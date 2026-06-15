Tôi đã thử ngâm vài hạt đậu phộng trong nước suốt 15 ngày và bất ngờ nhận được một “khu rừng mini” xanh mát: Không tốn tiền mua cây mà vẫn có góc thư giãn cực chữa lành

Nhà tôi hiện có khá nhiều chậu cây, từ cây cảnh để bàn đến những loại dễ chăm sóc trong nhà. Thế nhưng gần đây, tôi phát hiện ra một thú vui mới còn đơn giản hơn rất nhiều: trồng cây thủy canh từ những thứ có sẵn trong bếp.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là chỉ với vài hạt đậu phộng, một chiếc cốc nhựa và khoảng nửa tháng chờ đợi, tôi đã có được một chậu cây xanh mướt chẳng khác gì một khu rừng mini thu nhỏ.

Từ vài hạt đậu phộng bỏ quên trong bếp

Lần đầu nhìn thấy hình ảnh những chậu đậu phộng thủy canh trên mạng, tôi khá nghi ngờ. Đậu phộng vốn là thực phẩm quen thuộc, ai cũng biết để rang, luộc hoặc nấu ăn, nhưng biến chúng thành cây cảnh thì nghe có vẻ khó tin.

Thế nhưng càng xem, tôi càng bị thuyết phục bởi vẻ đẹp rất riêng của chúng.

Những chiếc lá non xanh mướt mọc san sát, thân cây nhỏ xinh, bộ rễ trắng nổi bật trong nước. Nhìn từ xa giống như một khu rừng thu nhỏ đặt trên bàn làm việc.

Quan trọng hơn, chi phí gần như bằng 0.

Tôi quyết định thử.

Bước 1: Chọn hạt và ngâm nước

Để có tỷ lệ nảy mầm cao, nên chọn những hạt đậu phộng còn chắc, mẩy, không bị mốc hay lép.

Sau khi rửa sạch, tôi cho đậu phộng vào một chiếc hộp nhỏ rồi đổ nước ngập khoảng một nửa hạt.

Đậu phộng được ngâm trong khoảng 24 giờ để hút đủ nước.

Sau một ngày, các hạt bắt đầu căng lên rõ rệt. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng đã sẵn sàng bước sang giai đoạn tiếp theo.

Bước 2: Ủ cho nảy mầm

Tôi trải một lớp khăn giấy ẩm xuống khay, đặt đậu phộng lên trên rồi phủ thêm một lớp khăn giấy ẩm khác.

Mỗi ngày chỉ cần dùng bình xịt phun sương để giữ độ ẩm.

Khoảng 5-7 ngày sau, những chiếc mầm trắng đầu tiên bắt đầu nhú ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy sự sống xuất hiện từ những hạt đậu nhỏ bé thực sự rất thú vị, đặc biệt nếu trong nhà có trẻ nhỏ. Đây cũng là một hoạt động giúp các bé hiểu hơn về quá trình phát triển của thực vật.

Bước 3: Chuyển sang thủy canh

Khi mầm đã dài vài centimet, tôi chuyển chúng sang trồng thủy canh.

Cách làm khá đơn giản:

- Dùng cốc nhựa trong suốt hoặc lọ thủy tinh.

- Khoét vài lỗ nhỏ trên nắp hoặc sử dụng giá đỡ.

- Đặt phần mầm hướng xuống dưới.

- Để phần rễ tiếp xúc với nước.

Mỗi ngày chỉ cần kiểm tra mực nước và bổ sung khi cần thiết. Nhờ sử dụng vật chứa trong suốt nên tôi có thể quan sát toàn bộ quá trình phát triển của bộ rễ, điều mà khi trồng trong đất rất khó nhìn thấy.

Bước 4: Đặt ở nơi có ánh sáng dịu

Đây là kinh nghiệm mà tôi thấy rất quan trọng.

Trong giai đoạn mới ra rễ, cây không nên đặt dưới ánh nắng gay gắt. Nếu nhận quá nhiều nắng trực tiếp, lá rất dễ bị vàng hoặc cháy.

Tôi đặt chậu cây cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng tán xạ khoảng 2 giờ mỗi ngày. Điều kiện này đủ để cây phát triển khỏe mạnh mà không gặp vấn đề về nhiệt độ hay thiếu nước.

Điều bất ngờ sau 15 ngày

Tôi không nghĩ rằng chỉ trong khoảng hai tuần, những hạt đậu phộng nhỏ bé lại thay đổi nhanh đến vậy.

Ban đầu chỉ là vài chiếc mầm trắng ngắn ngủn. Sau đó xuất hiện những chiếc lá non đầu tiên. Rồi từng ngày, lá mở rộng, thân cây vươn cao hơn và cả chậu cây dần phủ một màu xanh mát mắt.

Khi nhìn từ phía trên xuống, chúng giống như một cánh rừng mini thu nhỏ. Mỗi sáng ngồi làm việc, chỉ cần liếc sang góc bàn là cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Có lẽ đó chính là lý do nhiều người gọi đây là một trong những mô hình cây cảnh "chữa lành" nhất dành cho người sống ở căn hộ hoặc không có nhiều không gian làm vườn.

Không chỉ đậu phộng

Sau khi thành công với đậu phộng, tôi mới biết có rất nhiều loại hạt và củ trong nhà bếp cũng có thể trồng thủy canh.

Hạt vải

Sau khi ăn vải, nhiều người thường bỏ hạt đi. Tuy nhiên nếu giữ lại, ngâm nước và kích thích nảy mầm, hạt vải có thể phát triển thành những cây cảnh nhỏ với lá xanh bóng rất đẹp.

Khoai lang

Những củ khoai lang đã mọc mầm cũng có thể trở thành cây thủy canh.

Chỉ cần đặt phần mầm tiếp xúc với nước, sau một thời gian sẽ xuất hiện những dây lá xanh mềm mại, thích hợp để trang trí cửa sổ hoặc ban công.

Hạt bơ

Hạt bơ cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích vì bộ rễ phát triển mạnh và hình dáng khá độc đáo.

Một thú vui đơn giản nhưng đáng thử

Điều tôi thích nhất ở những chậu cây thủy canh tự làm không phải là giá trị kinh tế hay khả năng trang trí. Đó là cảm giác được quan sát một hạt giống nhỏ bé từng ngày lớn lên trước mắt mình.

Giữa cuộc sống bận rộn, đôi khi chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thay nước, ngắm rễ mới mọc hay chiếc lá non vừa mở cũng đủ giúp tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

Nếu bạn yêu cây xanh nhưng chưa muốn bỏ tiền mua thêm cây cảnh, hãy thử bắt đầu bằng vài hạt đậu phộng trong bếp.

Biết đâu chỉ sau 15 ngày, bạn cũng sẽ có cho riêng mình một "khu rừng mini" xanh mát và đầy cảm hứng ngay trên bàn làm việc hoặc bên khung cửa sổ.