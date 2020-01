Tóc Tiên, Diệu Nhi cùng nhiều sao Việt đều mê mệt anh lính Bắc Hàn - Hyun Bin của "Crash Landing On You"

Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) hiện đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc "gây bão" ở quê nhà và cả thị trường quốc tế. Không chỉ khán giả mà các sao Việt dính phải "lời nguyền" với cơn sốt của bộ phim truyền hình này. Từ Facebook cho đến Instagram, các ngôi sao nổi tiếng đều bàn luận về bộ phim và mong ngóng từng tập lên sóng.

Đầu tiên phải kể đến Tóc Tiên khi mới đây, nữ ca sĩ phải thừa nhận cô cũng bị dính phải "lời nguyền" của bộ phim, đặc biệt là màn diễn xuất của Hyun Bin: "1 tháng qua quyết không xem phim Hàn. Một phần vì quá bận và cũng không muốn lậm vô yêu đương sến súa. Thế mà một phút yếu lòng...", "Anh Hyun Bin ơi! Em nè, người em gái bị dính lời nguyền xem phim anh xong, bỗng ngớ ngẩn u mê nè".

Tóc Tiên hóa fangirl trước diễn xuất quá đỉnh của Hyun Bin.

Diệu Nhi cũng là một trong những fangirl mê mệt bộ phim, đặc biệt là nam chính Hyun Bin. Cô nàng còn "lậy lội" cho biết vai diễn Se Ri (Son Ye Jin) lẽ ra là của cô nhưng vì chịu lạnh không được nên bị "rớt vai".

Diệu Nhi cũng là trở thành fan của của Hyun Bin khi theo dõi Crash Landing On You.

Trong khi đó, Trịnh Thăng Bình cũng cho thấy mình là một fan cuồng của Crash Landing On You. Nam ca sĩ cũng không khỏi ghen tị khi chụp lại khoảnh khắc chàng quân nhân Jung Hyuk nướng bắp cho "chị đẹp" Se Ri giữa trời đông và đăng tải lên trang cá nhân.

Trịnh Thăng Bình trước khoảnh khắc "nướng bắp", tình bể bình của Jung Hyuk và Se Ri.

Tương tự như Trịnh Thăng Bình, nam ca sĩ Jun Phạm cũng không bỏ qua sức hút của bộ phim. Thông qua bức ảnh Jun Phạm chia sẻ trên story Instagram có thể thấy, anh chàng cũng dính phải "lời nguyền" trước diễn xuất quá đáng yêu của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Jun Phạm cũng bị "lậm" trước diễn xuất quá ngọt ngào của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Crash Landing On You sở hữu cốt truyện vô cùng đặc biệt, kể về mối tình éo le giữa 2 con người thuộc 2 vùng đất với nền chính trị đối địch nhau. Nếu như Yoon Se Ri là một tài phiệt Hàn Quốc do gặp phải tai nạn hi hữu mà phải hạ cánh xuống Bắc Hàn thì Jung Hyuk là sĩ quan Triều Tiên vô tình bắt gặp để rồi phải lòng và tìm mọi cách để bảo vệ cô nàng khỏi những nguy hiểm.

Bên cạnh đó, cặp đôi chính còn phải đối mặt với 2 chướng ngại vật tình yêu - 1 vị hôn thê, 1 người yêu cũ của mình: Seo Dam (Seo Ji Hye) và Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun). Với khác biệt về thân phận cũng như bao trở ngại trên “tình trường”, câu chuyện tình yêu khó tưởng giữa Yoon Se Ri và Jung Hyuk hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.

Tập 9 Crash Landing On You sẽ lên sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), ngày 18/1/2020 trên kênh tvN.