"Tình tin đồn" của Song Hye Kyo phát tướng không ngờ sau 2 năm, visual xuống cấp khiến netizen thất vọng

Cách đây 2 năm, Jang Ki Yong từng là cái tên được chú ý khi xuất hiện cùng đàn chị Song Hye Kyo trong bộ phim tình cảm Now We Are Breaking Up. Tuy kịch bản phim bị đánh giá thấp nhưng phản ứng hóa học giữa cặp chị em hơn nhau 11 tuổi này lại nhận về nhiều lời khen. Thêm vào đó việc hai người rất thân thiết ở hậu trường, ngay cả khi phim kết thúc vẫn ủng hộ nhau, đã làm rộ lên tin đồn hẹn hò. Thậm chí ngay cả khi Jang Ki Yong nhập ngũ, Song Hye Kyo còn đến tận doanh trại để thăm đàn em.



Tháng 2 năm nay, Jang Ki Yong đã chính thức xuất ngũ, dần trở lại làng giải trí sau 2 năm vắng bóng. Suốt từ đó đến nay, anh duy trì hoạt động với tư cách một người mẫu ảnh, chiêu đãi khán giả những bình hình đẹp không góc chết của mình. Người hâm mộ mong sớm được thấy visual này trở lại trên màn ảnh.

Và không để khán giả phải chờ đợi quá lâu, mới đây nhất, Jang Ki Yong đã xác nhận sẽ tái xuất màn ảnh với bộ phim I'm not a Hero, đóng chung với "ảnh hậu" Chun Woo Hee. Trong phim anh vào vai nam chính Hee Keok Joo, sinh ra trong một gia đình từng sở hữu siêu năng lực đặc biệt nhưng hiện thứ năng lực đó đã mất đi. Ngay cả khi không có sức mạnh siêu anh hùng, Keok Joo vẫn cứu được mạng sống của một người phụ trong vụ tai nạn cháy nổ. Người phụ nữ đó là Do Da Hae (Chun Woo Hee), sinh ra với sứ mệnh khôi phục sức mạnh của Hee Keok Joo. Được biết bộ phim sẽ bấm máy trong tháng 8 này.

Ngay khi xác nhận trở lại màn ảnh, Jang Ki Yong cũng xuất hiện tại một sự kiện lớn. Đây là lần hiếm hoi kể từ khi xuất ngũ, anh xuất hiện công khai trước truyền thông, báo chí. Và khán giả phải bất ngờ bởi thông qua ống kính phóng viên, Jang Ki Yong có phần xuống sắc khó tin, khác xa với loạt hình tạp chí trước đó. Anh dường như chưa hề giảm cân kể từ khi xuất ngũ, chọn kiểu tóc và trang phục cũng không hợp với bản thân. Netizen bày tỏ sự thất vọng trước diện mạo của Jang Ki Yong, cũng tự hỏi tại sao anh chưa lấy lại phong độ dù phim mới sẽ bấm máy trong tháng này.

Giao diện khác lạ của Jang Ki Yong

Bình luận của khán giả

Nguồn ảnh: Naver