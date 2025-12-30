Tôi đổi đúng 1 loại gia vị trong bữa cơm mà cả tuần làm gì cũng suôn sẻ, nhẹ như không

Tôi không phải người tin phong thủy đến mức phải xem ngày xem giờ cho từng bữa ăn. Nhưng có một tuần rất lạ, mọi việc của tôi trôi hơn bình thường. Không có cú trúng lớn, không có chuyện gì quá may mắn, chỉ là làm việc không bị vấp, nói chuyện ít mệt, tiền nong không phát sinh khoản vô lý . Nghĩ mãi mới nhận ra, tuần đó tôi chỉ làm một việc rất nhỏ: đổi cách dùng gia vị trong bữa cơm .

Trước đây, tôi nấu khá tay, nhưng lại có thói quen nêm đậm. Món gì cũng phải mặn miệng, phải rõ vị. Cá kho thì cho nhiều nước mắm, thịt kho phải sẫm màu, canh cũng phải đủ “đà” mới thấy ngon. Ăn lúc đầu thì thích, nhưng sau bữa thường khát nước, nặng bụng, đầu óc cũng không thật sự nhẹ.

Tuần đó, tình cờ nghe một người lớn tuổi nói: “Ăn mặn quá thì vía nặng, làm gì cũng khó trôi”. Tôi không tin lắm, nhưng lại thử làm theo theo cách rất đời thường: giảm mặn bằng cách đổi nước mắm .

Tôi không bỏ hẳn nước mắm, chỉ đổi sang loại nhạt hơn và dùng ít lại , bù bằng hành phi, tiêu, gừng, tiêu xanh, một chút đường thốt nốt hoặc hành lá cho dậy mùi. Cá kho không còn sẫm màu mặn gắt mà thơm dịu. Thịt kho trứng nhạt hơn, nhưng ăn không bị gắt cổ. Canh chỉ nêm rất nhẹ, chủ yếu lấy vị ngọt tự nhiên từ rau.

Kết quả là bữa cơm… hết sạch nhanh hơn tôi nghĩ. Không ai khen ngon kiểu rôm rả, nhưng ăn xong không ai than khát, không ai kiếm đồ ngọt tráng miệng , bụng nhẹ, đầu cũng nhẹ theo.

Điều lạ là từ đó, nhịp sinh hoạt của tôi tự nhiên chậm lại. Làm việc ít nóng nảy hơn. Nói chuyện không bị “bật” lại vô cớ. Mấy khoản chi tiêu linh tinh trong tuần cũng giảm hẳn, kiểu không còn cảm giác phải mua thêm cái gì đó để bù đắp.

Phong thủy gọi chuyện này là “giảm sát khí trong bếp” , còn nếu nói theo khoa học thì đơn giản hơn: ăn nhạt vừa phải giúp cơ thể không bị kích thích liên tục , tâm lý ổn định hơn. Khi người không bị kích, các quyết định nhỏ trong ngày cũng bớt cảm tính.

Tôi không dám nói chỉ đổi một loại gia vị mà đổi được vận mệnh. Nhưng rõ ràng, bữa cơm nhẹ vị kéo theo đầu óc nhẹ hơn . Mà khi đầu đã nhẹ, thì làm gì cũng dễ trôi hơn một chút.

Từ sau tuần đó, tôi vẫn dùng nước mắm, nhưng không còn nêm tay như trước. Không phải vì sợ xui hay cầu may, mà vì nhận ra một điều rất thật: ăn vừa miệng, cuộc sống cũng bớt gắt hơn .

Đôi khi, sự suôn sẻ không đến từ những thay đổi lớn. Nó bắt đầu từ những thứ rất nhỏ, như một thìa gia vị bớt đi trong bữa cơm mỗi ngày .