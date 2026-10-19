Đám cưới hy hữu: Vợ chồng trùng họ tên, cùng quê quán, khách mời tưởng in nhầm thiệp

Đám cưới diễn ra vào ngày 6/10 vừa qua tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) của một cặp đôi cùng mang tên Zhu Xiaocong đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nhờ những sự trùng hợp vô cùng kỳ lạ.

Chú rể 33 tuổi và cô dâu 28 tuổi không chỉ giống nhau về cách phát âm mà ngay cả cách viết tên bằng chữ Hán cũng hoàn toàn trùng khớp. Điểm thú vị chưa dừng lại ở đó khi cả hai đều quê ở Chiết Giang và cùng công tác trong ngành hàng không; trong đó người vợ là tiếp viên hàng không, còn người chồng làm công việc liên quan đến an toàn bay.

Sự trùng hợp hy hữu này đã dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười ngay trong ngày trọng đại. Theo lời cô dâu chia sẻ, một số khách mời chưa từng gặp mặt chú rể trước đây đã đinh ninh rằng đơn vị tổ chức tiệc cưới in nhầm thông tin trên bảng tên. Tuy nhiên, khi biết được sự thật, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, thích thú và tin rằng cặp đôi này vốn sinh ra là để dành cho nhau.

Cặp đôi cô dâu chú rể có tên họ giống hệt nhau. Ảnh: Sohu

Nhắc lại cơ duyên gặp gỡ, hai người chạm mặt lần đầu vào năm 2016 tại một hội chợ việc làm. Khi nhà tuyển dụng xướng tên "Zhu Xiaocong", cả hai đã đồng loạt đứng dậy. Lúc bấy giờ, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình vừa tình cờ gặp một người trùng tên mà không hề ngờ tới người đó sau này sẽ trở thành bạn đời.

Mối duyên ấy tưởng chừng trôi qua cho đến khi được kết nối lại nhờ một người quen chung, vốn là đồng nghiệp của người chồng và đồng thời là bạn học của người vợ. Nhận thấy sự trùng hợp thú vị, người này đã chủ động giới thiệu cả hai với nhau.

Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu, chính thức hẹn hò vào năm 2019, tiến tới đăng ký kết hôn vào tháng 5/2026 và vừa tổ chức hôn lễ trọn vẹn, theo SCMP.

Việc sở hữu họ tên giống hệt nhau cũng mang đến cho cặp đôi không ít rắc rối ngoài dự kiến trong các thủ tục hành chính. Điển hình như khi đi đăng ký kết hôn hay xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hệ thống máy tính đã không thể tự động phân biệt và xử lý thông tin của hai người. Các nhân viên buộc phải can thiệp nhập dữ liệu hoàn toàn thủ công, khiến quá trình giải quyết hồ sơ mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Cả hai về chung nhà vào đầu tháng 10. Ảnh: Sohu

Trong đời sống thường nhật, người vợ vui vẻ kể lại rằng trước đây mỗi khi bạn bè gọi "Xiaocong", cả hai thường cùng lúc lên tiếng đáp lời. Để tránh những nhầm lẫn, họ đã thống nhất sử dụng biệt danh riêng. Theo đó, người chồng được gọi là "Da Cong" (nghĩa là: Cong lớn), còn người vợ được gọi là "Xiao Cong" (nghĩa là: Cong nhỏ).

Câu chuyện tình yêu đầy duyên nợ này sau khi lan truyền đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng tỏ ra vô cùng ấn tượng và còn hài hước đề xuất cặp đôi nên đặt tên con trong tương lai là "Zhu Xiaocong" hoặc "Congcong", như một cách kỷ niệm sự kết hợp đặc biệt từ tên của cả cha và mẹ.