Vợ chồng Hà Nội thu nhập 50 triệu vẫn "rỗng túi" cuối tháng: Soi bảng chi tiêu mới ngã ngửa với khoản tiêu vặt bằng cả tháng lương

Thu nhập 50 triệu/tháng, nhà 3 người ở ngay giữa thủ đô nhưng tháng nào cũng phải than trời vì "cháy túi", đó là câu chuyện đang gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Qua lời tâm sự của người vợ tên H., gia đình chị dù kiếm được mức lương mà nhiều người ao ước, nhưng bài toán chi tiêu lại luôn kết thúc bằng con số không tròn trĩnh. Cầm trên tay bảng kê khai chi phí sinh hoạt dài dằng dặc chạm mốc ngót nghét 49 triệu, không ít người dùng mạng xã hội đã phải "đứng hình" và lập tức vào cuộc để bóc tách nguyên nhân khiến tổ ấm nhỏ này làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu.

Với quy mô gia nhỏ gồm hai vợ chồng và một con nhỏ đang tuổi đi học, mức chi tiêu chạm mốc gần 49 triệu đồng mỗi tháng (chưa tính các chi phí phát sinh đột xuất) khiến chính người trong cuộc cũng phải đau đầu, còn cư dân mạng thì được một phen xôn xao.

Chi tiêu trong tháng của gia đình ở Hà Nội với mức thu nhập 50 triệu/tháng.

Người vợ chia sẻ: "Hai vợ chồng mình thu nhập 50 triệu, sống ở Hà Nội và đang trả tiền vay ngân hàng mua nhà hàng tháng. Tháng nào cũng chi tiêu hết sạch lương không dư đồng nào. Nhà mình có 1 con nhỏ. Đây mới là chi tiêu thiết yếu cho gia đình, còn dự phòng; các khoản chi không có trong kế hoạch như hiếu hỉ, sinh nhật, du lịch... chưa có, tiết kiệm chưa có luôn".

Tiền tiêu vặt của 2 vợ chồng bằng cả tháng lương công sở

Ngay sau khi người vợ chia sẻ chi tiết các khoản chi thiết yếu của gia đình, cộng đồng mạng đã lập tức lao vào "mổ xẻ". Điều đáng nói là khi nhìn vào danh sách, phần lớn các khoản chi cho cuộc sống hằng ngày đều được đánh giá là tương đối hợp lý đối với một gia đình sinh sống tại thành phố lớn như Hà Nội.

Tiền ăn uống cả nhà (7 triệu), tiền học của con tại trường (4,5 triệu), tiền điện nước (2,3 triệu) hay tiền sữa cho con (1 triệu)... đều nằm trong mức chấp nhận được và rất thực tế.

Tuy nhiên, mục khiến cư dân mạng phải "rần rần" và ngỡ ngàng nhất chính là hai khoản chi: tiêu vặt của vợ (4 triệu) và tiêu vặt của chồng (6 triệu).

Cộng hai khoản này lại, số tiền tiêu vặt của hai vợ chồng đã lên tới 10 triệu/tháng. Nhiều người làm văn phòng đã phải thốt lên rằng, khoản tiền tiêu vặt này thậm chí bằng hoặc cao hơn cả một tháng lương của một nhân viên công sở bình thường.

Đây bị coi là khoản chi "vung tay quá trán",giữa thời buổi kinh tế khó khăn, việc mỗi cá nhân tiêu tốn từ 4 - 6 triệu đồng chỉ cho những nhu cầu phát sinh, sở thích cá nhân hay cà phê, tụ tập bạn bè mà không có mục đích rõ ràng bị đánh giá là quá hoang phí đối với một gia đình chưa có quỹ dự phòng ổn định.

Đang trả nợ mua nhà... mà vẫn "vung tay" tiêu xài

Bên cạnh khoản tiêu vặt gây sốc, một điểm mấu chốt khác trong câu chuyện của gia đình cô. khiến nhiều người phải suy ngẫm là khoản: Tiền trả nợ bank vay mua nhà (13 triệu/tháng).

Hàng loạt bình luận từ cư dân mạng chỉ ra nghịch lý lớn trong tư duy tài chính của cặp vợ chồng này. Gia đình đang phải gánh một khoản nợ lớn, chiếm đến hơn 1/4 tổng thu nhập mỗi tháng để sở hữu một ngôi nhà tại Hà Nội.

Đáng lẽ ra, khi đang trong giai đoạn "gánh nợ" và cần thắt lưng buộc bụng, hai vợ chồng phải thắt chặt chi tiêu tối đa để phòng ngừa rủi ro. Vậy mà, họ lại thả lỏng cho các khoản lặt vặt cá nhân leo thang, kết hợp với tiền ăn ngoài 2 triệu khiến ngân sách bị thâm hụt nghiêm trọng.

Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận xét: "Đã mang nợ ngân hàng 13 triệu mà riêng tiền tiêu vặt của hai vợ chồng đóng góp tới 10 triệu thì tháng nào cũng kêu hết tiền là đúng rồi, không sai đi đâu được!".

Tổng kết lại, việc tiêu hết sạch 50 triệu thu nhập không để ra được đồng nào tích lũy hoàn toàn không phải do bão giá hay chi phí sinh hoạt đắt đỏ, mà xuất phát chính từ thói quen chi tiêu thiếu kỷ luật của hai vợ chồng.

Suy cho cùng, cách chi tiêu của gia đình này không phải là trường hợp hiếm gặp ở các đô thị lớn hiện nay, khi nhiều người vẫn mang tư tưởng "kiếm được nhiều thì phải hưởng thụ nhiều".

Tuy nhiên, với gánh nặng nợ ngân hàng trên vai và một đứa trẻ đang tuổi lớn, việc duy trì mức chi tiêu cá nhân bằng cả tháng lương của người khác là sự lựa chọn đầy rủi ro. Nếu không sớm nhận ra sai lầm này, thì dù thu nhập có tăng lên 60 - 70 triệu/tháng, gia đình này vẫn sẽ mãi là những người "nghèo" trong chính mức lương cao của mình.