Tan làm về muộn, chỉ cần nấu 1 nồi thơm lừng này rồi ăn kèm cơm ngon hết sảy

Tôi đã làm thêm giờ mấy ngày liền trong tuần này, và khi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi thực sự không muốn ăn ngoài, nên rất thèm một bữa ăn nóng hổi. Tôi kiểm tra tủ lạnh và thấy vài cái đùi gà, rồi mua thêm khoai tây và nấm ở siêu thị tầng dưới. Tôi quyết định nấu một nồi đùi gà hầm với khoai tây và nấm.

Tôi thỉnh thoảng làm món này. Nó không đòi hỏi tôi phải liên tục trông chừng bếp; các nguyên liệu sẽ ninh nhỏ lửa trong khi tôi thay quần áo hoặc dọn dẹp bếp. Sau khoảng 20 phút, thịt gà mềm, khoai tây ngấm nước dùng, và nấm thơm ngon. Chỉ cần một thìa ăn kèm với cơm và trộn đều là đủ để xua tan phần lớn mệt mỏi trong ngày. Công thức không phức tạp, và gia vị chỉ là một vài thứ tôi thường có sẵn ở nhà. Hôm tôi chia sẻ chi tiết các bước để những ai quan tâm có thể thử làm!

Nguyên liệu làm món đùi gà hầm khoai tây và nấm

Nguyên liệu chính: 6 đùi gà (đùi gà loại thường cũng được), 2 củ khoai tây, 6 nấm hương tươi, 1 quả ớt ngọt xanh, 1 nhánh gừng, 4 tép tỏi, một ít hành lá.

Gia vị: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, một ít đường phèn, muối vừa ăn và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Đùi gà rửa sạch và khía hai đường ở phần thịt dày hơn để chúng thấm gia vị tốt hơn khi hầm. Chọn khoai tây nhiều tinh bột, cắt thành miếng lớn và ngâm trong nước để tránh bị oxy hóa và chuyển sang màu đen. Cắt bỏ cuống nấm hương, bổ đôi những cây nấm lớn, cắt ớt ngọt xanh thành miếng lớn, thái lát gừng, đập dập tỏi, cắt phần trắng của hành lá thành từng khúc và thái nhỏ phần xanh thành hoa hành lá.

Cách làm món đùi gà hầm khoai tây và nấm

Bước đầu tiên là chần đùi gà. Cho đùi gà vào nồi nước lạnh cùng hai lát gừng và một thìa rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn. Vớt bỏ bọt nổi lên trên mặt nước, sau đó đun sôi thêm 2 phút nữa. Vớt đùi gà ra, rửa sạch với nước ấm và để ráo. Đừng bỏ qua bước chần này; nó giúp loại bỏ mùi khó chịu và làm cho nước dùng trong hơn.

Bước thứ hai là áp chảo đùi gà. Cho một ít dầu vào chảo, khi dầu nóng thì cho đùi gà vào, phần da úp xuống và áp chảo trên lửa nhỏ. Chiên cho đến khi một mặt vàng nâu, sau đó lật mặt và chiên cho đến khi cả hai mặt đều hơi vàng nâu. Đùi gà áp chảo sẽ mềm và phần da có độ dai nhẹ.

Bước thứ ba là làm caramel đường và nêm gia vị. Để lại một ít dầu trong chảo, cho vài viên đường phèn vào, đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi đường tan chảy và chuyển sang màu nâu nhạt. Nhanh chóng cho đùi gà trở lại chảo và đảo đều để đùi gà được phủ đều nước sốt. Tiếp theo, cho gừng thái lát, tỏi băm và hành lá vào đảo đều cho thơm. Sau đó cho nước tương, nước tương đen và dầu hào vào, đảo đều cho đến khi mỗi đùi gà được phủ một lớp nước sốt đỏ bóng mượt.

Bước thứ tư, xào cùng các nguyên liệu phụ. Cho khoai tây thái miếng và nấm hương vào nồi rồi xào cùng đùi gà trong 2 hoặc 3 phút để các món ăn kèm được phủ đều nước sốt. Điều này sẽ đảm bảo hương vị được đồng nhất sau khi hầm.

Bước thứ năm, thêm nước và ninh nhỏ lửa. Thêm đủ nước nóng để ngập các nguyên liệu, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh khoảng 20 phút. Tôi thường chuyển sang nồi đất để ninh tiếp, vì nồi đất giữ nhiệt tốt và làm nóng đều, nước dùng sẽ sôi nhẹ và hương thơm từ từ lan tỏa khắp nhà.

Bước 6: Thêm ớt ngọt xanh và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt còn lại khoảng một phần ba, sau đó nêm muối. Tăng nhiệt độ để nước sốt sánh lại. Khuấy liên tục trong khi đun để khoai tây không bị dính đáy nồi. Khi nước sốt đã sánh lại và bám đều vào các nguyên liệu, tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng.

Mẹo cần biết khi nấu món ăn

- Quá trình làm caramel đường phèn cần giữ lửa nhỏ trong suốt quá trình. Cho thịt vào ngay khi siro đường chuyển sang màu nâu nhạt và bắt đầu sủi bọt. Nấu quá chín sẽ làm thịt có vị đắng. Nếu không chắc chắn, bạn có thể bỏ qua bước làm caramel đường và dùng nước tương đen để tạo màu; sự khác biệt về hương vị sẽ không đáng kể.

- Khi hầm, nhớ dùng nước nóng; nước lạnh sẽ làm thịt gà bị teo lại và dai.

- Cắt khoai tây thành những miếng đều nhau nhất có thể. Điều chỉnh thời gian ninh tùy theo kích thước của các miếng khoai. Khoai tây chín khi bạn có thể dễ dàng xiên chúng bằng đũa.

- Cho ớt chuông xanh vào cuối cùng, đảo nhanh và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Chúng sẽ có màu xanh tươi và giòn.

- Nước dùng là linh hồn của món ăn này, vì vậy đừng đun cạn quá; để lại một ít để trộn với cơm sẽ làm cho món ăn thêm thơm ngon. Lần trước, tôi vừa trả lời tin nhắn vừa ninh nước dùng và suýt nữa thì làm cạn hết, vì vậy tôi nhắc nhở mọi người hãy để ý kỹ khi ninh nước dùng.

Món ăn được dọn lên bàn, kèm theo một bát cơm nóng hổi, tôi cầm lấy miếng đùi gà đầu tiên. Thịt mềm tan trong miệng, khoai tây dễ dàng vỡ vụn khi dùng thìa ấn vào. Ngay cả một người bạn thường không thích nấm cũng khen ngợi món này nhiều lần khi đến chơi. Nếu khẩu phần ăn tăng lên bạn có thể điều chỉnh lượng nguyên liệu, thêm khoai tây, đùi gà và để lại nhiều nước dùng hơn.