Chuyện hack não nhất MXH: Bí mật thân thế giúp việc khiến cô gái Việt ngã ngửa, phim cũng không nghĩ ra kịch bản này

Giữa rất nhiều video về cuộc sống xa xứ, kênh TikTok "Yến sống ở châu Phi" lại khiến người xem nhớ đến theo một cách đặc biệt. Yến là một cô gái Việt cùng người yêu người Trung Quốc sang châu Phi sinh sống và làm việc, đến nay đã được khoảng 4 năm. Cuộc sống của hai người nhìn chung cũng giống nhiều gia đình trẻ khác: đi làm, nấu nướng, dọn dẹp, sinh hoạt thường ngày.

Nhưng điều khiến kênh của Yến ngày càng đông người theo dõi, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng lại không hẳn là cuộc sống ở châu Phi, mà là những câu chuyện xoay quanh chị giúp việc cho gia đình cô.

Chị giúp việc thuê giúp việc, để có thời gian đi làm giúp việc: Câu chuyện "hack não" nhất châu Phi

Ban đầu, Yến chỉ kể vài tình huống nhỏ cho vui, nhưng càng kể thì cư dân mạng càng "dính". Mỗi ngày lại có thêm một mẩu chuyện mới về chị giúp việc, mà câu chuyện nào cũng khiến người xem vừa buồn cười vừa tò mò.

Đặc biệt nhất là câu chuyện nghe qua tưởng đùa mà lại có thật: Chị giúp việc nhà Yến thuê người khác trông con, để đi làm giúp việc. Đoạn clip hơn 1,9 triệu view, gần 900 bình luận chỉ "bóc trần" sự thật về chị giúp việc của gia đình.

"Cuối tuần bồ tôi đi công tác, nên tôi có bảo giúp việc qua nhà tôi cho đỡ chán, bế cả đứa con sang cũng được. Nhưng nào ngờ thay, giúp việc nhà tôi còn mang cả bảo mẫu theo cùng. Mà lương tôi trả cho giúp việc là 2,7 triệu/tháng, thế rồi bả trả cho bảo mẫu bao nhiêu đây trời!

Nói thật, tôi nghĩ không ra luôn. Tôi tưởng ông bà ở nhà trông con cho bả đi làm, nhưng không, bả làm vì đam mê hay sao ấy. Bả thuê hẳn bảo mẫu trông con cho bả để bả đi làm giúp việc cho nhà tôi. Thôi, mai tôi phải theo dõi giúp việc nhà tôi mới được, lương tháng có 2,7 triệu mà bả mặc váy 600 ngàn, rồi còn thuê giúp việc chăm con cho bả để bả đi làm nữa. Có khi nào lái cả ô tô đi đến nhà tôi làm không nhỉ? Càng nghĩ càng thấy kỳ nha" - Yến kể đến chị giúp việc của gia đình như vậy.

Lương giúp việc 2,7 triệu, thuê bảo mẫu hết 450k/tháng, toàn diện váy áo 7-800k

Sau đó, vì cư dân tình hỏi nhiều quá, Yến cũng "điều tra nhẹ". Kết quả là bé bảo mẫu nhận khoảng 450k/tháng. Nghe xong, ai nấy vừa bất ngờ vừa bật cười, còn Yến thì kết luận rất đơn giản: "Lương bé giúp việc của bả là 450k/tháng nhé. Tôi điều tra rồi, mấy người khỏi tò mò, vì chính tôi còn tò mò hơn mấy người nữa đó. Mà tính ra cũng như mình đi làm, thuê người chăm con giúp thôi. Lương của bả 2,7 triệu, bả thuê bé kia trông con là 450k/tháng, vậy cũng dư ra được ít rồi. Tôi có hỏi bả là: Nhà chị có nhiều tiền không? Thì bả cũng gật đầu".

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Mỗi ngày đi làm, chị giúp việc nhà Yến lại diện một bộ đầm cực xinh, đến nơi rồi mới thay đồ khác làm việc cho tiện. Mỗi ngày một bộ, lương 2,7 triệu mà diện toàn váy 600 - 700k.

Có lần chị giúp việc mặc chiếc váy khoảng 600k, Yến mặc thử và cũng phải thốt lên: "Nhìn giống người có tiền hơn hẳn" . Và thế là lại tiếp tục series thời trang của chị giúp việc được Yến kể lại, dân tình lại được phen hóng hết ngày này sang ngày khác.

Chủ nhà chỉ "rình" để mượn váy áo của giúp việc, mặc vào cho sang người

"Kể ra tôi cũng định sắm váy áo mới, chứ đợt này thấy giúp việc nhà tôi sắm sửa quá trời. Tôi cũng định hơn thua với bả, để chiếm lại sóng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, thôi cứ để bả mua váy áo, xong mang sang đây, tôi mặc ké của bả là được rồi".

Câu chuyện còn trở nên hài hước hơn khi Yến nhờ chính chị giúp việc dẫn đi mua quần áo. Trong tưởng tượng, cô hy vọng sẽ được chọn những bộ đồ đẹp và hợp thời như chị giúp việc nhà cô vẫn mặc. Nào ngờ mọi chuyện không như những gì cô tưởng tượng.

"Nay tôi bảo bả dắt tôi đi mua quần áo. Váy bả mặc nhìn ưng mắt lắm, tôi mượn mặc lên tôn dáng tôn da, mà sang nữa. Thế mà bả chọn cho tôi toàn đồ già đau già đớn, bả không thích tôi đẹp hơn bả hay gì". Lại thêm câu chuyện mua quần áo cùng chị giúp việc, dân tình nghe xong cười muốn "nội thương".

Những tình huống thường ngày như vậy, qua cách kể duyên dáng của Yến, đã biến thành những khoảnh khắc giải trí khiến người xem thích thú. Dần dần, chị giúp việc không còn là một nhân vật phụ mà trở thành "trùm kéo view" trên kênh của Yến.

Mỗi video có sự xuất hiện hoặc nhắc đến chị đều dễ dàng đạt hàng triệu lượt xem. Sức hút tự nhiên và những câu chuyện xoay quanh chị luôn khiến khán giả không thể ngừng tò mò về "thân phận" thật của chị giúp việc.

- "Cái đầm của bả đã 600k rồi. Có khi bả là chủ công ty cũng nên".

- "Điều tiếp theo chúng tôi muốn là kháp phá cơ ngơi của nhà chị giúp việc".

- "Chị Yến ơi, hay chị chuyển sang bế con cho giúp việc không?"

- "Giúp việc này đi làm vì đam mê rồi, chứ lương lậu khéo không đủ trả cho bé bảo mẫu trông con cho bả".

- "Ôi, tôi còn nghèo hơn cả chị giúp việc nhà Yến nữa".

Và có lẽ chính những câu chuyện đời thường, kể theo cách nhẹ nhàng và hài hước như vậy, đã khiến cuộc sống của Yến ở châu Phi trở nên gần gũi và thú vị hơn trong mắt rất nhiều người.

Nguồn: Yến sống ở châu Phi