Nghe có vẻ giật mình, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo: có ít nhất 3 nhóm thực phẩm quen mặt trên bàn ăn sáng lại nằm trong danh sách “nghi phạm gây ung thư”.

1. Đồ chiên rán nhiệt độ cao

Dầu nóng xèo xèo, vàng giòn bắt mắt, dầu cháy cũng là lúc sinh ra chất benzopyrene, một hợp chất có khả năng gây ung thư.

Cặp đôi “huyền thoại” cháo quẩy hay bún phở ăn với quẩy chính là ví dụ điển hình. Hay các loại bánh rán, bánh chiên bột mì trên 120 độ C đều dễ sinh acrylamide, chất được xếp loại 2A gây ung thư. Giải pháp là hãy ưu tiên nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc áp chảo, và giới hạn ăn đồ chiên dưới 2 lần/tuần.

2. Thịt chế biến sẵn

Bánh mì kẹp thịt xông khói, xúc xích, giăm bông tiện lợi nhưng giàu nitrit, vào dạ dày sẽ chuyển thành nitrosamine, 1 chất gây ung thư nhóm 1.

Ngay cả bánh bao đông lạnh giá rẻ cũng tiềm ẩn nguy cơ do dùng thịt vụn, phụ gia, chất bảo quản. Giải pháp là hãy dùng thịt gia cầm tươi hoặc cá biển sâu, tự làm nhân với nấm, rau để vừa ngon vừa an toàn.

3. Thực phẩm nhiều đường, muối

Đồ uống hòa tan siêu ngọt tạo môi trường thuận lợi cho viêm và ung thư. Dưa muối, cải muối ăn kèm đồ chiên rán tuy đậm đà nhưng lại bào mòn niêm mạc dạ dày và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn HP, “thủ phạm” chính gây ung thư dạ dày.

Giải pháp là thay bằng trái cây tươi, gia vị ít muối, muối chua trong ngày.

Muốn khỏe mạnh, hãy nhớ quy tắc “bữa sáng cầu vồng” với đủ màu sắc rau củ, protein chất lượng và ngũ cốc nguyên hạt. Chỉ cần thay đổi từ sáng mai, bạn đã tự giảm một phần nguy cơ mắc ung thư vì sức khỏe là khoản đầu tư sinh lời nhất.

Nguồn và ảnh: Sohu