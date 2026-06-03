Tôi chỉ mua để uống, không ngờ loại nước này còn giúp làm sạch cả căn nhà

Không chỉ chia sẻ bí quyết nấu ăn hay chăm sóc nhà cửa, thời gian gần đây, các chị em còn truyền tai nhau những mẹo làm sạch "đỉnh chóp" bằng nước ngọt có ga. Nhiều chị em bất ngờ khi phát hiện loại đồ uống quen thuộc này có thể hỗ trợ đánh bay các vết bẩn cứng đầu, cặn bám lâu ngày trên nhiều vật dụng trong gia đình mà không cần dùng đến quá nhiều hóa chất tẩy rửa.

Những video ghi lại quá trình làm sạch bằng nước ngọt có ga trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem, khiến không ít người tò mò và thử áp dụng. Điều đáng nói là nguyên liệu này vừa dễ tìm, giá thành rẻ lại có thể mang đến hiệu quả làm sạch đáng ngạc nhiên trong nhiều trường hợp, trở thành mẹo vặt được nhiều chị em nhiệt tình chia sẻ với nhau.

Làm sạch nồi niêu xoong chảo, bồn rửa trong bếp

* Nguyên liệu:

- Nước ngọt có ga

- Một quả chanh

- Backing soda

- Nước rửa chén

* Cách thực hiện:

Đầu tiên đổ nước ngọt có ga vào bát. Sau đó vắt nửa quả chanh vào, bạn sẽ thấy hiện tượng ga sủi bọt lên. Cho một thìa Backing soda và hỗn hợp và ngoáy cho tan hết. Cuối cùng cho nữa rửa bát vào vào ngoáy đều, bạn sẽ được một hỗn hợp đặc sệt một chút.

Để dễ sử dụng, bạn cho hỗn hợp vào chai có vòi. Bơm hỗn hợp vào phần rỉ sét, đáy xoong nồi, hoặc bất kỳ chỗ nào cần làm sạch như: chậu rửa, kẽ vòi nước... Để nguyên như vậy khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy từng mảng bẩn bắt đầu bong ra. Cuối cùng dùng cọ làm sạch, bạn sẽ thấy đáy xoong nồi hay những chỗ rỉ sét trắng sạch.

Bạn có thể tận dụng luôn hỗn hợp ấy để cọ sạch chậu rửa, phần kẽ của ống nước... Tất cả đều trắng sạch nhờ hỗn hợp làm sạch "vi diệu" này.

Loại bỏ rỉ sét của dao kéo, vòi hoa sen...

Ít ai ngờ rằng, nước ngọt có ga không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn sở hữu nhiều công dụng làm sạch hơn bạn tưởng. Nhờ thành phần chứa axit nhẹ, loại đồ uống này có khả năng hỗ trợ đánh bay các vết ố vàng, cặn bám hay những mảng bẩn lâu ngày trên nhiều bề mặt khác nhau.

Chính vì vậy, đây được xem là một trong những mẹo vặt đơn giản, tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả làm sạch đáng để các chị em thử áp dụng.

* Giấm trắng + nước có ga: Loại bỏ rỉ sét ở dao kéo

Thêm một ít giấm trắng vào nước ngọt có ga, sau đó ngâm dao kéo rỉ sét trong một đêm, sáng hôm sau lau sạch là dao kéo sạch hết rỉ sét.

* Kem đánh răng + nước ngọt có ga: Làm sạch vòi hoa sen, vòi nước

Kem đánh răng cũng là một sản phẩm được các chị em tận dụng khá nhiều trong các công đoạn làm sạch hàng ngày. Thêm kem đánh răng vào nước ngọt có ca, ngoáy đều lên và xịt hỗn hợp vào vòi hoa sen, vòi nước... để khoảng 5 phút sau đó dùng bàn chải cọ sửa là các vết ố vàng và rỉ sét được làm sạch.

* Dầu xả + nước có ga: Làm sạch gương kính trong nhà tắm

Với gương kính trong nhà tắm, bạn chỉ cần thêm một ít dầu xả vào nước ngọt có ga, khuấy đều lên, sau đó xịt lên gương kính. Lau nhẹ nhàng là gương kính sáng bóng.

* Bột giặt + nước có ga: Làm sạch bồn cầu, tẩy rửa nhà vệ sinh

Không cần phải dùng chất tẩy rửa chuyên dụng, bạn chỉ cần tận dụng ngay bột giặt cho vào nước ngọt có ga, lắc đều lên và xịt vào các vết ố vàng, chỗ két bẩn trong nhà vệ sinh, bồn rửa mặt, bồn cầu... Sau đó đánh rửa lại là sạch tinh tươm.

Với những công dụng làm sạch bất ngờ, nước ngọt có ga xứng đáng là "trợ thủ" hữu ích trong việc dọn dẹp nhà cửa. Chỉ với một mẹo đơn giản, bạn có thể tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn giữ không gian sống luôn sạch sẽ, sáng bóng.