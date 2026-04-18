Chồng "rủ đẻ" nói gì cho ngầu: Màn lập luận chất lượng và pha chốt deal 200 triệu của cô vợ Hà Nội khiến hội chị em vỗ tay

Gia đình Thị Bún từ lâu đã là một kênh quen thuộc mang lại tiếng cười cho cư dân mạng bởi những câu chuyện vợ chồng, con cái hết sức đời thường. Góc nhìn hài hước, những màn đối đáp "khó đỡ" nhưng cực kỳ chân thật của hai vợ chồng luôn mang lại tiếng cười giải trí.

Mới đây, khi người chồng mạnh dạn rủ vợ triển khai "dự án sinh con thứ 2", đoạn clip tấu hài quen thuộc bỗng chốc lại khiến hội chị em gật gù tâm đắc vì từng câu từng chữ người vợ nói, vì đằng sau những câu đùa mặn chát là cả một thực tế đầy trăn trở.

"Dự án sinh con thứ 2" và màn đàm phán xuất sắc của người vợ

Đoạn clip ghi lại người chồng thuyết phục vợ sinh con thứ 2, khi anh rủ vợ tham gia "dự án", người vợ đã hỏi ngay: "Thế sản phẩm chia quyền lợi thế nào?".

Người chồng hồn nhiên cho rằng: "Dự án sinh con thứ 2, sức lao động bỏ ra như nhau thì quyền lợi hưởng như nhau", người vợ đã ngay lập tức bác bỏ và đưa ra những luận điểm khiến anh chồng chỉ biết "đứng hình":

"Sức lao động anh bỏ ra là 2 phút chứ lấy đâu ra 30 phút, chưa kể tôi phải bỏ ra 9 tháng 10 ngày, rủi ro dự án, máy móc thi công hỏng hóc... tất cả là tôi chịu. Anh có làm cái gì đâu mà đòi công bằng? Phương án thi công cũng là một mình tôi triển khai, anh có làm cái gì đâu mà đòi công bằng. Anh phụ giúp thì đáng kể gì, sản phẩm sinh ra thì mang họ anh, chưa kể mọi người nhắc đến cũng chỉ vinh danh theo tên anh. Chưa kể sau dự án chi phí bảo dưỡng hao mòn bao nhiêu anh có chịu không?".

Sau đó người vợ đã đưa ra một bản yêu cầu cực kỳ rõ ràng: Chồng phải "rót vốn" trước 100 triệu, trong và sau "dự án" phải bao trọn gói dịch vụ du lịch, ăn uống, miễn nhiễm việc nhà cho vợ. Hấp dẫn nhất là khoản "phí bảo dưỡng, trùng tu máy móc" sau dự án cũng "sương sương" 200 triệu.

"Anh góp trước 100 triệu cho dự án, bớt thì nghỉ. Chưa hết trong lúc tôi tham gia dự án anh phải thường xuyên cung cấp dịch vụ di lịch nghỉ ngơi ăn uống. Ngoài ra trong quá trình sản xuất, hay sau dự án tôi cần phải bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, tôi sẽ nghỉ toàn bộ công việc bếp núc, nhà cửa dọn dẹp... Sau dự án tất cả chi phí bảo dưỡng, trùng tu máy móc hết 100 triệu nữa"- người vợ chia sẻ.

Nghe thì có vẻ thực dụng và đầy tính toán, nhưng ngẫm lại, những "yêu sách" này thực tế và hợp lý chứ không hề nói quá lên chút nào.

Không có sự hy sinh nào là "đương nhiên"

Phía sau màn đối đáp hài hước, mang đậm tính giải trí của gia đình Thị Bún, người ta bỗng nhận ra một góc khuất nhỏ trong tâm lý của những người làm vợ, làm mẹ.

Chúng ta vẫn thường quen với việc phụ nữ gắn liền với những từ khóa như "đảm đang", "hy sinh", "chu toàn". Việc mang nặng đẻ đau, chăm sóc con cái hay vén khéo cửa nhà nhiều khi bị mặc định coi là "chuyện đương nhiên phụ nữ phải làm". Nhiều người mẹ vẫn đang lặng lẽ gánh vác ngần ấy công việc mà quên mất việc đòi hỏi chút quyền lợi nhỏ nhoi cho bản thân mình.

Câu ví von việc sinh con như một "dự án" có rủi ro, có hao mòn máy móc của người vợ trong clip nghe thật buồn cười nhưng lại rất thực tế. Thanh xuân, sức khỏe, vóc dáng của người phụ nữ thực sự đã "hao mòn" rất nhiều sau mỗi lần sinh nở.

Những đòi hỏi về 100 triệu hay những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, suy cho cùng, đâu phải là chuyện tiền bạc. Đó chỉ là cách các chị em nói lên mong muốn được chồng thấu hiểu, được san sẻ, và được trân trọng sau những vất vả đã lùi lại phía sau.

Lời thì thầm từ hội chị em: Hãy sinh con khi thực sự sẵn sàng

Dưới phần bình luận của đoạn clip, không khó để bắt gặp những dòng tâm sự nửa đùa nửa thật của cư dân mạng. Đó không phải là những lời trách móc gay gắt, mà giống như những lời dặn dò nhau của phụ nữ:

- "Làm ra tiền hãy đẻ, chồng tốt hãy đẻ, chồng chăm con hãy đẻ, không thì khâu vào cho nhanh".

- "Lúc chưa đạt được mục đích thì ông nào chả ngọt... Vợ các ông chịu lỗ và đánh đổi nên mới ra điều kiện vậy. Dự án hên xui và rủi ro cao với phụ nữ nên họ mới ra điều kiện".

Hội chị em bây giờ rất tỉnh táo. Họ yêu gia đình, yêu những đứa trẻ, nhưng họ cũng biết yêu chính bản thân mình. "Dự án" sinh con là một hành trình dài hạn, đầy hạnh phúc nhưng cũng không ít chông gai. Ở đó, người vợ cần một "đối tác" thực thụ, một người chồng biết xắn tay áo pha sữa lúc nửa đêm, biết ôm vợ vỗ về khi cô ấy stress, chứ không chỉ là người đứng ngoài "gọi vốn".

Clip của gia đình Thị Bún khép lại bằng tiếng cười, nhưng lại mở ra một khoảng không gian để các cặp vợ chồng cùng ngồi lại ngẫm nghĩ.

Nguồn: Thị Bún Family