Dạ dày là “trạm trung chuyển” quan trọng của hệ tiêu hóa, chịu trách nhiệm nghiền nát, phân giải và chuẩn bị thức ăn để cơ thể hấp thu dinh dưỡng. Vấn đề là bộ phận này lại rất dễ tổn thương nếu chúng ta ăn uống và sinh hoạt sai cách. Ngoài việc tránh đồ cay, chiên rán, rượu bia…, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ và “xoa dịu” dạ dày bằng những loại nước cực quen dưới đây. Rẻ, dễ kiếm nhưng hiệu quả thì chẳng thua gì “thần dược” với dạ dày.

1. Nước mật ong: "Áo giáp" bảo vệ niêm mạ dạ dày

Uống một cốc nước mật ong ấm vào sáng sớm không chỉ giúp “đánh thức” hệ tiêu hóa mà còn tạo một lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi axit tấn công. Mật ong chứa nhiều enzyme, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, giảm đau cho người bị viêm loét hoặc trào ngược.

Lượng lý tưởng là một đến hai thìa mật ong pha cùng khoảng 200ml nước ấm khoảng 30-45 độC để giữ nguyên dưỡng chất. Không nên pha quá ngọt hoặc dùng nước quá nóng vì sẽ làm mất hoạt tính của mật ong. Thời điểm vàng để uống là ngay sau khi thức dậy, trước bữa sáng khoảng 20–30 phút, giúp dạ dày sạch và nhu động ruột hoạt động hiệu quả.

2. Nước chanh: “Giải cứu” cơn đầy bụng, khó tiêu

Một chút nước chanh ấm có thể giúp giảm nhanh cảm giác đầy hơi, trào ngược nhẹ và kích thích tiêu hóa. Vitamin C trong chanh cũng hỗ trợ kháng viêm, tăng sức đề kháng cho niêm mạc dạ dày.

Để an toàn, nên dùng nửa quả chanh pha cùng 200–250ml nước ấm, hạn chế đường và không uống khi bụng rỗng để tránh axit tấn công niêm mạc. Thời điểm tốt nhất là sau bữa ăn từ 30 phút đến 1 tiếng, khi dạ dày đã có thức ăn đệm. Có thể thêm vài lát vỏ chanh hoặc một chút mật ong để tăng hương vị và lợi ích.

3. Trà lúa mạch: Tăng tốc tiêu hóa, giảm ợ hơi

Trà lúa mạch chứa enzyme amylase giúp tăng tốc quá trình phân giải tinh bột, thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện bài tiết dịch vị, từ đó giảm triệu chứng đầy hơi, ợ hơi. Lượng chất xơ dồi dào trong trà còn hỗ trợ chống táo bón và thải độc cho dạ dày.

Nên uống một đến hai ly nhỏ mỗi ngày, vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất. Người bị loét dạ dày hoặc tiết axit quá nhiều nên hạn chế và tránh uống quá nóng để không kích ứng niêm mạc.

4. Nước ấm: “Thuốc bổ” rẻ nhất cho dạ dày

Nghe đơn giản nhưng uống nước ấm đúng cách lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Buổi sáng vừa thức dậy và 30–60 phút trước khi ngủ là 2 “khung giờ vàng” giúp máu lưu thông tốt hơn tới dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu niêm mạc.

Mỗi lần nên uống từ 200–250ml, nhiệt độ trên 30 độ C và dưới 50 độ C để không gây bỏng niêm mạc. Nước ấm duy trì độ ẩm cho đường tiêu hóa, tăng cường thải độc, chống táo bón và giảm co thắt dạ dày. Đây là thói quen đơn giản, tiết kiệm mà dạ dày của ai cũng “thích”.