000đ”. Tôi khựng lại vì tôi vừa thử chuyển thêm 50.000 đồng để chắc chắn đúng tài khoản.

Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn Zalo hiện lên từ một cái tên lạ: “Sao hôm nay anh chuyển thiếu?”.

Tôi đứng chết lặng.

Tài khoản đó không phải tài khoản lương của chồng. Anh từng nói đó chỉ là tài khoản cũ, mở cho có, lâu rồi không dùng. Thế nhưng lịch sử giao dịch trong hai năm gần đây lại đều đặn những khoản chuyển đi mỗi tháng, có tháng vài triệu, có tháng hơn chục triệu. Người nhận chỉ một cái tên duy nhất.

Tôi biết mật khẩu vì trước đây từng cài app giúp anh. Tôi đã từng nghĩ giữa vợ chồng không cần rạch ròi quá mức. Tôi không ngờ chính sự tin tưởng đó lại dẫn tôi đến sự thật.

Hai năm. Nghĩa là trong lúc tôi mang thai, sinh con, xoay xở tiền sữa tiền học, anh vẫn âm thầm chu cấp cho một người phụ nữ khác. Tài khoản vẫn hoạt động, không hề “để không” như anh nói.

Khi tôi hỏi, anh không chối. Anh nói đó là người quen cũ, hoàn cảnh khó khăn, có đứa con nhỏ. Anh bảo anh không có ý định bỏ gia đình, chỉ là thấy có trách nhiệm. Anh nói anh vẫn yêu vợ con.

Tôi nghe mà thấy mọi thứ trong nhà mình bỗng trở nên xa lạ.

Tôi không ầm ĩ. Tôi cũng không khóc lóc. Tôi chỉ hỏi anh một câu: nếu tôi cũng âm thầm gửi tiền cho một người đàn ông khác suốt hai năm, anh có chấp nhận đó là “trách nhiệm” không?

Anh không trả lời.

Tôi chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi chỉ biết, kể từ giây phút nhìn thấy dòng giao dịch ấy, hôn nhân của tôi đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Tôi nên làm gì đây?