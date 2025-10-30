Charlotte Johnson-Daniels, 41 tuổi, một giáo viên mầm non sống cùng chồng ở Kent (nước Anh) đã kể về ý do tại sao, sau khi có 5 đứa con ruột, cô quyết định giúp các cặp đôi hiếm muộn và trở thành người mang thai hộ vào năm 2022. Cô sinh em bé mang mà mình mang thai hộ đầu tiên vào tháng 6 năm 2024, và bắt đầu hành trình mang thai hộ thứ hai trong năm nay.

Tôi có năm đứa con (22, 19, 16, 11 và 9 tuổi), nhưng vào năm 2024, tôi đã sinh con cho một cặp đôi khác. Joy giờ đã tám tháng tuổi. Tôi vẫn giữ liên lạc với bố mẹ bé. Họ gửi tin nhắn và ảnh Joy cho tôi ít nhất hai lần một tuần. Chúng tôi đã xây dựng một tình bạn vững chắc và cần có rất nhiều sự tin tưởng với một người mang thai hộ như tôi.

Sau khi có năm người con riêng, Charlotte Johnson-Daniels quyết định giúp đỡ các cặp vợ chồng không có con và trở thành người mang thai hộ vào năm 2022 (Charlotte Johnson-Daniels)

Theo luật nước Anh, chồng tôi và tôi là những người được đăng ký trên giấy khai sinh của bé, dù phôi thai thuộc về gen của họ. Chỉ khi bé được sáu tuần tuổi, "các bậc phụ huynh dự định" mới có thể bắt đầu quá trình xin lệnh làm cha mẹ qua tòa án và một giấy khai sinh mới sẽ được cấp.

Chồng tôi, James, luôn biết rằng một ngày nào đó tôi muốn giúp người khác có con. Nhưng để làm được điều này, gia đình chúng tôi phải hoàn tất đã.

Tôi luôn muốn làm mẹ, nhưng trong thâm tâm tôi cũng từng lo lắng: Lỡ tôi gặp vấn đề về sinh sản thì sao? Dù may mắn là người thụ thai dễ dàng nhưng tôi vẫn hiểu được nỗi khao khát muốn có một gia đình hoàn chỉnh của nhiều cặp đôi khác và tôi cảm thông với bất kỳ ai đang vật lộn với vô sinh.

Năm 2019, khi con út của tôi khoảng 3 tuổi, tôi bắt đầu tìm hiểu về việc trở thành người mang thai hộ. Kế hoạch bị tạm dừng vào năm 2020 khi đại dịch xảy ra. Nhưng hai năm sau, tôi cảm thấy khao khát được làm điều đó. Tôi gần 40 tuổi. Tôi đã vượt quá độ tuổi hiến trứng. Nếu không làm bây giờ, tôi sẽ quá tuổi để làm người mang thai hộ.

Tôi thích cảm giác mang thai. Dù luôn bị ốm nghén trong những tháng đầu nhưng trải qua nó vẫn là điều tuyệt vời với tôi. Tất cả các ca sinh của tôi đều suôn sẻ nên không gì khiến tôi chùn bước. Tôi liên hệ với My Surrogacy Journey (MSJ), nơi một điều phối viên mang thai hộ đã đồng hành cùng tôi suốt quá trình. Chúng tôi trải qua tư vấn pháp lý, một số buổi tư vấn tâm lý và kiểm tra sức khỏe cơ bản để đảm bảo chúng tôi phù hợp. Tôi đã nói với ba đứa con lớn về việc tôi định làm và chúng đều rất tự hào. Điều quan trọng là tôi ở trạng thái tinh thần tốt, làm vì lý do đúng đắn và được hỗ trợ tốt. Đây là một hành trình cực kỳ cảm xúc.

Charlotte và chồng James đều chọn lọc hồ sơ để tìm ra cặp vợ chồng không con mà họ muốn giúp đỡ thông qua việc mang thai hộ (Charlotte Johnson-Daniels)

Chúng tôi tạo hồ sơ để được ghép đôi với những người cần người mang thai hộ. Sau đó chúng tôi phải chọn hồ sơ mà chúng tôi cảm thấy bị thu hút nhất. Mọi người đều có câu chuyện và lý do riêng nên mới cần người mang thai hộ. Nhiều câu chuyện rất đau lòng!

Tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi cặp đôi chúng tôi chọn vì chúng tôi có nhiều điểm chung. Chúng tôi có nền tảng, độ tuổi và khiếu hài hước tương đồng. Khi chồng tôi đi làm về, tôi nói: "Chúng ta cùng nhau trên hành trình này. Anh đọc hồ sơ và cho em biết muốn giúp đỡ cặp đôi nào". Anh ấy cũng chọn cùng cặp đôi mà tôi đã chọn. Họ đã trải qua hành trình rất đau thương, với nhiều lần IVF thất bại và mất thai muộn với cặp song sinh.

