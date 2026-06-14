Sau một đêm ăn đồ chiên và thức khuya cùng gia đình, một phụ nữ 54 tuổi bất ngờ thức dậy với đôi môi sưng đỏ, đau rát, thậm chí xuất hiện mụn nước. Tưởng chỉ là "nóng trong người" hay do thời tiết hanh khô, nhưng kết quả thăm khám cho thấy bà đã bị viêm môi cấp tính.

Theo bác sĩ y học cổ truyền La Bội Lâm (Đài Loan, Trung Quốc), môi là một trong những vùng da mỏng manh nhất trên cơ thể. Không giống như da thông thường, môi gần như không có tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn nên khả năng tự bảo vệ trước các tác nhân bên ngoài rất hạn chế. Chỉ cần gặp các yếu tố kích thích như thức ăn cay nóng, đồ chiên rán, thức khuya hoặc suy giảm miễn dịch, môi có thể nhanh chóng bị tổn thương.

Ăn đồ chiên, thức khuya và cái giá phải trả vào sáng hôm sau

Bệnh nhân là một phụ nữ 54 tuổi có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản và bệnh rosacea (chứng đỏ da mặt mạn tính). Dù đã mãn kinh nhưng cơ địa vẫn dễ bị nóng trong. Trước đây, mỗi khi ăn nhiều đồ chiên hoặc các loại hạt, bà thường nổi mụn vùng cằm nên luôn khá cẩn trọng trong ăn uống.

Tuy nhiên, trong một chuyến du lịch cùng gia đình, bà đã ăn đồ chiên vào bữa khuya và thức muộn hơn thường lệ. Sáng hôm sau, môi sưng đỏ, đau rát rõ rệt, môi trên còn xuất hiện mụn rộp.

Các tổn thương do virus đã lành sau khoảng một tuần, nhưng tình trạng sưng đau môi vẫn kéo dài khiến bà phải tìm đến bác sĩ.

4 nguyên nhân phổ biến gây viêm môi

Theo bác sĩ La, viêm môi không đơn thuần chỉ do thời tiết. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này.

1. Thói quen xấu và tác động từ môi trường

Liếm môi thường xuyên, bóc lớp da khô bằng tay hoặc lạm dụng các sản phẩm tẩy da chết đều có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên của môi.

Ngoài ra, việc ở lâu trong phòng điều hòa, môi trường khô lạnh hoặc tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời cũng làm tăng nguy cơ viêm môi.

2. Kích ứng từ thực phẩm và mỹ phẩm

Một số thành phần trong son môi, son dưỡng như hương liệu, chất tạo màu, chất bảo quản hay lanolin có thể gây kích ứng ở người nhạy cảm.

Kem đánh răng, nước súc miệng chứa chất hoạt động bề mặt hoặc tinh dầu bạc hà cũng là những tác nhân cần lưu ý.

Về chế độ ăn uống, thực phẩm cay nóng, quá chua, quá mặn hoặc một số loại trái cây có thể gây kích ứng niêm mạc môi, dẫn đến viêm.

3. Nhiễm virus, nấm hoặc vi khuẩn

Virus herpes simplex là nguyên nhân phổ biến gây mụn rộp môi, thường bùng phát khi cơ thể mệt mỏi hoặc suy giảm miễn dịch.

Trong khi đó, nhiễm nấm Candida dễ gây viêm khóe miệng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người mang răng giả. Một số trường hợp nhiễm vi khuẩn còn có thể gây sưng đỏ, chảy dịch hoặc đóng vảy vàng.

4. Thiếu chất dinh dưỡng hoặc mắc bệnh mạn tính

Thiếu vitamin nhóm B (B2, B6, B12), sắt, kẽm hoặc axit folic đều có thể làm tăng nguy cơ viêm môi.

Ngoài ra, những người mắc viêm da cơ địa, đái tháo đường hoặc các bệnh tự miễn cũng dễ gặp tình trạng này hơn người bình thường.

Theo Đông y, môi phản ánh sức khỏe của hệ tiêu hóa

Theo quan niệm Đông y, môi có mối liên hệ mật thiết với chức năng tỳ vị. Màu sắc và độ ẩm của môi phần nào phản ánh tình trạng hoạt động của hệ tiêu hóa.

Chuyên gia cho biết việc thường xuyên ăn các món chiên rán, cay nóng như gà rán, đồ ăn nhanh hay lẩu cay có thể làm cơ thể tích tụ nhiệt. Khi tình trạng này kéo dài, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như môi sưng đỏ, đau rát, khô nứt, hôi miệng, táo bón hoặc nước tiểu vàng sẫm.

Bị viêm môi, càng liếm môi càng nặng hơn

Sau khi điều trị kết hợp thuốc và điều chỉnh lối sống, tình trạng sưng đau môi của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể sau một tuần và gần như hồi phục hoàn toàn sau hai tuần.

Bác sĩ lưu ý, trong thời gian điều trị, người bệnh nên hạn chế đồ chiên rán, đồ nướng, thực phẩm cay nóng, đồng thời duy trì chế độ ăn thanh đạm và ngủ nghỉ điều độ.

Đặc biệt, nhiều người có thói quen liếm môi khi cảm thấy khô. Tuy nhiên, nước bọt bốc hơi sẽ kéo theo độ ẩm tự nhiên của môi, khiến môi càng khô hơn, dễ nứt nẻ và kéo dài tình trạng viêm.

Trong trường hợp môi quá khô, có thể thoa một lượng nhỏ dầu ô liu hoặc dầu mè nguyên chất để hỗ trợ dưỡng ẩm tạm thời.