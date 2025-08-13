Từ chế độ ăn kiêng hạn chế thời gian đến nhịn ăn cách ngày, nhịn ăn một bữa mỗi ngày và nhịn ăn kéo dài, có rất nhiều hình thức nhịn ăn gián đoạn (IF), trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Hơn cả một chế độ ăn kiêng, nhịn ăn gián đoạn không nói bạn nên ăn gì mà nói khi nào, giới hạn lượng thức ăn tiêu thụ vào các khung giờ ăn khác nhau tùy thuộc vào kế hoạch bạn chọn. Vì vậy, tôi quyết định thử nhịn ăn gián đoạn trong 1 tuần để xem liệu tôi có thể gặt hái được những lợi ích thực sự thay không.

Một số lợi ích đó là gì? Một bài đánh giá năm 2025 được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) khẳng định, tất cả các hình thức nhịn ăn gián đoạn đều có thể hiệu quả trong việc giảm cân. Trong khi các nghiên cứu khác lại cho thấy, nó có liên quan đến việc giảm lượng đường trong máu và insulin lúc đói cũng như tiềm năng kéo dài tuổi thọ. Nhưng liệu nó có thực sự tốt như lời đồn? Đây là những gì tôi đã học được.

Để có kết quả tốt nhất, hãy kéo dài thời gian nhịn ăn của bạn một cách từ từ

Tôi quyết định áp dụng chế độ ăn kiêng hạn chế thời gian, tức là nhịn ăn 18 tiếng mỗi ngày và ăn 6 tiếng còn lại (không ăn gì từ 8 giờ tối đến 2 giờ chiều). Ngày đầu tiên, tôi đã nhịn được cả 18 tiếng nhưng kết quả không mấy khả quan.

Một số chuyên gia khuyên nên bắt đầu với chỉ vài ngày nhịn ăn gián đoạn mỗi tuần và tăng dần, trong khi những người khác lại đề xuất tăng dần số giờ nhịn ăn từ 12 lên 14... rồi đến 18 giờ. Một số khác lại cho rằng, nhịn ăn không dành cho tất cả mọi người. Nếu nó khiến bạn khổ sở, hãy bỏ qua. Nhưng tôi không dễ dàng bỏ cuộc nên tôi đã thử phương pháp dần dần, bắt đầu với 12 giờ, sau đó kéo dài số giờ nhịn ăn trong suốt cả tuần. Và thật bất ngờ, những suy nghĩ về đồ ăn cứ lởn vởn trong đầu tôi đã biến mất.

Một khi đã quen với nhịp sống, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng

Tôi làm việc hiệu quả hơn khi có thói quen. Tôi đã hoàn thành phần lớn công việc cần làm vào buổi sáng trong khi uống rất nhiều nước, cà phê đen và trà xanh. Khoảng 11 giờ sáng, tiếng chuông báo động dạ dày của tôi lại kêu, nhưng biết rằng buổi tập yoga buổi trưa hoặc một chuyến đi bộ đường dài sắp đến đã thúc đẩy tôi vượt qua. Khi về nhà sau buổi tập yoga (khoảng 1h30 chiều), cơn đói không còn dữ dội nữa, tôi có thể ăn bữa đầu tiên, thường là sữa chua Hy Lạp với quả mọng và hạnh nhân thái lát, mà không cần phải ăn ngấu nghiến.

Phần còn lại của ngày thật dễ dàng: Tôi thường ăn tối và có thể ăn một chút đồ ngọt, thế là hết. Chỉ trong vài ngày, điều này đã trở thành thói quen mới của tôi, cơn đói đã biến mất. Tất cả năng lượng tinh thần trước đây dành cho việc ăn uống như chuẩn bị thức ăn, lên kế hoạch ăn uống, ăn uống, dọn dẹp thức ăn dường như đã được chuyển sang những việc khác để tập trung hơn.

Cơn đói sẽ đến rồi đi

Có rất nhiều lời đồn về thực phẩm mà tôi từng nghe, nhưng hóa ra bạn không cần phải ăn sáng mỗi ngày hay ăn thường xuyên trong ngày để duy trì quá trình trao đổi chất. Điều gì đã giúp ích? Cà phê, trà, việc duy trì lịch trình, hiểu rằng cơn đói chỉ là một cảm giác đến rồi đi. Chỉ cần đảm bảo bạn không đi quá xa, bởi vì nhịn ăn gián đoạn không có nghĩa là nên bỏ đói bản thân.

Các quy tắc cực kỳ dễ tuân theo

Khi bạn cam kết thực hiện một chế độ ăn kiêng như Weight Watchers hoặc Whole30, bạn có những điểm cần bổ sung, những thực phẩm bị cấm và một danh sách kiểm tra những điều nên làm và không nên làm có thể khiến đầu bạn nổ tung. Các quy tắc nhịn ăn gián đoạn cực kỳ đơn giản, không cần sách hướng dẫn hay sách dạy nấu ăn, không phải giới hạn những thực phẩm mình ăn. Rượu vang, sô cô la và món tráng miệng đều được chấp nhận!

Một điều nữa có lợi cho tôi là cảm giác thật tuyệt vời. Phải công nhận là vài ngày đầu đói bụng chẳng vui vẻ gì, nhưng bù lại, năng lượng của tôi tăng vọt. Việc ăn uống trở thành một trải nghiệm đáng tận hưởng chứ không chỉ là một món ăn để ngấu nghiến và mọi thứ dường như đều có hương vị hơn. Chẳng lẽ dâu tây lúc nào cũng ngọt thế sao?

Tập thể dục khi đói có thể mang lại cảm giác dễ chịu cho một số người

Lưu ý: Điều này có thể không hiệu quả với tất cả mọi người. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi bất kỳ thói quen nào.

Tôi không bao giờ tập thể dục khi bụng đói. Theo nguyên tắc, tôi thường nạp năng lượng 2 tiếng trước khi đi bộ đường dài hoặc tập yoga để đảm bảo không bị đuối sức... hoặc ngất xỉu. Nhưng hóa ra tập thể dục khi bụng đói lại hiệu quả với tôi. Thay vì cảm thấy choáng váng, tôi có thêm nghị lực và quyết tâm. Tôi đã leo lên ngọn núi đó với một sứ mệnh và plank với mục đích rõ ràng hơn. Và tôi rất vui khi khám phá ra rằng, khoa học đã chứng minh tập thể dục khi bụng đói có thể tăng cường khả năng đốt cháy mỡ thừa của cơ thể.

Có những lợi ích vượt xa cả giảm cân

Việc thiếu hụt calo dẫn đến giảm cân. Tôi nhận thấy mình ăn ít hơn hẳn và kỳ lạ là cảm thấy ít đói hơn. Năng lượng, sự tập trung và động lực của tôi đều tăng vọt. Tôi rất vui khi được tận hưởng những lợi ích đó ngay lúc này.

*Những thông tin trong bài chỉ đúng với cá nhân. Tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia trước khi bạn định nhịn ăn gián đoạn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Yahoo)