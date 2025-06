Trước khi bước vào hành trình điều trị hiếm muộn, bác sĩ sẽ kiểm tra tử cung của chúng ta để xác định xem khoang tử cung có gặp vấn đề gì không, có "khỏe mạnh" để tiếp nhận phôi thai hay không. Và tôi đã bị "trượt" ngay ở vòng này. Bác sĩ nói rằng, tử cung của tôi không tốt lắm.

Cũng có nhiều chị em phàn nàn rằng nội mạc tử cung mỏng và không thể thụ thai được, thậm chí còn nghĩ rằng nội mạc tử cung càng dày càng tốt. Tôi cũng vậy, nhưng không phải như thế. Nội mạc tử cung của tôi quá dày, có nghĩa là có thể tôi khó thụ thai do không rụng trứng bình thường hoặc trứng đã thụ tinh không dễ dàng cấy ghép vào tử cung.

Điều này khiến tôi rất lo lắng. Có phải độ dày niêm mạc tử cung là thứ quyết định sức khỏe của tử cung hay không?

Đem thắc mắc này hỏi bác sĩ, tôi mới biết mình đã hiểu sai hoàn toàn. Thực tế, sức khỏe của tử cung người phụ nữ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Tử cung nằm ở trung tâm khung xương chậu, hai bên nối với ống dẫn trứng và buồng trứng. Tử cung là nơi sản sinh kinh nguyệt, “cung điện” nuôi dưỡng thai nhi và cũng là nơi tiết ra hormone. Tử cung có chức năng mạnh mẽ, không thể thay thế nhưng cũng rất dễ gặp vấn đề. Nếu tử cung bị bệnh, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây khó khăn cho việc sinh nở.

Một tử cung khỏe mạnh thường đáp ứng 4 điều kiện

1. Kích thước tử cung bình thường

Kích thước tử cung bình thường là có độ dài khoảng 5,5-7.5cm, rộng khoảng 4,5-5,5cm, dày khoảng 3,0-4,0cm, chiều dài cổ tử cung khoảng 2,5-3,0cm. Phụ nữ có kích thước tử cung bất thường thường kèm theo các triệu chứng như kinh nguyệt ít, đau bụng kinh, tắt kinh.

2. Vị trí tử cung bình thường

Tử cung nằm ở trung tâm khung xương chậu, hơi nghiêng về phía trước, tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng đi qua cổ tử cung, vào ống dẫn trứng kết hợp với trứng. Một số phụ nữ có tử cung ngả sau, tức là toàn bộ tử cung đổ về phía sau, cổ tử cung hướng lên trên. Những trường hợp này thường kèm theo các triệu chứng đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, tăng tiết dịch âm đạo.

3. Hình dạng tử cung bình thường

Hình dạng tử cung bình thường: giống như quả lê dẹt úp ngược, mặt trước phẳng, mặt sau hơi nhô ra, thành dày, khoang nhỏ, đầu trên rộng và tự do, hướng về phía trước trên; đầu dưới hẹp hơn, hình trụ, nằm trong phần trên của âm đạo.

Các trường hợp bất thường về hình dạng tử cung thường gặp bao gồm tử cung có vách ngăn, tử cung hình yên ngựa, tử cung đôi, tử cung một sừng, tử cung hai sừng.

4. Độ dày niêm mạc tử cung phù hợp

Độ dày niêm mạc tử cung đạt 8-10mm sẽ thuận lợi cho phôi thai làm tổ và cung cấp đủ dưỡng chất cho sự phát triển của phôi thai. Nếu độ dày dưới 5mm, phôi thai rất khó làm tổ; nếu độ dày từ 5-7mm, phôi thai làm tổ khó khăn hơn và dễ sảy thai. Nếu độ dày trên 14mm, phôi thai cũng khó làm tổ.

Lạc nội mạc tử cung, niêm mạc tử cung mỏng hoặc quá dày là những vấn đề thường gặp ở phụ nữ vô sinh, bệnh nhân thường kèm theo triệu chứng đau bụng kinh.

Các triệu chứng cảnh báo tử cung có vấn đề

1. Khí hư bất thường

Khí hư ra nhiều, có màu vàng, có mùi hôi có thể là do viêm nội mạc tử cung. Khí hư có lẫn ít máu hoặc chảy máu sau khi quan hệ tình dục có thể là do polyp tử cung.

2. Rối loạn kinh nguyệt

Lượng kinh nguyệt tăng lên rõ rệt hoặc kéo dài kỳ kinh nguyệt có thể là do lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung ảnh hưởng đến buồng tử cung hoặc polyp nội mạc tử cung. Lượng kinh nguyệt giảm rõ rệt, nghiêm trọng hơn - mỗi lần chỉ có vài giọt, có thể là do dính buồng tử cung. Đau bụng kinh, đặc biệt là đau bụng kinh kéo dài hoặc đau bụng kinh ngày càng nặng, rất có thể là do lạc nội mạc tử cung.

3. Chảy máu bất thường

Chu kỳ kinh nguyệt không đều, rong kinh, lượng kinh nguyệt quá nhiều hoặc quá ít, chảy máu khi tiếp xúc,... U xơ tử cung, polyp nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung, u ác tính tử cung đều có thể có biểu hiện này.

4. Đau bụng dưới

Cơn đau có nhiều dạng, có thể là mãn tính hoặc cấp tính, theo chu kỳ hoặc không đều, cũng có thể là đau âm ỉ hoặc đau quặn. U xơ tử cung biến tính hoặc một số khối u ác tính tử cung giai đoạn muộn cũng có thể xuất hiện tình trạng đau bụng dưới.

6. Vô sinh

Bệnh lý tử cung là nguyên nhân chính gây vô sinh ở nữ giới, thường gặp là u xơ tử cung và các bệnh lý nội mạc tử cung.

7. Khối u ở bụng

Thông thường là sờ thấy “khối u” nổi lên ở vùng bụng dưới, và khối u nổi lên này cũng có thể là bệnh lý của tử cung. Khi phát hiện những dấu hiệu bệnh lý trên, bạn nhất định phải coi trọng, đi khám kịp thời để tránh những nguy cơ sức khỏe lớn hơn, đồng thời bảo vệ khả năng sinh sản.

Một số biện pháp phòng ngừa bệnh tử cung

1. Hạn chế phá thai: Tránh phá thai nhiều lần hoặc không an toàn để bảo vệ tử cung.

2. Giảm áp lực ổ bụng: Tránh táo bón, ho kéo dài để ngăn sa tử cung, tiểu/g đại tiện không tự chủ, đặc biệt ở phụ nữ lớn tuổi.

3. Kiểm soát cân nặng: Người béo phì cần quản lý cân nặng để giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung do tăng estrone.

4. Vệ sinh khi quan hệ: Giữ vệ sinh để tránh viêm nội mạc tử cung và ung thư cổ tử cung do tác nhân gây bệnh.

5. Chăm sóc kỳ kinh nguyệt: Giữ ấm, nghỉ ngơi, tránh đồ lạnh, lao động nặng, quan hệ tình dục, bơi lội, hoặc tập luyện gây áp lực ổ bụng.