Khi chúng ta già đi, mái tóc bạc thường trở thành nỗi bận tâm của nhiều người. Hầu hết chúng ta đều nhuộm tóc hoặc tìm cách che giấu chúng để giữ vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, một khám phá y học thú vị vào năm 2023 đã vén màn "thủ phạm" thực sự gây ra tóc bạc, mở ra hy vọng về khả năng đảo ngược tình trạng này trong tương lai.

Nguyên nhân tóc bạc: "Tế bào gốc melanin bị mắc kẹt"

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học danh tiếng Nature đã mang đến những bằng chứng thuyết phục về quá trình tóc bạc. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, tóc chuyển sang màu bạc là do "tế bào gốc melanin bị mắc kẹt".

Bình thường, trong chu kỳ phát triển của nang tóc, tế bào hắc tố (melanocyte) có khả năng biệt hóa từ tế bào gốc melanin (melanocyte stem cell) để tạo ra sắc tố, sau đó trở lại trạng thái ban đầu để duy trì nguồn cung cấp. Quá trình này giúp giữ cho tóc của chúng ta luôn đen.

Tuy nhiên, khi cơ thể và nang tóc lão hóa, các tế bào gốc melanin này bị kẹt lại trong một phần của nang tóc và không thể di chuyển đến đúng vị trí để tạo ra sắc tố. Điều này dẫn đến việc giảm dần hoặc ngừng sản xuất melanin, khiến tóc mất màu và chuyển sang màu bạc.

Có thể hình dung quá trình này giống như một nhà máy sản xuất melanin. Khi nhà máy hoạt động lâu năm, máy móc bị hỏng nhưng không có đủ linh kiện để sửa chữa hoặc thay thế. Dần dần, toàn bộ nhà máy ngừng hoạt động và không thể sản xuất sản phẩm nữa.

6 cách làm chậm hoặc ngăn ngừa tóc bạc sớm

Mặc dù tóc bạc vẫn được coi là không thể phục hồi hoàn toàn ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp để làm chậm quá trình này, đặc biệt đối với những người có tóc bạc sớm do thiếu hụt dinh dưỡng.

1. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin B: Các loại đậu, cá, trứng, thịt, rau xanh đậm, ngũ cốc nguyên hạt... giúp thúc đẩy lưu thông máu, bảo vệ nang tóc và da đầu.

2. Tăng cường vitamin C và E: Táo, cà chua, kiwi... có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường trao đổi chất và chống lại các gốc tự do gây hại.

3. Thực phẩm giàu Omega-3: Cá hồi, hạt lanh... giúp duy trì sắc tố tóc, ngăn ngừa khô và gãy rụng.

4. Bổ sung khoáng chất: Sắt, kẽm, và đồng là những nguyên tố quan trọng giúp nuôi dưỡng mái tóc đen.

5. Hạn chế thuốc lá và rượu: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc, uống rượu và béo phì có liên quan đến tóc bạc sớm. Chúng tạo ra các gốc tự do, gây ra stress oxy hóa và phá hủy tế bào hắc tố.

6. Giảm căng thẳng và duy trì lối sống lành mạnh: Stress có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe của tóc.

Tóc bạc có thể trở lại màu đen không?

Hiện tại, việc phục hồi tóc bạc trở lại màu đen vẫn là một thách thức. Tuy nhiên, với việc các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cốt lõi, hy vọng cho một giải pháp y học trong tương lai là rất lớn.

Các nhà khoa học tin rằng, trong tương lai, chúng ta có thể giữ cho tóc đen và bóng mượt bằng cách thay đổi vị trí hoặc trạng thái của tế bào gốc melanin, hoặc kích hoạt lại các tế bào hắc tố đã cũ. Với sự phát triển vượt bậc của y học tái tạo và các nghiên cứu về tế bào gốc, exosomes, hay yếu tố tăng trưởng tiểu cầu, một công nghệ y học có khả năng đảo ngược tóc bạc hoàn toàn có thể xuất hiện, giúp tóc bạc không còn là biểu tượng của tuổi già.