Món canh nấu nhanh và dễ: Chỉ 15 phút là xong lại có đủ rau và thịt, hương vị mềm ngọt, nước dùng chan cơm rất ngon

Dân gian thường có câu truyền miệng rằng mùa thu phải bồi bổ thân thể để chống lại giá lạnh mùa đông. Vào mùa này, thay vì bồi bổ bằng các món ăn giàu đạm bạn cũng đừng quên rằng một số nguyên liệu rau củ phù hợp với kiểu "bồi bổ nhẹ nhàng", không cay nóng hay nhiều dầu mỡ lại càng đáng ăn hơn. Ví dụ như củ mài là một nguyên liệu được khuyên dùng.

Củ mài ngày xưa vốn là nguyên liệu cứu đói thế nhưng thực tế đây đã là một loại thực phẩm bổ dưỡng. Ăn nhiều củ mài vào mùa thu và mùa đông có thể giúp giữ ẩm, bổ tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa. Củ mài có thể được hấp hoặc chế biến thành các món ăn ngon. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ công thức nấu món canh khoai mỡ và thịt bò mềm. Món ăn hoàn chỉnh có thịt bò mềm, khoai mỡ tươi thơm, và ngay cả món canh đơn giản cũng rất ngon.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món canh thịt bò xào củ mài.

Nguyên liệu nấu món canh thịt bò củ mài

2 đoạn củ mài, 200g thịt thăn bò, 2 quả ớt ngọt xanh (ớt sừng), nửa quả ớt ngọt đỏ, lượng vừa đủ hành lá, gừng và tỏi, muối, một ít nước tương, một ít dầu hào, một ít bột bắp, lượng vừa đủ bột tiêu, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách nấu món canh thịt bò củ mài

Bước 1: Trước tiên, gọt vỏ và rửa sạch củ mài, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào nồi hấp. Hấp ở lửa lớn cho đến khi chín khoảng 80%. Sau khi hấp, để nguội. Hoặc bạn có thể bỏ qua bước hấp; chỉ cần nấu lâu hơn sau đó. Rửa sạch thịt bò, thái thành từng lát mỏng và cho vào bát. Rắc một chút muối, nước tương và dầu hào, rồi trộn đều. Sau đó thêm nửa muỗng canh bột bắp và trộn đều. Để ướp khoảng 10 phút. Thái nhỏ hai quả ớt ngọt xanh và nửa quả ớt ngọt đỏ để tạo màu sắc. Nếu bạn thích ăn cay, bạn có thể thay thế chúng bằng ớt hiểm băm nhỏ. Hành lá rửa sạch thái nhỏ, gừng và tỏi băm.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và gia vị, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt chảo lên bếp, đổ một ít dầu ăn vào và đun nóng. Cho củ mài đã hấp vào chảo và chiên cho đến khi bề mặt khoai lang hơi vàng. Sau đó, cho hành lá, gừng và tỏi vào chảo và xào cho thơm. Đổ một ít nước dùng vào nồi. Nếu không có nước dùng, bạn có thể dùng nước sôi. Nêm nếm muối và bột tiêu. Giữ lửa lớn, đậy nắp và ninh thêm 5 hoặc 6 phút nữa để đảm bảo củ mài chín mềm.

Bước 3: Khi hết thời gian, mở nắp, lấy các lát thịt bò đã ướp ra và cho từng lát vào nồi canh nóng. Đồng thời, giữ lửa lớn để chần thịt bò cho đến khi chín kỹ. Một ít bọt sẽ nổi lên trong quá trình này, vì vậy hãy cố gắng hớt bỏ bọt đó. Cuối cùng, vớt ớt ngọt xanh và đỏ đã thái nhỏ cho vào nồi. Giữ lửa lớn và xào nhanh để ớt dậy mùi thơm. Sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món canh thịt bò củ mài

Món canh này có nước dùng, rau củ và thịt. Mùi thơm nồng nàn của ớt ngọt xanh đặc biệt hấp dẫn. Củ mài sau khi hấp và nấu trong nước dùng trở nên mềm ngọt, thịt bò thái lát mềm tan, và nước dùng ngon đậm đà, rất ngon khi ăn kèm với cơm. Đây là một công thức đáng để thử.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh thịt bò củ mài!