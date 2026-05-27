Tôi khiến cả nhà "tròn mắt" vì món ăn lần đầu nấu nhưng hương vị ngon tuyệt, ai cũng xì xụp húp sạch cả nước dùng

Khi mùa hè đến, thời tiết nắng ẩm, khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, dính dáp, chán ăn. Gia đình tôi cũng vậy, mỗi lần rời công sở về nhà, ai cũng trong trạng thái uể oải như vị rút cạn sinh lực. Thể trạng mệt mỏi, khẩu vị nhạt nhẽo khiến những bữa cơm trở nên "ảm đạm" trong những ngày nắng nóng. Lúc này những món ăn "nặng dầu mỡ" hay thừa đạm chính là "gánh nặng" cho hệ tiêu hóa và chỉ khiến chúng ta ngán ngấy. Trong khi đó, những món ăn có vị chua vừa là một cách tốt để giải nhiệt lại giúp cải thiện khẩu vị. Nhân lúc tủ lạnh nhà đang trữ lượng lớn củ mài và tôi đã thử nghiệm một món mới toanh cho gia đình thưởng thức. Không ngờ, món ăn đó đã khiến cả nhà "mắt tròn mắt dẹt" ăn đến sạch cả nồi.

Món củ mài viên nấu cà chua và thịt băm này thơm ngon này vô cùng hấp dẫn. Những viên củ mài mềm xốp, dẻo được phủ trong nước dùng cà chua, chỉ cần một miếng thôi cũng đã là tuyệt vời. Ngay cả những đứa trẻ biếng ăn, hay người đang tạm mất vị giác cũng khó cưỡng lại. Nó ngon đến mức cả nhà sẽ húp sạch không còn một giọt nước dùng nào. Đó là món ăn lần đầu tôi thử nấu và không ngờ nó ngon tới mức dù bên ngoài kia nắng nóng thế nào, cả nhà thi nhau xì xụp húp sạch không còn một giọt nước dùng nào. Nếu bạn cũng muốn làm cho gia đình thưởng thức, hãy tham khảo công thức làm món ăn này ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món củ mài viên nấu cà chua và thịt băm

250g củ mài, 100g bột năng (hoặc bột mì), 200g thịt nạc vai, 2-3 quả cà chua, rau cải thìa hoặc rau xà lách (tùy thích), gia vị, bột nêm vị gà, 1 củ hành tím, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món củ mài viên nấu cà chua và thịt băm

Bước 1: Gọt vỏ củ mài sau đó rửa sạch rồi cắt thành các đoạn ngắn. Cho củ mài vào xửng rồi đặt lên bếp hấp đến khi chín. Lấy củ mài ra, cho vào thố rồi dùng thìa nghiền nhuyễn. Tiếp đó bạn cho bột năng (hoặc bột mì) vào, thêm lượng nước vừa phải rồi nhào thành khối bột mịn.

Bạn cũng có thể thay thế củ mài bằng khoai tây hoặc khoai lang rồi trộn với bột năng (Ảnh: Hà Ngô).

Bước 2: Tiếp theo bạn lấy từng phần bột nhỏ, vo thành nhưng viên tròn, cho vào đĩa. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu. Thịt nạc vai bạn rửa sạch sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Tiếp đó thái thịt thành lát mỏng rồi băm nhỏ, để dùng sau. Cà chua rửa sạch sau đó khía chữ X trên thân rồi cho vào nồi chiên không dầu, nướng khoảng 5 phút ở mức nhiệt 165 độ C. Sau đó lấy cà chua ra, bóc bỏ vỏ rồi thái thành dạng hạt lựu. Hành tím, bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ.

Vo từng phần nhỏ bột củ mài thành những viên tròn (Ảnh: Hà Ngô).

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thêm hành tím băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho thịt băm vào, xào đến khi đổi màu thì trút cà chua vào, đảo đều rồi đậy nắp một lúc cho đến khi cà chua mềm tiết ra nước. Lúc này thêm gia vị, bột nêm vị gà vào, dùng thìa dầm cho cà chua mềm, tan thành bột. Tiếp đó thêm lượng nước vừa đủ vào rồi đun sôi.

Nấu nước dùng cà chua và thịt băm (Ảnh: Hà Ngô).

Bước 4: Sau khi nước sôi, bạn thả những viên củ mài vào, nấu cho đến khi chúng nổi lên trên mặt nước dùng. Sau đó bạn có thể thêm rau cải thìa (hoặc rau xà lách) nếu thích, nêm lại chút gia vị cho vừa ăn. Nấu thêm 2 phút nữa là có thể tắt bếp, lấy ra bát tô và rắc chút hành lá thái nhỏ (hoặc rau mùi) lên để trang trí. Như vậy là món ăn thơm ngon với nước dùng vị chua ngọt vô cùng ngon miệng đã hoàn thành.

Món ăn hoàn thành vô cùng bắt mắt (Ảnh: Hà Ngô).

Thành phẩm món củ mài viên nấu cà chua và thịt băm

Bạn thấy đó, món củ mài viên nấu cà chua và thịt băm vô cùng dễ làm. Với nguyên liệu củ mài viên, bạn hoàn toàn có thể làm sẵn nhiều hơn rồi cho vào bảo quản ở ngăn đông, đến khi cần chỉ việc lấy ra nấu. Vào những hôm thời tiết nắng nóng, không muốn nấu nướng cầu kỳ, bạn chỉ việc xào thịt băm với cà chua rồi nấu nước dùng và thả viên củ mài vào là món ăn hoàn thành trong vòng 15-20 phút. Món ăn với màu đỏ cam bắt mắt của nước dùng và những viên củ mài trắng nổi bật xen với sắc xanh của hành lá (hoặc rau mùi). Từng viên củ mài mềm dẻo quyện với vị chua ngọt thanh mát của nước dùng cà chua cực đưa vị.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món củ mài viên nấu cà chua và thịt băm!