MSJ sắp xếp một cuộc gặp được hỗ trợ qua Zoom với tất cả chúng tôi. Chúng tôi rất hợp nhau. Sau đó chúng tôi có ba tháng để làm quen. Không có áp lực, chúng tôi đi ăn tối và đi chơi, giống như với bạn bè. Chúng tôi có nhóm chat để nhắn tin. Tôi thấy việc xây dựng tình bạn vững chắc là quan trọng. Khi gặp chúng tôi, họ đã có phôi sẵn rồi.

Ở Anh, người mang thai hộ không được trả lương, chỉ được chi trả chi phí hợp lý cho đi lại hoặc quần áo bầu. Tôi bị đau lưng khá nhiều vào cuối thai kỳ nên đã đi massage thai kỳ vài lần. Tôi không muốn kiếm tiền từ một em bé, đó không phải là mục đích. Đây là về việc giúp một cặp đôi khao khát có con ruột và trở thành cha mẹ.

Thật không may, lần chuyển phôi đầu tiên vào đầu năm 2023 thất bại, điều này ảnh hưởng cảm xúc đến tất cả chúng tôi. Chồng tôi và tôi rất lạc quan rằng nó sẽ thành công, nên chúng tôi khá sốc khi không được. Sau hai tháng nghỉ ngơi, chúng tôi thực hiện lần chuyển phôi thứ hai. Cả hai lần, cặp cha mẹ huyết thống đều đến chuyển phôi cùng chúng tôi, thậm chí người mẹ còn dự định vào phòng điều trị với tôi.

Lần chuyển phôi này cho tôi một cảm giác khác. Tôi không thể chỉ ra lý do nhưng có thể do bác sĩ thực hiện là nữ. Sau này chúng tôi biết bác sĩ thực hiện lần chuyển phôi thứ hai cho tôi là mẹ của một đứa trẻ được sinh ra từ mang thai hộ và bà ấy hiểu chính xác cảm xúc của chúng tôi. Chắc tôi đã cảm nhận được điều đó. Kết quả mang thai khiến tất cả ngỡ ngàng và xúc động. Đến lúc này, ngay cả những đứa con nhỏ của tôi cũng ủng hộ. Chúng hiểu đó không phải con chúng tôi. Khi biết tôi mang thai, mọi người chúc mừng nhưng tôi nói rõ ngay: "Cảm ơn, nhưng đây là chúng tôi đang mang thai hộ cho một cặp đôi khác".

Charlotte đang bắt đầu hành trình mang thai hộ thứ hai của mình (Charlotte Johnson-Daniels)

Ngày càng nhiều người chọn mang thai hộ để xây dựng gia đình và nó không nên còn là chủ đề cấm kỵ. Tôi cũng không muốn ai thắc mắc em bé đâu sau khi chúng tôi sinh bé.

Cha mẹ của em bé luôn giữ liên lạc với tôi. Mặc dù họ không có ý định kiểm tra tôi nhưng tôi vẫn động viên họ. Vào ngày sinh, có rất nhiều phấn khích và nỗi sợ bình thường khi chuyển dạ. Cha mẹ đứa bé đã đến ở gần chúng tôi vài ngày trước khi sinh. Khi tôi vỡ ối, họ nắm tay tôi suốt sáu giờ chuyển dạ. Và khoảnh khắc kỳ diệu khi tôi trao Joy cho bố mẹ bé và nhìn bé với họ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi. Bởi sau tất cả những gì họ trải qua, chúng tôi đã giúp họ có một gia đình hoàn chỉnh.

Suốt kế hoạch sinh nở của tôicả 4 người chúng tôi quyết định và đồng ý rằng em bé sẽ được trao cho tôi trước, cha mẹ đẻ của bé sẽ cắt dây rốn. Sau đó tôi có thể trao bé cho họ. Tôi vắt sữa non cho bé để khi về nhà bé có thể bú cữ đầu. Họ quyết định không dùng sữa mẹ của tôi cho bé, tôi cũng đồng ý. Tôi quyết định vắt sữa mẹ và hiến cho bệnh viện trong một tháng. Tôi thấy điều đó cũng tốt cho tôi trong quá trình sau sinh. Chúng tôi đến thăm Joy khi bé năm ngày tuổi và vẫn gặp bé khi có thể. Thật tuyệt khi nhìn bé lớn lên.

Bây giờ tôi đã bắt đầu hành trình mang thai hộ lần thứ hai. Là một người mẹ và giáo viên mầm non, tôi hiểu cần bao nhiêu sự tin tưởng để cho phép người khác chăm sóc con cái mình. Sự thật là mang thai con của người khác là một vinh dự thực sự.

(Theo nguồn Independent)