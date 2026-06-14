Hối hận ngập tràn vì mua căn hộ tầng 1 có sân riêng: Chỉ sau 6 tháng đã phải bán lỗ, bài học đắt giá từ giấc mơ “nhà vườn giữa phố”

Nhưng chỉ sau 6 tháng chuyển vào ở, tôi đã phải chấp nhận bán lại căn hộ với giá thấp hơn giá mua ban đầu. Điều khiến tôi tiếc nuối không phải là số tiền bị lỗ, mà là việc tôi đã quá tin vào những hình ảnh đẹp được vẽ ra trước mắt mà bỏ qua những bất tiện rất thực tế trong cuộc sống hàng ngày.

Giấc mơ về một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố

Ngày ký hợp đồng mua nhà, tôi gần như không ngủ được vì háo hức.

Trong đầu tôi là hình ảnh một khu vườn nhỏ đầy hoa, những buổi sáng ngập nắng và những chiều hè thư thả bên tách trà. So với những căn hộ ở tầng cao, căn hộ tầng trệt có sân riêng mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn rất nhiều.

Tháng đầu tiên chuyển về ở, mọi thứ đúng là tuyệt vời.

Mỗi sáng kéo rèm cửa, nhìn thấy cây xanh trong sân, tôi có cảm giác cuộc sống chậm lại. Bạn bè đến chơi ai cũng trầm trồ vì không gian hiếm có giữa khu chung cư đông đúc.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Ánh sáng không đẹp như lúc đi xem nhà

Một trong những điều đầu tiên khiến tôi thất vọng là vấn đề ánh sáng.

Khi đi xem nhà, chủ đầu tư đưa khách tới vào một ngày nắng đẹp. Khoảng sân trông sáng sủa, thoáng đãng và đầy sức sống.

Thế nhưng khi sống thực tế mới nhận ra ánh sáng ở tầng 1 phụ thuộc rất nhiều vào khoảng cách giữa các tòa nhà và hướng căn hộ.

Vào mùa đông, phần lớn thời gian trong ngày sân vườn nằm trong bóng râm của các khối nhà cao tầng xung quanh. Những cây cần nhiều nắng phát triển kém, còn trong nhà luôn có cảm giác thiếu sáng hơn các tầng trên.

Không gian từng được kỳ vọng là nơi thư giãn dần trở nên u ám hơn tôi tưởng.

Độ ẩm là vấn đề lớn nhất

Khoảng hai tháng sau khi chuyển vào, tôi bắt đầu phát hiện những dấu hiệu bất thường.

- Các góc tường xuất hiện những đốm mốc nhỏ.

- Sàn gỗ có hiện tượng phồng lên.

- Quần áo trong tủ luôn có mùi ẩm dù đã giặt sạch.

Tôi liên hệ với đơn vị quản lý và nhận được câu trả lời khá quen thuộc: "Tầng thấp thường sẽ có độ ẩm cao hơn, nên sử dụng máy hút ẩm và tăng cường thông gió."

Nhưng vấn đề là thông gió ở tầng 1 lại không hề dễ dàng.

Mỗi lần mở cửa sổ để lấy gió, bụi bẩn và côn trùng từ bên ngoài lại theo vào nhà. Máy hút ẩm gần như phải hoạt động liên tục, kéo theo chi phí điện tăng đáng kể.

Càng sống lâu, tôi càng cảm nhận rõ cảm giác bí bách của một căn hộ luôn trong tình trạng ẩm thấp.

Muỗi và côn trùng xuất hiện quanh năm

Trước khi chuyển đến, tôi từng nghĩ chỉ cần lắp cửa lưới chống muỗi là đủ.

Thực tế hoàn toàn khác.

Khoảng sân xanh mát cũng đồng thời là nơi lý tưởng cho muỗi, kiến, gián và nhiều loại côn trùng khác xuất hiện.

Mùa hè trở thành khoảng thời gian khó chịu nhất.

Buổi tối gần như không thể mở cửa đón gió tự nhiên. Chỉ cần quên đóng cửa vài phút là muỗi đã xuất hiện trong phòng khách và phòng ngủ.

Ngay cả việc phơi chăn ga ngoài sân cũng không còn dễ chịu như tôi từng tưởng tượng.

Cảm giác bất an về an ninh

Một vấn đề khác mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới là sự an toàn.

Dù khu chung cư có bảo vệ 24/24, căn hộ tầng trệt vẫn luôn khiến tôi có cảm giác dễ bị xâm nhập hơn các tầng cao.

Gia đình phải lắp thêm song sắt, camera và hệ thống cảm biến.

Thế nhưng mỗi khi nghe tiếng động ngoài sân vào ban đêm, tôi vẫn giật mình tỉnh giấc.

Có lần giữa đêm, một tiếng động lớn khiến cả nhà hoảng hốt. Cuối cùng mới phát hiện chỉ là gió làm đổ giá phơi quần áo.

Nhưng cảm giác bất an ấy dần trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Trận mưa khiến tôi quyết định bán nhà

Sự việc cuối cùng khiến tôi từ bỏ căn hộ xảy ra sau một trận mưa lớn.

Nước mưa không thoát kịp, sân bị ngập chỉ trong thời gian ngắn. Sau đó nước bắt đầu tràn vào phòng khách.

Đêm hôm đó, cả gia đình gần như thức trắng để lau dọn và cứu đồ đạc. Khi nước rút, sàn gỗ hư hỏng nặng, nhiều món nội thất bị ảnh hưởng.

Tôi nhìn căn nhà mà mình từng rất yêu thích và nhận ra bản thân không còn muốn tiếp tục sống ở đó nữa.

Ít lâu sau, căn hộ được rao bán.

Dù phải chấp nhận mức giá thấp hơn lúc mua, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn tất giao dịch.

Điều tôi muốn nhắn nhủ với những người đang cân nhắc mua căn hộ tầng 1 có sân

Đến nay, tôi vẫn cho rằng căn hộ tầng trệt có sân riêng là một loại hình nhà ở rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của nó không phù hợp với tất cả mọi người.

Nếu đang cân nhắc mua loại hình này, bạn nên tìm hiểu thật kỹ những vấn đề thực tế như:

- Khả năng thoát nước của khu vực.

- Mức độ ẩm trong các mùa trong năm.

- Điều kiện ánh sáng tự nhiên.

- Khoảng cách giữa các tòa nhà.

- Tình trạng muỗi và côn trùng.

- Hệ thống an ninh của dự án.

- Kinh nghiệm thực tế từ những cư dân đang sinh sống.

Đừng chỉ đi xem nhà vào một ngày nắng đẹp rồi đưa ra quyết định.

Bởi khi mua nhà, thứ bạn sở hữu không chỉ là một khoảng sân đầy hoa hay một góc sống lý tưởng trên ảnh quảng cáo, mà còn là toàn bộ những trải nghiệm diễn ra mỗi ngày sau cánh cửa ấy.

Và đôi khi, những điều tưởng như hoàn hảo nhất lại chính là nơi chứa nhiều bất tiện nhất mà chúng ta không nhìn thấy ngay từ đầu.