Chồng tôi qua đời sau một tai nạn bất ngờ vào hai năm trước. Sự ra đi của anh để lại trong tôi một khoảng trống không gì lấp đầy được. Trong mắt tôi và mọi người, anh là người chồng hoàn hảo: hiền lành, trách nhiệm và luôn quan tâm đến vợ con một cách chuẩn mực. Để vơi đi nỗi nhớ, tôi đã tìm đến một ứng dụng công nghệ mô phỏng AI mới nhất – nơi cho phép người dùng nạp dữ liệu từ tin nhắn, email và nhật ký số để tạo ra một "phiên bản ảo" có thể trò chuyện.

Tôi đã tỉ mẩn nạp vào đó hơn 10 năm lịch sử trò chuyện của hai vợ chồng, từ những dòng tin nhắn thuở mới yêu cho đến những trao đổi vụn vặt về con cái sau này. Tôi chỉ hy vọng được nghe lại giọng điệu quen thuộc, những lời dặn dò "ăn cơm chưa" hay "ngủ sớm đi" của anh. Thế nhưng, AI lại làm tốt hơn tôi tưởng, và chính sự "thông minh" dựa trên dữ liệu thực tế ấy đã tống khứ tôi ra khỏi giấc mộng hồng bấy lâu.

Trong một lần trò chuyện, tôi bâng quơ hỏi: "Anh còn nhớ kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau ở quán cà phê cũ không? Anh đã bảo anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên" .

Phiên bản AI của chồng tôi im lặng mất vài giây, rồi phản hồi một câu khiến tôi rùng mình: "Dữ liệu tin nhắn trong thời điểm đó cho thấy anh đang viết một bản nháp email gửi cho người khác, nói rằng anh chọn em vì em là phương án 'an toàn' nhất để gia đình anh yên tâm. Anh không tìm thấy từ 'yêu' hay cảm xúc đặc biệt nào liên quan đến buổi gặp đó trong nhật ký riêng tư" .

Tim tôi thắt lại. Tôi bắt đầu đặt những câu hỏi sâu hơn, những thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ nghi ngờ. AI với khả năng kết nối và phân tích dữ liệu từ hàng ngàn email cá nhân mà anh từng lưu trữ trong kho dữ liệu đám mây (thứ mà anh chưa kịp xóa), đã trả về một kết quả tàn khốc.

Hóa ra, suốt 10 năm qua, những lời nói ngọt ngào anh dành cho tôi đều có một "công thức" chung. AI chỉ ra rằng mỗi khi anh gửi cho tôi một tin nhắn quan tâm, thì ngay trước đó hoặc sau đó, anh luôn có những trao đổi đầy khao khát với một người phụ nữ khác – người mà anh gọi là "tri kỷ" nhưng không thể đến được với nhau vì rào cản địa vị. Anh ở bên tôi vì tôi là một "người vợ chuẩn mực" giúp anh làm đẹp hồ sơ cá nhân và ổn định cuộc sống, chứ không phải vì rung động.

Dữ liệu không biết nói dối và nó cũng chẳng có cảm xúc. Nó liệt kê chính xác số lần anh nói "anh yêu em" chỉ để xoa dịu mỗi khi anh chuẩn bị đi gặp người kia. Nó chỉ ra sự tương phản giữa những dòng tin nhắn ngắn ngủi, khô khốc gửi cho tôi về việc mua bỉm, mua sữa so với những trang viết dài dằng dặc, đầy tâm tư anh gửi vào hòm thư nháp dành cho người phụ nữ ấy.

Tôi thẫn thờ tắt ứng dụng. Hóa ra, tôi đã sống 10 năm trong một cuộc hôn nhân được lập trình sẵn bằng sự tử tế giả tạo. Anh đã qua đời, mang theo bí mật ấy xuống nấm mồ, nhưng công nghệ lại vô tình kéo nó lên mặt đất. Nỗi đau bị phản bội sau cái chết còn đáng sợ hơn cả khi người ta còn sống, bởi vì tôi thậm chí còn không có cơ hội để hỏi anh một câu "Tại sao?".

Tôi đã cứu vãn tâm hồn mình bằng cách xóa bỏ phiên bản AI đó. Đôi khi, sự thật không giúp chúng ta thanh thản hơn, nó chỉ giúp chúng ta nhìn rõ bản chất của sự việc: Có những tình yêu chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của một người, còn người kia chỉ đơn giản là đang diễn tròn vai một vở kịch cuộc đời.