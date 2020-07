Tình sử Lee Min Ho - Kim Go Eun trước khi bén duyên: Nhìn dàn tình cũ quyền lực của chàng mà choáng

Là một trong những chủ đề hot nhất tuần này, cặp đôi "Quân Vương Bất Diệt" Lee Min Ho – Kim Go Eun đang khiến cư dân mạng phát sốt với loạt bằng chứng hẹn hò thuyết phục. Gượng gạo trên màn ảnh nhưng lại cực tình tứ ngoài đời, cặp đôi khiến cư dân mạng tin rằng cả hai thực sự có tình cảm với nhau và đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn.

Trước khi đến bên nhau, cả Lee Min Ho và Kim Go Eun đều trải qua những mối tình tốn nhiều giấy mực của truyền thông nhưng đều đã kết thúc. Những chuyện tình này phần nào đã hé lộ mẫu người lý tưởng của hai người trước khi tìm thấy nhau trên phim trường "Quân Vương Bất Diệt".

Lee Min Ho - mỹ nam đào hoa, hẹn hò cả dàn người đẹp hot nhất Kbiz

Nhắc đến tình sử của Lee Min Ho, không thể bỏ qua 2 mối tình công khai của anh với 2 sao nữ đình đám là Park Min Young và Suzy. Một người là "nữ hoàng dao kéo", một người là "tình đầu quốc dân", đều là tên tuổi đình đám trong làng giải trí Hàn Quốc, có được sự nghiệp thành công và nhan sắc vạn người mê.

Trong suốt sự nghiệp, Lee Min Ho đã 2 lần công khai chuyện tình cảm...

... với 2 người đẹp đình đám là Park Min Young và Suzy.

Park Min Young

Năm 2011, bộ phim "City Hunter" chính thức lên sóng. Không chỉ gây bão màn ảnh, bộ phim còn là nơi "se duyên" cho cặp đôi chính Lee Min Ho – Park Min Young. Thời gian quay phim cùng nhau đã khiến cặp đôi nảy sinh tình cảm, không chỉ giúp đỡ nhau trên phim trường mà còn thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò sau khi lịch trình kết thúc.

Lee Min Ho và Park Min Young nảy sinh tình cảm khi tham gia "City Hunter".

Sau 1 tháng hẹn hò bí mật, cặp đôi đã chính thức lọt tầm nhắm của Dispatch và nhanh chóng bị tờ báo hung thần này khui loạt bằng chứng hẹn hò. Khi đó, những hình ảnh cặp đôi Lee Min Ho – Park Min Young hẹn hò lãng mạn tại quán cafe đã khiến người hâm mộ phát sốt bởi cảnh phim giờ đây đã bước ra đời thật.

Theo công ty của Park Min Young, ở thời điểm đó, cô rất cảm mến nam diễn viên và muốn nghiêm túc tìm hiểu nhiều khía cạnh con người của Lee Min Ho thay vì hình ảnh anh thể hiện trước công chúng. Về phía Lee Min Ho, anh cũng tranh thủ thời gian, bất chấp công việc bận rộn để ở bên và chinh phục trái tim của "nữ hoàng dao kéo". Cả hai được đánh giá rất xứng đôi vừa lứa về cả ngoại hình lẫn danh tiếng, là cặp đôi được nhiều người hâm mộ chúc phúc, ủng hộ.

Loạt hình ảnh hẹn hò của cặp đôi bị Dispatch "bắt tại trận".

Dù đã cố không đi cùng nhau nhưng cặp đôi vẫn bị phát hiện.

Tuy nhiên, chuyện tình đẹp không kéo dài được lâu. Chỉ vài tháng sau, cặp đôi đã thông báo chia tay với lý do muôn thuở của người nổi tiếng, đó là do lịch trình bận rộn và không có thời gian dành cho nhau. Theo nguồn tin tiết lộ, ở thời điểm bị truyền thông "khui", Lee Min Ho - Park Min Young mới chỉ trong giai đoạn cảm mến nhau, chưa thực sự hiểu rõ về con người đối phương. Việc tình cảm chớm nở đã bị công khai làm cặp đôi gặp nhiều áp lực. Sau khi chia tay, cả hai hạn chế tiếp xúc và tránh né nhau ở các lễ trao giải.



Những hình ảnh thân thiết như này chỉ còn tồn tại trên phim.

Suzy

Sau mối tình với Park Min Young, đến tháng 3/2015, Lee Min Ho đã khiến cả Kbiz chấn động với thông tin anh hẹn hò cùng "tình đầu quốc dân" Suzy. Nếu Lee Min Ho – Park Min Young là cặp đôi "phim giả tình thật" thì cặp Lee Min Ho – Suzy lại khiến công chúng ngạc nhiên bởi họ chưa từng có tương tác trước đó.

Theo truyền thông tiết lộ, Lee Min Ho là người theo đuổi Suzy trước. Vì cảm mến ngoại hình xinh đẹp của "tình đầu quốc dân", nam diễn viên đã cô gắng xin số điện thoại của Suzy và trải qua vô vàn gian truân mới chiếm được trái tim người đẹp.

