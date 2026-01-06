Tin nhầm bạn thân, người phụ nữ rơi vào bi kịch

Theo báo Dân trí, một người phụ nữ có tên Trường Tử đến từ thành phố An Khang thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) phát hiện người chung chăn gối của mình đã ngoại tình. Đối tượng lại chính là bạn thân của người phụ nữ.

Cú sốc kép khiến chị Trường Tử uất ức đến mức tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Cô quyết định đưa cả chồng lẫn bạn thân ra tòa.

Tòa án sơ thẩm xác định người chồng phạm tội trùng hôn (kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có vợ/chồng hợp pháp), tuyên phạt 6 tháng tù giam. Người thứ ba không cấu thành tội phạm.

Không chấp nhận phán quyết, người vợ kháng cáo. Vụ việc mới đây được Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố An Khang mở phiên xét xử và thu hút sự chú ý của dư luận.

Chị Trường Tử và chồng. Ảnh: VnExpress.

Theo nội dung trong đơn kiện của Trường Tử, cô và chồng đã kết hôn hơn 20 năm. Năm 1999, chị rời quê nhà Hồ Nam đến An Khang. Hai vợ chồng khởi nghiệp từ con số không, biến văn phòng nhỏ thành hệ thống 5 công ty truyền thông có tiếng tại địa phương. Khi kinh tế vững vàng, chị lui về chăm sóc gia đình.

Bi kịch bắt đầu khi chị thương cảm hoàn cảnh của cô bạn thân họ Phan - người vừa ly hôn và nuôi con một mình. Trường Tử hết lòng giúp đỡ, giới thiệu Phan với chồng, thậm chí tác động để công ty gia đình ký hợp đồng quảng cáo trị giá 180.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng) giúp bạn vực dậy kinh tế.

Sự tử tế của chị đã mở đường cho bi kịch. Năm 2021, chị tìm thấy hồ sơ phá thai của Phan trong xe chồng cùng hóa đơn thanh toán. Người vợ nhận ra chồng và cô bạn thân đã lén lút qua lại chỉ hai tháng sau khi chị giới thiệu hai người với nhau

Khi sự việc bại lộ, thay vì hối lỗi, người chồng quay sang đánh đập vợ và đòi ly hôn. Đỉnh điểm tháng 7/2022, anh ta sử dụng tài khoản mạng xã hội có 230.000 người theo dõi để livestream, tuyên bố "đã ly hôn" và khẳng định Phan mới là "vợ thật sự". Livestream này khiến chị Trường Tử bị bạo lực mạng suốt hai năm, bị gán mác "vợ cũ đeo bám" dù chưa hề ra tòa.

Trong khi đó, Phan công khai sống chung với chồng ân nhân, thậm chí tổ chức sinh nhật xa hoa và thách thức trên livestream: "Chị đây cứ thích phô trương đấy". Đau đớn hơn, trong thời gian ly thân, con trai 9 tuổi của chị Trường Tử bị đưa về sống chung với bố và nhân tình. Cậu bé bị ép gọi Phan là "mẹ".

Cú sốc kép khiến chị Trường Tử uất ức đến mức tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Ảnh: VnExpress.

Theo VnExpress, năm 2023, chị khởi kiện chồng cũ và Phan tội Trùng hôn (kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có vợ/chồng hợp pháp). Tuy nhiên, Phan ban đầu được tuyên vô tội do thiếu chứng cứ. Tháng 6/2025, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án này.

Không đồng ý với kết quả này, Trường Tử quyết kiện bạn thân tới cùng.

Trong phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 12/2015, Trường Tử tung ra các bằng chứng mới. Đó là những đoạn ghi âm bí mật của con trai ghi lại cuộc hội thoại giữa bố và nhân tình.

Kết quả xét xử cuối cùng, Phan phải hoàn trả 40.000 tệ (150 triệu đồng) nhận trái phép từ chồng của Trường Tử. Chồng cũ của Trường Tử cũng bị tuyên án phạt 6 tháng tù vì tội trùng hôn.

Vụ án cũng gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Hàng nghìn người là khách hàng của Phan đòi tẩy chay phòng tập do người phụ nữ này làm chủ.

Riêng vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn của 2 vợ chồng dự kiến sẽ xét xử vào đầu năm nay.