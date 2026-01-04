Tôi chỉ đổi cách nêm nếm cho nồi canh, vậy mà cả tuần làm gì cũng “trôi”, các cụ bảo thế là thuận vía

Tôi từng nghĩ phong thủy là chuyện xa xôi. Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy có những thứ rất nhỏ, rất đời, lại ảnh hưởng đến nhịp sống của mình nhiều hơn mình tưởng. Như chuyện nêm muối trong nồi canh.

Trước đây, tôi có thói quen nêm canh khá tay. Canh phải đậm thì mới thấy ngon miệng. Nhưng lạ là những hôm ăn canh mặn, cả nhà hay khát nước, dễ cáu, không khí bữa cơm cũng nhanh tan. Ăn xong ai về việc nấy, chẳng ai muốn ngồi lại lâu.

Một lần nấu canh đầu tháng, mẹ tôi nhắc rất nhẹ: "Canh ngày đầu tháng nêm nhạt một chút, để người nhẹ vía, cả tháng đỡ mệt".

Tôi nghe cho qua, nhưng vẫn làm theo. Không phải kiêng khem gì cao siêu, chỉ là nêm nhạt hơn thường lệ một chút, để vị thanh làm chủ.

Không ngờ bữa đó, cả nhà ăn chậm hơn. Canh không "đã miệng" ngay, nhưng ăn xong không khát, không nặng người. Cảm giác dễ chịu kéo dài sang cả buổi chiều.

Ảnh minh họa

Từ hôm đó, tôi giữ thói quen: canh nêm nhạt hơn món mặn, không để vị mặn lấn át. Dần dần, tôi nhận ra một điều khá thú vị: những ngày bữa cơm nhẹ, đầu óc tôi cũng nhẹ theo. Làm việc không bị rối, xử lý chuyện phát sinh cũng bình tĩnh hơn.

Các cụ gọi đó là "ăn nhạt để giữ khí".

Phong thủy nói vị mặn nếu quá tay dễ làm khí bị nặng, tâm khó tĩnh.

Còn khoa học thì giải thích rất rõ: ăn mặn dễ gây khát, mệt, làm tinh thần căng hơn.

Nghe vậy mới thấy, tâm linh và khoa học nhiều khi chỉ khác cách gọi tên.

Tôi không tin chỉ vì nồi canh nhạt mà đổi được vận mệnh. Nhưng rõ ràng, từ khi giữ thói quen đó, nhịp sinh hoạt của tôi đều hơn, ít bực dọc vô cớ, công việc trôi chảy hơn trước. Không phải may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là tâm ổn thì việc dễ xuôi.

Người xưa hay nói: "Bếp mà yên thì nhà mới thuận".

Giờ tôi hiểu, "yên" không phải mâm cao cỗ đầy, mà là ăn sao cho người nhẹ, tâm không bị kéo xuống. Chỉ một thay đổi rất nhỏ trong nồi canh, nhưng lại nhắc tôi nhớ: muốn mọi thứ suôn sẻ, đôi khi không cần cầu gì lớn, chỉ cần đừng làm mình nặng lên mỗi ngày.