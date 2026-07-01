Tôi lén đưa chìa khóa nhà bố mẹ chồng cho chị gái, ngày ông bà trở về thì nhận lại cú sốc không ngờ

Bố mẹ chồng tôi là người rất gọn gàng và cẩn thận. Mỗi lần đi đâu vài ngày là ông bà đều dặn dò đủ thứ, từ việc tưới cây, cho chó ăn đến khóa cửa thế nào cho chắc. Trong sân nhà còn có rất nhiều đồ gốm trang trí mà bố chồng tôi sưu tầm nhiều năm, trong đó có 2 chiếc bình gốm rất đẹp đặt hai bên hông nhà. Ông vẫn thường nói đó là cặp bình ông thích nhất nên ai đến chơi ông cũng khoe.

Đầu tháng vừa rồi, bố mẹ chồng đi du lịch gần 1 tuần. Trước khi đi, ông bà đưa chìa khóa nhà cho tôi, nhờ mỗi ngày ghé qua một lần, cho chó ăn, quét sân nếu lá rụng nhiều rồi kiểm tra xem có gì bất thường không.

Tôi nhận lời ngay nhưng đến lúc bắt đầu mới thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Nhà bố mẹ chồng cách chỗ tôi ở gần 30 phút đi xe. Tôi lại làm giờ hành chính, nhiều hôm tăng ca đến tối muộn. Có ngày tan làm xong chạy sang nhà ông bà thì trời đã tối, về đến nhà mình cũng gần 10 giờ. Được vài hôm, tôi bắt đầu thấy đuối.

Tôi tâm sự với chị gái, chị bảo nhà chị tiện đường hơn, lại làm tự do nên có thời gian. Chị bảo cứ đưa chìa khóa đây, mỗi ngày chị ghé sang giúp, tôi khỏi phải chạy đi chạy lại vất vả.

Nghe vậy, tôi mừng quá. Tôi nghĩ chỉ là cho chó ăn, quét sân, tưới cây, đâu có việc gì phức tạp. Hơn nữa, chị gái là người trong nhà, tôi hoàn toàn tin tưởng nên cũng không suy nghĩ nhiều. Suốt những ngày sau đó, tôi chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi chị xem mọi thứ ổn không? Chị đều bảo không có gì đáng lo, con chó vẫn khỏe, cây cối vẫn bình thường.

Ảnh minh họa

Đến ngày bố mẹ chồng trở về, tôi còn thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành việc ông bà nhờ nhưng chỉ chưa đầy một tiếng sau, bố chồng gọi điện hỏi tôi tại sao làm vỡ bình gốm của ông? Tại sao vỡ cũng không gọi báo cho ông bà một câu?

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, vội chạy sang thì đúng là một trong hai chiếc bình đã vỡ tan, được gom gọn vào một góc, chiếc bình còn lại đứng trơ trọi bên cạnh. Bố chồng nhìn tôi rồi bảo chiếc bình này ông đặt làm riêng nhiều năm trước, giờ muốn tìm chiếc giống hệt cũng rất khó. Ông hỏi trong thời gian ông bà đi vắng đã xảy ra chuyện gì? Tôi đứng lặng người. Tôi thật sự không biết chiếc bình vỡ lúc nào. Từ ngày giao chìa khóa cho chị gái, tôi gần như không còn sang đó nữa.

Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn là tôi chưa từng nói với bố mẹ chồng việc mình nhờ chị gái qua giúp. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là chuyện nhỏ nên không cần báo. Giờ nếu nói ra, chắc chắn ông bà sẽ trách tôi tự ý giao chìa khóa nhà cho người khác khi chưa xin phép. Còn nếu im lặng, mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên đầu tôi. Mấy ngày nay, bố mẹ chồng không nhắc thêm về chiếc bình, nhưng tôi biết ông bà vẫn buồn và trách tôi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của bố chồng hướng về khoảng sân bên hông, tôi lại thấy áy náy.

Tôi cũng nhiều lần định hỏi thẳng chị gái xem có biết chuyện gì đã xảy ra không, nhưng cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Tôi sợ nếu đúng là chị vô tình làm vỡ thì chị sẽ rất ngại, còn nếu không phải chị thì cuộc nói chuyện ấy lại càng khó xử. Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh này, mọi người có thú nhận rằng mình đã đưa chìa khóa cho chị gái hay sẽ tự nhận hết trách nhiệm về phía mình?