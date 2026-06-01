Điều hòa bật cả ngày vẫn nóng: Có thể bạn đang mắc 1 lỗi rất nhiều nhà gặp phải

Đó là đóng kín cửa để bật điều hòa nhưng lại quên kiểm soát nguồn nhiệt đang liên tục đi vào nhà.

Điều hòa không thể thắng được lượng nhiệt đang tràn vào phòng

Nhiều người cho rằng chỉ cần bật điều hòa là phòng sẽ mát. Trên thực tế, điều hòa chỉ có nhiệm vụ lấy nhiệt trong phòng và thải nhiệt ra ngoài.

Nếu nhiệt từ bên ngoài liên tục đi vào với tốc độ lớn hơn khả năng làm lạnh của máy, căn phòng sẽ mãi trong tình trạng "mát không tới nơi".

Một số nguồn nhiệt phổ biến mà nhiều gia đình thường bỏ qua gồm:

- Ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa kính.

- Tường hướng Tây hấp thụ nhiệt cả ngày.

- Mái tôn hoặc mái bê tông bị nung nóng.

- Thiết bị điện hoạt động liên tục như tivi, máy tính, bếp từ, tủ đông.

- Cửa ra vào đóng mở thường xuyên.

Nhiều gia đình bật điều hòa 25-26 độ C nhưng lại để nắng chiếu thẳng vào phòng khách suốt buổi chiều. Khi đó, điều hòa phải hoạt động liên tục để bù lại lượng nhiệt đang đổ vào.

Kết quả là máy chạy không ngừng, tiền điện tăng cao nhưng người trong phòng vẫn cảm thấy nóng.

Cửa kính là "thủ phạm" bị đánh giá thấp nhất

Theo kinh nghiệm của nhiều kỹ sư điện lạnh, những căn hộ có diện tích kính lớn thường gặp hiện tượng điều hòa hoạt động vất vả hơn đáng kể.

Ánh nắng xuyên qua kính tạo hiệu ứng nhà kính. Nhiệt đi vào dễ nhưng thoát ra khó, khiến nhiệt độ trong phòng tăng nhanh.

Không ít gia đình bỏ hàng chục triệu đồng thay điều hòa công suất lớn hơn nhưng hiệu quả không cải thiện nhiều. Trong khi đó, chỉ cần lắp rèm cản nhiệt hoặc dán phim cách nhiệt cho cửa kính đã giúp nhiệt độ phòng giảm đáng kể.

Đây cũng là lý do nhiều văn phòng hiện đại luôn sử dụng kính chống nóng hoặc rèm hai lớp.

Sai lầm phổ biến: Chỉnh nhiệt độ ngày càng thấp

Khi cảm thấy nóng, phản ứng đầu tiên của nhiều người là giảm nhiệt độ từ 26 xuống 24, rồi 22 độ C.

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân đến từ việc phòng hấp thụ quá nhiều nhiệt thì việc giảm nhiệt độ gần như không giải quyết được vấn đề.

Ngược lại, điều hòa sẽ phải làm việc nặng hơn, tiêu thụ nhiều điện năng hơn.

Các chuyên gia điện lạnh thường khuyến nghị nên xử lý nguồn nhiệt trước khi nghĩ đến việc hạ sâu nhiệt độ điều hòa.

Một căn phòng được che nắng tốt ở mức 27 độ C đôi khi vẫn dễ chịu hơn một căn phòng nắng chiếu trực tiếp dù điều hòa đang để 23 độ C.

Kiểm tra ngay 5 vị trí trong nhà

Nếu điều hòa nhà bạn chạy liên tục nhưng vẫn nóng, hãy thử kiểm tra:

1. Có ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa kính không?

2. Rèm cửa có đủ dày để cản nhiệt không?

3. Tường hoặc cửa sổ hướng Tây có bị nóng rát vào buổi chiều không?

4. Có quá nhiều thiết bị điện đang hoạt động trong phòng không?

5. Cửa phòng có thường xuyên mở ra đóng vào hay không?

Chỉ cần khắc phục được một vài yếu tố trên, hiệu quả làm mát có thể cải thiện rõ rệt.

Không phải lúc nào lỗi cũng nằm ở điều hòa

Thực tế, rất nhiều gia đình gọi thợ vì nghĩ máy điều hòa có vấn đề. Nhưng sau khi kiểm tra, thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Nguyên nhân thật sự nằm ở việc căn phòng đang hấp thụ nhiệt quá mạnh từ môi trường bên ngoài.

Vì vậy, trước khi nghĩ tới việc nạp gas, thay máy mới hoặc mua điều hòa công suất lớn hơn, hãy quan sát lại không gian sống của mình.

Đôi khi thứ khiến căn phòng nóng bức không phải là chiếc điều hòa, mà là ánh nắng ngoài cửa sổ, bức tường hướng Tây hay lớp rèm mỏng đang để nhiệt liên tục tràn vào nhà.

Chỉ cần xử lý đúng điểm này, bạn có thể cảm nhận căn phòng mát hơn, điều hòa chạy nhàn hơn và hóa đơn tiền điện cũng dễ chịu hơn đáng kể trong những tháng cao điểm nắng nóng.