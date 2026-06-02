Nhiều gia đình đang chia nhà thành từng "vùng mát": Cách dùng điều hòa mới giúp hóa đơn điện dễ thở hơn trong mùa hè

Không còn bật điều hòa cả nhà cùng lúc

Những ngày cuối tháng 5, chị Thu Hương (42 tuổi, Hà Nội) bắt đầu thay đổi thói quen sử dụng điều hòa của gia đình 4 người.

Trước đây, sau bữa tối, điều hòa ở phòng khách được bật liên tục đến gần 23h. Hai phòng ngủ cũng hoạt động từ sớm để làm mát trước khi đi ngủ. Những tháng cao điểm nắng nóng, hóa đơn điện của gia đình thường tăng thêm từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng so với mùa xuân.

Năm nay, chị quyết định áp dụng cách mà nhiều người đang chia sẻ trên các hội nhóm gia đình: Chỉ làm mát khu vực thực sự có người sử dụng.

"Từ 19h đến 21h, cả nhà sinh hoạt ở phòng khách nên chỉ bật điều hòa khu vực này. Khi các con vào phòng học hoặc đi ngủ thì tắt điều hòa phòng khách và chuyển sang làm mát phòng ngủ. Nhà không còn tình trạng ba máy cùng chạy trong nhiều giờ như trước", chị kể.

Đây cũng là nguyên tắc cốt lõi của phương pháp được nhiều người gọi là "dùng điều hòa theo vùng".

Thay vì cố gắng làm mát toàn bộ căn hộ hoặc bật nhiều phòng cùng lúc, gia đình tập trung làm mát từng khu vực theo nhu cầu thực tế trong từng khung giờ.

Xu hướng xuất phát từ áp lực tiền điện

Trong vài năm gần đây, điều hòa không còn là thiết bị xa xỉ. Nhiều gia đình sở hữu từ 2-4 máy điều hòa trong cùng một căn hộ.

Điều này giúp sinh hoạt thoải mái hơn nhưng cũng khiến lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể vào mùa hè.

Không ít gia đình nhận ra rằng có những thời điểm chỉ một hoặc hai người ở trong phòng nhưng điều hòa vẫn chạy ở nhiều khu vực khác nhau.

Ví dụ:

Phòng khách bật điều hòa dù mọi người đã lên phòng ngủ.

Phòng ngủ trẻ em bật từ sớm dù con chưa sử dụng.

Nhiều cửa phòng mở liên tục khiến khí lạnh thất thoát.

Khi giá điện trở thành khoản chi đáng chú ý trong ngân sách gia đình, việc tối ưu cách sử dụng bắt đầu được quan tâm nhiều hơn.

Thay vì tìm cách "nhịn điều hòa", nhiều người chọn giải pháp sử dụng thông minh hơn.

"Vùng mát" hoạt động như thế nào?

Khái niệm khá đơn giản.

Ngôi nhà được chia thành các khu vực sử dụng theo thời gian trong ngày.

Ví dụ:

- Từ 18h đến 21h

Cả nhà ăn tối, xem tivi, trò chuyện.

→ Chỉ bật điều hòa phòng khách.

- Từ 21h đến 23h

Con học bài trong phòng riêng.

→ Tắt phòng khách, chuyển sang phòng học hoặc phòng ngủ.

- Sau 23h

Mọi người đi ngủ.

→ Chỉ duy trì điều hòa ở các phòng ngủ cần thiết.

Với cách này, số lượng máy hoạt động cùng lúc được giảm xuống đáng kể.

Không gian cần làm mát cũng nhỏ hơn nên điều hòa đạt nhiệt độ cài đặt nhanh hơn.

Một số gia đình còn kết hợp thêm quạt

Anh Minh (38 tuổi, TP.HCM) cho biết gia đình anh không còn đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp như trước.

"Nếu bật 24 độ C, máy phải hoạt động nhiều hơn. Giờ tôi thường để khoảng 27 độ C rồi dùng thêm quạt tuần hoàn không khí. Cảm giác vẫn dễ chịu mà máy không phải chạy liên tục", anh chia sẻ.

Đây cũng là cách được nhiều chuyên gia năng lượng khuyến nghị.

Quạt giúp luồng khí lạnh phân bổ đều hơn trong phòng, hạn chế các điểm nóng và giúp người dùng cảm thấy mát hơn mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Những thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo khác biệt

Ngoài việc chia "vùng mát", nhiều gia đình còn áp dụng thêm một số thói quen mới:

- Đóng kín cửa khi bật điều hòa.

- Kéo rèm vào buổi chiều để hạn chế nhiệt từ bên ngoài.

- Vệ sinh lưới lọc định kỳ.

- Hẹn giờ tắt khi ngủ.

- Không bật điều hòa từ quá sớm nếu chưa thực sự cần.

Đây đều là những thay đổi nhỏ nhưng khi duy trì trong suốt mùa hè có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.

Bài toán không chỉ là tiết kiệm tiền

Điều đáng chú ý là xu hướng "dùng điều hòa theo vùng" không chỉ xuất phát từ mong muốn giảm hóa đơn điện.

Nhiều gia đình cho biết họ cảm thấy sinh hoạt hợp lý hơn khi cả nhà tập trung ở cùng một không gian thay vì mỗi người một phòng, mỗi phòng một máy lạnh hoạt động liên tục.

Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng kéo dài, nhu cầu sử dụng điều hòa chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Nhưng thay vì cắt giảm sự thoải mái, nhiều gia đình đang lựa chọn một cách tiếp cận thực tế hơn: Chỉ làm mát nơi cần làm mát, vào đúng thời điểm cần thiết.

Và đôi khi, chính những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày lại là thứ giúp hóa đơn tiền điện cuối tháng bớt áp lực hơn mà cuộc sống vẫn dễ chịu như mong muốn.