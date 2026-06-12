Một căn bếp đẹp chưa chắc đã là căn bếp tiện lợi, dễ sử dụng. Sau một thời gian sinh hoạt, nhiều người mới nhận ra rằng thứ giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn lại không phải những thiết bị đắt tiền mà là những món đồ nhỏ mà có võ, giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu không gian và khiến việc dọn dẹp bớt vất vả hơn.

Nếu đang muốn nâng cấp căn bếp của mình, đây là 15 món đồ đáng để cân nhắc.

1. Cốc đong thủy tinh chịu nhiệt

Một chiếc cốc đong bằng thủy tinh chịu nhiệt gần như là món đồ đa năng nhất trong căn bếp. Ngoài chức năng đong nguyên liệu khi làm bánh hay nấu ăn, item này còn có thể dùng để đánh trứng, pha nước sốt, hâm nóng trong lò vi sóng hoặc cho vào máy rửa bát mà không lo biến dạng. Chất liệu dày dặn cũng giúp cốc bền hơn và tạo cảm giác cầm rất chắc tay.

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2. Thớt gỗ nguyên khối

Một chiếc thớt gỗ dày luôn tạo cảm giác ổn định khi thái, băm hay chặt thực phẩm. Khả năng chịu lực tốt, ít cong vênh và tuổi thọ cao khiến đây là món đồ được nhiều gia đình sử dụng trong nhiều năm. Nếu có thêm chân dựng để hong khô sau khi rửa thì càng tiện lợi hơn.

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3. Đồng hồ hẹn giờ cơ học

Không phải lúc nào điện thoại cũng là lựa chọn tối ưu trong bếp. Một chiếc đồng hồ hẹn giờ cơ học nhỏ gọn giúp canh thời gian luộc trứng, nướng bánh hay hầm món ăn rất chính xác mà không cần cầm điện thoại liên tục. Chỉ cần xoay núm và chờ chuông reo là đủ.

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4. Gạt nước mặt bếp

Sau khi rửa rau hay lau dọn, mặt bàn bếp thường đọng nước khá lâu. Một chiếc gạt nước bằng silicon giúp gom toàn bộ nước xuống bồn rửa chỉ trong vài giây, giữ mặt bếp luôn khô ráo và hạn chế hình thành các vết ố.

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5. Thìa inox đa năng

Chiếc thìa nhỏ này có thể dùng để phết bơ, mứt lên bánh mì, chia nhân bánh, xúc gia vị hoặc lấy thực phẩm trong lọ sâu. Thiết kế đơn giản nhưng gần như ngày nào cũng cần dùng đến.

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6. Khay xoay đựng gia vị

Những góc tủ sâu thường rất khó lấy đồ. Khay xoay giúp tận dụng tối đa không gian này khi chỉ cần xoay nhẹ là có thể lấy được chai dầu ăn, nước tương hay lọ gia vị phía trong cùng mà không phải bê cả khay ra ngoài.

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7. Tô trộn thực phẩm cỡ lớn

Một chiếc tô dung tích lớn có thể dùng để nhào bột, trộn salad, sơ chế rau củ hay ướp thịt. Chất liệu nhựa hoặc inox nhẹ, dễ vệ sinh và sử dụng linh hoạt hơn nhiều so với việc dùng nhiều loại bát nhỏ khác nhau.

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8. Giá treo túi rác mini

Đây là món đồ khiến nhiều người tiếc vì không mua sớm hơn. Chỉ cần treo một chiếc túi ở mép bàn bếp là có thể bỏ ngay vỏ rau, cuống trái cây hay rác hữu cơ trong lúc sơ chế, giúp mặt bàn luôn sạch sẽ và tiết kiệm thời gian dọn dẹp.

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9. Túi zip tái sử dụng

Thay vì dùng túi nilon một lần, các loại túi zip tái sử dụng giúp bảo quản rau củ, trái cây, đồ ăn thừa hoặc thực phẩm đông lạnh tốt hơn. Sau khi sử dụng chỉ cần rửa sạch và phơi khô là có thể dùng tiếp rất nhiều lần.

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10. Giấy nến

Những tờ giấy chống dính này giúp hạn chế dầu mỡ bám vào khay nướng hoặc đĩa thức ăn. Sau khi sử dụng chỉ cần bỏ giấy đi là đã giảm đáng kể công sức cọ rửa.

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11. Túi mua sắm tái sử dụng

Một chiếc túi vải hoặc túi dệt cỡ lớn luôn hữu ích cho việc đi chợ hay mua đồ siêu thị. Quai chắc chắn, chứa được nhiều thực phẩm và có thể sử dụng nhiều năm mà không cần dùng túi nilon.

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12. Túi lọc rác bồn rửa

Sau những bữa lẩu hay sơ chế nhiều thực phẩm, lượng thức ăn thừa rất dễ làm tắc đường ống. Túi lọc rác giúp giữ lại cặn thức ăn và dầu mỡ, sau đó chỉ cần nhấc lên và bỏ đi, vừa vệ sinh vừa hạn chế mùi hôi.

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13. Miếng đệm chống va đập

Những miếng đệm silicon nhỏ có thể dán ở cửa tủ, cạnh tường hay mặt kính để giảm tiếng ồn khi đóng mở, đồng thời hạn chế va chạm gây trầy xước. Tuy rất nhỏ nhưng lại giúp nội thất bền hơn và tạo cảm giác sử dụng dễ chịu hơn mỗi ngày.

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Nguồn: Toutiao