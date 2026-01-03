Sau 30 tuổi, càng hay ăn món này càng dễ “động vía” tiền bạc

Sau 30 tuổi, nhiều người bắt đầu để ý hơn đến vía làm ăn, vía tiền bạc. Không hẳn vì tin tuyệt đối vào tử vi, mà vì càng lớn tuổi, người ta càng nhận ra: ăn uống – sinh hoạt – tâm trạng có liên hệ rất chặt với nhau. Và trong phong thủy đời sống, món ăn quen thuộc hằng ngày cũng được xem là thứ tác động đến khí.

Con giáp thiên Hỏa, Kim: càng ăn cay - nướng, vía tiền càng dễ tán

Những con giáp như Tỵ, Ngọ, Dậu, Thân thường được xem là nhóm thiên Hỏa – Kim, tính nhanh, quyết đoán, nhưng dễ bốc. Sau 30 tuổi, nếu nhóm này hay ăn lẩu cay, đồ nướng đậm sốt, món nhiều ớt, phong thủy gọi là Hỏa vượng, dễ sinh quyết định vội về tiền bạc.

Thực tế, ăn cay nóng kích thích thần kinh, khiến tâm lý hưng phấn, dễ chi tiêu theo cảm xúc. Vì vậy, người thuộc nhóm này được khuyên nên giảm món nướng – cay trong ngày thường, chuyển sang cá kho, gà kho gừng, canh nóng để giữ khí ổn định hơn.

Ảnh minh họa

Con giáp thiên Mộc, Thủy: ăn lạnh - sống nhiều dễ "tụt vía"

Các con giáp như Dần, Mão, Hợi, Tý hợp với sự mềm mại, chậm rãi. Nhưng sau 30 tuổi, nếu hay ăn đồ sống, salad lạnh, nước đá, trái cây lạnh thì phong thủy gọi là Thủy quá vượng, khiến khí bị trôi.

Trong đời sống, nhóm này ăn đồ lạnh nhiều thường nhanh mệt, dễ mất tập trung, kéo theo quyết định tài chính thiếu chắc chắn. Những món như canh rong biển, canh cải nấu gừng, đậu hũ kho nấm giúp "giữ khí" tốt hơn.

Con giáp thiên Thổ: ăn quá mặn dễ sinh "trì trệ"

Sửu, Thìn, Mùi, Tuất thuộc nhóm thiên Thổ, hợp với sự ổn định. Nhưng nếu ăn món quá mặn, kho quá đậm, đồ muối nhiều thì phong thủy gọi là khí trệ, tiền vào chậm mà ra nhanh.

Nhóm này nên ưu tiên món kho nhạt, canh ngọt tự nhiên, món hầm nhẹ, tránh nêm tay quá mạnh trong bữa thường ngày.

Trước 30, cơ thể còn khỏe, ăn gì cũng chịu được. Sau 30, mỗi bữa ăn ảnh hưởng rõ hơn đến trạng thái tinh thần. Phong thủy gọi là vía yếu dần, còn khoa học gọi là khả năng hồi phục giảm. Khi thân không ổn, tâm khó yên, mà tâm không yên thì tiền bạc rất khó đứng yên.

Phong thủy ăn uống không yêu cầu bỏ món mình thích, mà là: ăn đúng lúc, ăn đúng nhịp, ăn đúng tần suất. Chỉ cần điều chỉnh nhỏ, nhiều người nhận ra công việc trôi hơn, tiền bạc ít hao vô cớ.

Người xưa nói "ăn vào thì khí vào", ăn hợp vía, khí ổn thì làm ăn cũng dễ thuận hơn một chút.