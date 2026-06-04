Tôi cho em chồng ở nhờ để tìm việc, ai ngờ nó dẫn người lạ vào đo đạc nhà rồi phán 1 câu xanh rờn

Tôi từng nghĩ giúp người thân là chuyện rất bình thường. Khi em chồng gọi điện nói rằng vừa mất việc và không có chỗ ở, tôi đã đồng ý cho em ở nhờ trong căn nhà của mình 1 tháng. Tôi không đặt điều kiện gì rõ ràng, chỉ nghĩ rằng giúp được người thân lúc khó khăn là điều nên làm.

Tháng đầu tiên trôi qua khá yên ổn. Em rất lễ phép, luôn nói cảm ơn và chủ động làm việc nhà. Tôi thậm chí còn thấy may mắn vì có người ở cùng giúp căn nhà đỡ lạnh lẽo (chồng tôi đi làm công trình).

Nhưng sang tháng thứ hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách rất tự nhiên. Em chồng không còn nhắc đến chuyện tìm việc. Khi tôi hỏi, em chỉ nói rằng thị trường khó khăn và cần thêm thời gian.

Tôi vẫn tiếp tục đồng ý. Tôi nghĩ đó chỉ là giai đoạn tạm thời.

Ảnh minh họa

Sau đó, tôi bắt đầu thấy những thay đổi nhỏ. Em tự ý thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà. Em mua thêm một số nội thất và nói rằng để “tối ưu không gian sống”. Tôi không thích nhưng tôi chọn im lặng vì dù sao cũng là em họ của chồng.

Mọi chuyện bắt đầu vượt giới hạn khi một buổi chiều tôi đi làm về và thấy một người lạ đang đứng trong phòng khách đo đạc. Tôi hỏi thì người đó nói rằng họ đến xem nhà theo lịch hẹn.

Tôi quay sang nhưng em chồng không hề lúng túng. Em nói rất bình thường rằng em đang cho thuê lại một phòng để chia sẻ chi phí sinh hoạt.

Tôi đứng chết lặng. Tôi hỏi lại đây là nhà của ai, thì em nói rằng nhà rộng thì nên tận dụng, không nên để phí, rằng "em nghĩ thế sẽ bớt gánh nặng cho chị".

Tối hôm đó, tôi phát hiện em đã đăng tin cho thuê từ rất lâu trên một nhóm bất động sản. Trong bài đăng, em ghi rõ “có thể dọn vào ở ngay, chủ nhà dễ tính”.

Tôi đọc từng chữ mà cảm giác như có ai đó đang xâm nhập vào cuộc sống của mình một cách hợp pháp. Tôi có nên nói chuyện này với nhà chồng và nói thế nào để mọi người không hiểu sai ý tôi?