Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sức ăn của mình, cho tới khi vấp phải hộp cơm tự chín của Omachi

Các loại thức ăn tự chín đang ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi và đa dạng. Bắt kịp trào lưu này, Omachi cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm thức ăn tự chín với nhiều loại khác biệt. Sản phẩm sử dụng công nghệ tự sôi để làm chín thức ăn mà không cần nấu nướng, chỉ cần thêm nước lạnh vào khay nhỏ bên trong hộp. Sản phẩm này có ưu điểm là tiện lợi, tiết kiệm thời gian chế biến và bảo quản được lâu ở nhiệt độ thường nhờ công nghệ hút chân không.

Không đứng ngoài trào lưu, tôi – một nàng công sở chính hiệu, cũng đã quyết định sắm thử 1 hộp cơm tự chín để xem chất lượng ra sao. Sẵn 1 công mua hàng, tôi còn đặt thêm 1 hộp mỳ thuộc dòng "quán xá châu Á" cũng được hãng cho ra mắt cách đây không lâu, để xem có gì đặc biệt.

Đầu tiên nói về hộp cơm tự chín, bao bì sản phẩm được làm chắc chắn và dày dặn, với đầy đủ thông tin về sản phẩm như: Hướng dẫn sử dụng, thành phần, hình ảnh minh họa… Thiết kế hộp cơm dạng vuông, bo tròn, tông đen tạo cảm giác sang trọng. Hộp cơm nhẹ, tiện mang theo khi đi du lịch, công tác. Tôi đã chọn hộp cơm vị Cá hồi xốt Teriyaki được giới thiệu có đủ: Cơm, canh rong biển, cá hồi xốt Teriyaki, đồ ăn kèm như cá khô và măng.

Còn hộp mì "quán xá châu Á" vẫn có dạng tròn truyền thống nhưng có bao bì khác chắc chắn, phần nắp đậy phía trên tạo cảm giác chỉn chu hơn, người dùng cũng có thể dùng phần nắp này như 1 chiếc đĩa để gắp mì ra ăn nếu muốn. Tôi chọn vị Mì trứng thịt cà chua Hongkong.

Trên bao bì hộp cơm có hướng dẫn chi tiết, đánh số theo từng bước. Nguyên liệu trong hộp được chứa trong từng gói nhỏ, có đánh số theo từng bước để người dùng dễ thao tác; gồm: Gạo, canh, món chính (cá), xốt cho món chính, 2 túi đồ ăn kèm, nước nấu cơm và gói tự sôi.

Khi thao tác, bạn chỉ cần làm đúng thứ tự các bước trong hướng dẫn. Hãng có chuẩn bị 1 túi nước nấu cơm đã được cân đo sẵn; điều này có thể giúp bạn tránh việc đổ quá nhiều hay quá ít nước, khiến cơm quá nhão hoặc quá khô. Ngoài ra, hộp cơm còn đi kèm 1 túi nhỏ, đựng thìa và dĩa nhựa, tăm và khăn ướt nén.

Khay ngăn bên dưới đựng nước và gói tự sôi; khay bên trên đựng thức ăn. Sau khoảng 15 phút, khi hộp cơm không còn bốc khói, là đã có thể sử dụng. Lúc này, chúng ta mới xé túi đồ ăn kèm, cá cơm chiên, măng chua và hạt rắc cơm lên trên.

Khay cơm đầy đặn, thậm chí còn là khá nhiều với 1 cô nàng văn phòng như tôi. Miếng cá to, đẫm sốt; thịt cá ngọt, dễ ăn, không bị bở, đi kèm 3 miếng nấm lớn để ăn cùng; phần sốt đậm vị, phù hợp để chan ăn cùng cơm. Phần canh có rong biển và đậu phụ đi kèm, hương vị thanh nhẹ của rong biển. Cá chiên giòn và măng chua đi kèm, giúp món ăn không bị ngán.

Thực tế, tôi phải nhờ 1 cô bạn nữa ăn cùng, mới có thể ăn hết khay cơm này. tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sức ăn của tôi, cho tới khi vấp phải hộp cơm này; khi cả tôi và bạn tôi phải gắng sức mới có thể ăn hết toàn bộ cơm canh và thức ăn đi kèm. Với mức giá khoảng 200k cho khay cơm tự chín này, tôi đánh giá đây là sản phẩm tiện lợi, nhanh gọn, đầy đặn phù hợp để mang theo khi đi du lịch hoặc những chỗ không tiện nấu ăn cầu kỳ.

Món thứ 2 tôi đã thử là hộp mì "quán xá châu Á" vị Mì trứng thịt cà chua Hongkong. Hộp tôi có bao bì chắc chắn, dày dặn, bên trong có 1 túi mì được đóng gói riêng, dĩa, 1 viên trứng cà chua, 1 gói gia vị và 1 gói xốt cà chua.

Đầu tiên, cần bóc gói mì và cho vào hộp, tiếp đó cho viên trứng cà chua được sấy thăng hoa và gói gia vị. Sau đó, cho nước sôi đến vị trí vạch đã được đánh dấu, đợi khoảng 5 phút cho mì chín. Sau khi mì chín, mới tiếp tục cho gói xốt cà chua vào.

Mì có sợi dai hơn so với các sợi mì truyền thống của hãng. Phần viên trứng cà chua sau khi nở ra, cho ra khá nhiều trứng, đi kèm là 1 số miếng cà chua, ngô, hành đi kèm... tạo cảm giác dễ ăn hơn so với những loại mì hộp truyền thống. Với mức giá khoảng 50k, đây là sự lựa chọn đáng tham khảo, khi bạn đang tìm kiếm 1 loại mì mới lạ, topping đầy đặn để ăn trong những dịp cần sự tiện lợi, nhanh chóng.

Nhìn chung, tôi đánh giá cả 2 sản phẩm: Cơm tự chín và mì quán xá châu Á của Omachi đều khá ổn áp, dễ ăn; riêng hộp cơm khá đầy đặn với phần cá chất lượng; mì lại đầy đủ topping chống ngán, nước thanh nhẹ. Cả 2 sản phẩm đều phù hợp khi cần đề cao sự tiện lợi, nhanh gọn như đi du lịch, công tác.