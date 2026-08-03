Tôi kiên quyết bỏ chồng dù anh chưa từng ngủ với cô gái kia, nhưng khiến tôi phẫn nộ nhất lại là sau tất cả, anh quay sang tố ngược tôi

Tôi phát hiện chuyện đó rất tình cờ. Hôm ấy chồng để điện thoại bên cạnh, tôi nhìn thấy Zalo hiện lên thông báo "có tin nhắn mới" nhưng khi mở ra thì chẳng thấy tin nhắn nào. Thế nên tôi nghi ngờ chồng có tin nhắn ẩn. Vậy là tôi lần mò và kết quả sau khi gõ vào 4 số 2 trên dòng tìm kiếm thì tôi đã thấy tin nhắn kia hiện ra.

Avatar là cỏ bốn lá, tôi đã đoán ngay đó là con gái. Bấm vào xem thì tôi choáng váng vì trong đó đều là tin tán tỉnh nhau. Từ việc chồng tôi gửi ảnh đang ngồi cà phê sáng một mình, tới cô gái kia gửi ảnh văn phòng kèm tin nhắn vừa đi làm... Dường như ngày nào họ cũng nhắn cho nhau vài tin. Tôi cảm nhận được chồng tôi dường như rất vui, rất hào hứng chờ đợi tin nhắn tin người ta.

Tôi quyết định thẳng thắn đối mặt với chồng. Tôi hỏi về cô gái đó, anh ban đầu còn quanh co, sau mới thừa nhận có nói chuyện với cô gái ấy. Anh bảo chỉ là một người quen, lâu lâu nói chuyện cho vui. Anh thề rằng hai người chưa từng ngủ với nhau, cũng chưa có chuyện gì quá giới hạn, thậm chí chỉ mới gặp nhau uống cà phê 2 lần.

Tôi nghe xong càng đau.

Tôi không cần anh phải ngủ với cô ta thì mới được gọi là phản bội. Một người đàn ông có vợ mà phải lén lút ẩn tin nhắn, giấu chuyện gặp riêng một cô gái khác, vậy chẳng lẽ phải đến lúc xảy ra chuyện gì đó tôi mới được quyền tổn thương?

Ảnh minh họa

Tôi nói anh đã phản bội em, em muốn ly hôn. Chồng tôi tìm đủ cách giải thích. Anh nói tôi hiểu lầm, nói anh chỉ nhất thời cảm nắng, giữa hai người chưa có gì. Anh còn hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn, đưa tôi xem điện thoại bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng tôi không muốn nữa vì như vậy khác gì kiểm soát nhau, kết hôn mà không tin tưởng nhau thì hôn nhân sao yên bình.

Người nhà hai bên lần lượt khuyên tôi. Bố mẹ đẻ bảo vợ chồng sống với nhau bao năm, chuyện chưa đến mức không cứu được thì nên cho nhau một cơ hội. Bố mẹ chồng cũng sang nói chuyện, nhận lỗi thay con trai, mong tôi nghĩ đến con và nghĩ đến những năm tháng vợ chồng.

Anh chị em hai bên cũng khuyên tôi đừng quyết định lúc đang nóng giận vì chuyện cũng chưa có gì.

Nhưng càng nghe, tôi càng thấy mình cô độc. Mọi người đều nhìn vào chuyện anh chưa ngủ với cô gái kia để bảo rằng chưa nghiêm trọng. Còn tôi lại nhìn vào chuyện anh đã cố tình giấu tôi để thấy lòng tin giữa hai vợ chồng đã có một vết nứt. Tôi vẫn nhất quyết ly hôn.

Đúng lúc ấy, chồng tôi bất ngờ đổi thái độ. Anh không còn xin lỗi nữa mà quay sang hỏi tôi có phải đang có người khác nên mới vin vào chuyện này để bỏ chồng hay không?

Tôi tức đến phát run. Tôi chưa từng phản bội anh, vậy mà người giấu giếm lại quay sang nghi ngờ tôi. Tôi hỏi anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh không đưa ra được bằng chứng gì, chỉ bảo nếu tôi không còn yêu thì cứ nói thẳng, đừng lấy chuyện tin nhắn làm cái cớ.

Câu đó khiến tôi càng thấy cuộc hôn nhân này đã đến lúc kết thúc.