Nếu đôi mắt là "cửa sổ tâm hồn" thì bờ vai lại là "vùng bí mật" nâng tầm khí chất. Jennie (BLACKPINK), cô nàng "IT Girl" hàng đầu Kpop, không chỉ gây sốt với gu thời trang đỉnh cao, thần thái sang chảnh mà còn sở hữu bờ vai thanh thoát, góc cạnh khiến hội chị em phát cuồng. Bờ vai Jennie chính là điển hình của bờ vai móc áo, nhìn thôi cả nam lẫn nữ đều chết mê.

Tại Hàn Quốc, bờ vai của Jennie đã trở thành xu hướng thẩm mỹ thời đại mới, hiện nay đang được đông đảo chị em mong muốn có được. Hàng loạt viện thẩm mỹ ở Seoul gần đây còn mạnh tay dùng cụm từ "bờ vai Jennie" trong quảng cáo, như một chiêu trò marketing, nhắm thẳng vào nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt thu hút fan Kpop.

Trào lưu này thực sự bùng nổ khi một video TikTok của nhà sáng tạo nội dung Yunny được lan truyền mạnh mẽ. Trong clip, Yunny đến một viện thẩm mỹ ở Seoul để tiêm filler tạo dáng vai giống Jennie. Chỉ sau vài mũi tiêm, cô vui mừng khoe bờ vai mình đã được "nâng rõ rệt" và trông thon đẹp hơn. Video đạt hàng triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận, chia sẻ và các video "bắt chước" trải nghiệm tương tự.

Phương pháp nào giúp bạn sở hữu bờ vai Jennie vừa nhanh vừa an toàn, hiệu quả?

Không cần tập luyện miệt mài hay giảm cân khắc nghiệt, nhiều chị em giờ đây vẫn có thể "biến hình", nhanh chóng sở hữu bờ vai Jennie với các công nghệ làm đẹp thời hiện đại. 2 phương pháp đang được ưa chuộng nhất hiện nay là:

1. Tiêm filler định hình vai

Nguyên lý: Bác sĩ tiêm chất làm đầy vào vùng cơ vai, tạo hiệu ứng đầy đặn và làm các góc vai trở nên mềm mại, thanh thoát.

Ưu điểm: Thời gian thực hiện nhanh (chỉ khoảng 15-20 phút), hầu như không cần nghỉ dưỡng, hiệu quả thấy ngay sau khi thực hiện xong. Không cần nghỉ dưỡng, bạn có thể hoạt động bình thường ngay sau khi thực hiện.

Kết quả: Bờ vai trông mảnh mai, khỏe khoắn và sexy hơn thấy rõ, đường cong vai - cổ trở nên hài hòa, tạo cảm giác sang chảnh như Jennie.

2. Kết hợp tiêm filler và Barbie Botox/Trap Botox

Nguyên lý: Filler giúp tạo dáng vai, botox được tiêm vào cơ thang để làm thon gọn và kéo vai xuống, từ đó đường vai - cổ thêm thanh thoát.

Ưu điểm: Hiệu quả kép, vừa tạo dáng vừa tinh chỉnh cơ, mang lại kết quả tự nhiên hơn, bờ vai đẹp tinh tế, cuốn hút.

Đối tượng phù hợp: Người có cơ vai phát triển hoặc vai xuôi kém cân đối.

Lưu ý quan trọng để tránh rủi ro khi "săn" bờ vai Jennie

Làm đẹp là quyền của mỗi người, nhưng để biến xu hướng thẩm mỹ như bờ vai Jennie thành một trải nghiệm an toàn, chị em cần lưu tâm:

Lựa chọn bác sĩ uy tín, giàu kinh nghiệm

- Tìm hiểu kỹ về bằng cấp, chuyên môn và tay nghề của bác sĩ.

- Ưu tiên bác sĩ chuyên về tiêm filler, botox và đã từng có kinh nghiệm thực hiện thẩm mỹ dáng vai.

Lựa chọn cơ sở thẩm mỹ đạt chuẩn

- Cơ sở phải được cấp phép hoạt động, có quy trình vô trùng chuẩn y khoa.

- Tránh những nơi quảng cáo giá rẻ bất thường hoặc thiếu thông tin minh bạch.

Kết hợp tập luyện và ăn uống lành mạnh

- Bài tập nhẹ cho vai - cổ và chế độ ăn cân đối giúp duy trì dáng vai lâu hơn.

- Hạn chế thức ăn nhiều muối, mỡ bão hòa để tránh tích nước gây "thô" vai.

Trào lưu thẩm mỹ bờ vai Jennie không chỉ là một cuộc "cách mạng" nhỏ trong ngành làm đẹp, mà còn là minh chứng cho việc làm đẹp thời hiện đại không giới hạn ở gương mặt hay vóc dáng thông thường, mà còn chú trọng từng chi tiết nhỏ để nâng tầm thần thái.

Nếu biết lựa chọn phương pháp và địa chỉ uy tín, chị em hoàn toàn có thể sở hữu nhan sắc bạc tỷ chẳng kém gì cô nàng gợi cảm nhất BLACKPINK. Một bờ vai thanh thoát, sang chảnh và đầy cuốn hút, sẵn sàng tỏa sáng ở mọi góc nhìn nằm trong tầm tay bạn.

