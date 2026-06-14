"Đứng hình" trước thiết kế “giường kiểu bục” của nhà hàng xóm: Phòng ngủ chỉ 9m² nhưng vẫn đủ chỗ ngủ, làm việc và lưu trữ

Căn phòng chỉ rộng khoảng 2,9m x 3m, tức chưa tới 9m², nhưng nhờ giải pháp “giường kiểu bục” kết hợp hệ tủ đóng theo kích thước thực tế, không gian không những không chật chội mà còn gọn gàng, tiện nghi và có cảm giác rộng hơn đáng kể.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là mọi centimet trong căn phòng đều được tận dụng hợp lý, nhưng không tạo cảm giác bí bách như nhiều thiết kế tối ưu diện tích khác.

Giường bục sát cửa sổ: Trung tâm của toàn bộ căn phòng

Thay vì đặt một chiếc giường truyền thống chiếm nhiều diện tích, chủ nhà thiết kế một bục ngủ cố định cạnh cửa sổ.

Toàn bộ phần bục được bao quanh bằng các tấm gỗ đồng bộ, tạo cảm giác như một góc nghỉ ngơi riêng biệt. Nhìn từ bên ngoài, khu vực này giống như một chiếc giường lớn kết hợp với bệ ngồi thư giãn.

Nhờ được thiết kế theo kích thước căn phòng nên khoảng trống bị lãng phí gần như bằng không. Không còn những khe hở khó vệ sinh giữa giường và tường như cách kê giường thông thường.

Ngoài tác dụng tiết kiệm diện tích, khu vực này còn mang lại cảm giác ấm cúng. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ chiếu vào khiến góc ngủ trở nên dễ chịu hơn nhiều so với bố trí truyền thống.

Hệ tủ góc cạnh giường giúp “giấu” đồ đạc cực khéo

Một trong những vấn đề phổ biến ở phòng ngủ nhỏ là không có chỗ cất chăn màn, vali hay những món đồ ít dùng.

Chủ nhà đã giải quyết bằng hệ tủ góc đặt sát bục giường với cửa nâng phía trên.

Những vật dụng cồng kềnh như chăn mùa đông, gối dự phòng, vali hoặc đồ dùng theo mùa đều được cất gọn bên trong.

Khi đóng cửa tủ lại, căn phòng trông sạch sẽ và tối giản hơn rất nhiều. Không còn cảnh đồ đạc chất đống trên nóc tủ hay nhét dưới gầm giường.

Điều đáng học hỏi là giải pháp này vừa tăng diện tích lưu trữ vừa hạn chế bụi bẩn bám vào đồ dùng.

Tủ cuối giường tích hợp nhiều chức năng trong một

Khoảng không gian cuối giường thường bị bỏ trống hoặc chỉ đặt một chiếc tủ nhỏ.

Ở căn phòng này, khu vực đó được tận dụng để làm một hệ tủ đa năng. Phần trên là khoang treo quần áo hằng ngày, giúp việc lựa chọn trang phục trở nên thuận tiện hơn.

Phần dưới được thiết kế thành các ngăn kéo lớn có thể chứa chăn ga, khăn tắm hoặc nhiều vật dụng gia đình khác.

Điểm thú vị nhất là một chiếc gương toàn thân được giấu phía sau cánh tủ. Nhờ vậy, chủ nhà không cần dành thêm diện tích cho một chiếc gương đứng riêng.

Chỉ một cụm nội thất nhưng đảm nhiệm đồng thời vai trò tủ quần áo, kho lưu trữ và khu vực chỉnh trang cá nhân.

Góc học tập và làm việc vẫn được bố trí đầy đủ

Nhiều người thường phải hy sinh bàn làm việc khi phòng ngủ quá nhỏ.

Thế nhưng ở căn phòng này, một chiếc bàn góc được đặt sát tường đối diện giường.

Thiết kế chữ L giúp tận dụng tối đa góc chết của căn phòng, đồng thời vẫn tạo được mặt bàn đủ rộng để học tập hoặc làm việc tại nhà.

Phía trên là hệ tủ treo tường giúp tăng đáng kể diện tích lưu trữ theo chiều cao. Sách vở, tài liệu và đồ dùng cá nhân đều có vị trí riêng, giúp mặt bàn luôn gọn gàng.

Nhờ vậy, căn phòng nhỏ vẫn đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, học tập và làm việc mà không bị quá tải.

Vì sao kiểu giường bục ngày càng được ưa chuộng?

Trong những căn hộ diện tích nhỏ hiện nay, đặc biệt là phòng ngủ dưới 10m², giường bục đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc bởi ba ưu điểm lớn:

- Tận dụng tối đa diện tích lưu trữ.

- Hạn chế các khoảng trống thừa khó sử dụng.

- Tạo cảm giác căn phòng gọn gàng và đồng bộ hơn.

Tuy nhiên, giải pháp này cũng có một số điểm cần lưu ý. Vì là nội thất đóng cố định nên việc thay đổi bố cục sau này sẽ khó hơn so với giường rời. Ngoài ra, cần tính toán kỹ chiều cao bục, hệ thông gió và vật liệu sử dụng để tránh cảm giác bí hoặc ẩm mốc.

Dù vậy, phải thừa nhận rằng với những phòng ngủ có diện tích khiêm tốn, thiết kế giường bục kết hợp hệ tủ đo ni đóng giày như căn phòng này thực sự là một ý tưởng đáng tham khảo. Chỉ trong chưa đầy 9m², chủ nhà đã tạo ra một không gian vừa đủ để ngủ nghỉ, làm việc, lưu trữ và sinh hoạt hằng ngày mà vẫn giữ được cảm giác thoáng mắt và ngăn nắp.