Những người thân thiết của nam diễn viên cũng tiết lộ, ở ngoài đời, nam diễn viên là người chấp nhận hy sinh nhiều vì người yêu. Lee Min Ho vô cùng cẩn trọng trong mối quan hệ với Suzy. Nam tài tử luôn tỉ mỉ lên kế hoạch kỹ càng khi hẹn hò với "tình đầu quốc dân". Khi thì ở tận châu Âu xa xôi, khi thì thuê xe riêng tới nơi hẹn hò nhằm che giấu danh tính. Anh che kín mặt để tránh bị paparazzi "tóm" tại trận.

Dispatch đã phải bỏ ra rất nhiều công sức theo dõi mới khui được cặp Lee Min Ho - Suzy. Việc cặp đôi bị phát giác là do đội ngũ săn ảnh của tờ báo này quá siêu đẳng, chứ không phải do Lee Min Ho bất cẩn.

Ngay cả khi tin tức hẹn hò bị công bố, Lee Min Ho lo lắng cho danh tiếng của bạn gái hơn hơn là sự nghiệp của mình. Trong thời gian bên nhau, anh cũng hạn chế nhắc đến Suzy hoặc đăng ảnh hẹn hò làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn gái. Yêu nhau trong lặng thầm, cặp tiên đồng ngọc nữ từng bị bắt gặp đeo nhẫn đôi, làm dấy lên nghi vấn cả hai sẽ sớm về chung một nhà.



Khoảnh khắc cặp đôi bị bắt gặp đeo nhẫn đôi.

Khác với mối tình "chết yểu" cùng Park Min Young, lần này cặp đôi Lee Min Ho – Suzy đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Dù vậy, đến tháng 11/2017, cặp đôi "đường ai nấy đi" sau gần 3 năm trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Lý do được đưa ra là Lee Min Ho ở trong quân ngũ, Suzy có lịch làm việc kín mít, cả hai không còn thời gian dành cho nhau.

Lee Min Ho - Suzy chia tay vì lý do khoảnh cách và không có thời gian dành cho nhau.

Ngoài mối tình với hai sao nữ đình đám Park Min Young và Suzy, chính Lee Min Ho từng tiết lộ hẹn hò với một cô gái ngoài ngành. Nam tài tử chia sẻ với tờ Ilgan Sports: "Năm 2010, sau khi "Personal Taste" kết thúc, tôi có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vào một ngày, khi đi ăn trưa, tôi gặp một cô gái không làm việc trong ngành giải trí, và tôi đã thực sự rung động. Vì vậy, tôi bắt đầu hẹn hò với cô ấy mà không nói với công ty quản lý. Nhưng sau 6 tháng hẹn hò, chúng tôi chia tay do sự khác biệt trong tính cách".

Park Shin Hye

Lee Min Ho còn vướng một loạt những tin đồn tình ái với những người đẹp showbiz khác. Ngoại hình đẹp đẽ, phong thái ấm áp, cứ đóng phim nào là dính tin đồn phim ấy, Lee Min Ho đã từng bị đồn hẹn hò bạn diễn Park Shin Hye trong "The Heirs". Trong thời điểm cùng tham gia bộ phim, cả hai đã dành cho nhau nhiều lời có cánh. Tin đồn tình cảm của Lee Min Ho – Park Shin Hye càng gây chú ý khi vào năm 2014, trang Sina đăng tin nam diễn viên đã hẹn hò nhưng nhanh chóng chia tay một cô gái vào 1 năm trước đó, tức là năm 2013. Dù vậy, ngay lập tức cả 2 công ty quản lý lên tiếng phủ nhận.

Park Shin Hye bị nghi "phim giả tình thật" với Lee Min Ho.

Kang Min Kyung, nữ ca sĩ Yoon Ina và VJ Dan Ji

Bên cạnh những chuyện tình kể trên, Lee Min Ho từng lộ hình thân mật với Kang Min Kyung (thành viên nhóm Davichi), nữ ca sĩ Yoon Ina và VJ Dan Ji. Dù vậy, với tất cả những mối quan hệ này, công ty quản lý của Lee Min Ho đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng qua đó, có thể thấy Lee Min Ho là nam thần đào hoa bậc nhất showbiz, toàn hẹn hò hoặc dính tin đồn với hàng loạt những người đẹp đình đám.



Lee Min Ho và Kang Min Kyung (Davichi) bị đồn hẹn hò khi cả hai chưa nổi tiếng.

Năm 2011, Lee Min Ho bất ngờ bị tung tin hẹn hò VJ Dan Ji.

Anh cũng từng dính nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ ít tên tuổi Yoon Ina.

Kim Go Eun - nữ diễn viên trẻ nhưng chỉ thích những "anh chú"

Từng đóng cặp với những diễn viên trẻ trung đẹp trai ngời ngời như Jung Hae In, Park Hae Jin, Park Bo Gum... nhưng Kim Go Eun chưa từng rơi phải cảnh "phim giả tình thật" với loạt nam thần đình đám này. Trái lại, qua lần công khai tình cảm duy nhất, có thể thấy gu đàn ông của Kim Go Eun nam tính, phong độ và già dặn hơn rất nhiều.

Đường tình của Kim Go Eun gắn liền với 2 "anh chú"...

... là nam tài tử Shin Ha Kyun và "yêu tinh" Gong Yoo.

Shin Ha Kyun

Cho đến tận nay, nữ diễn viên mới chỉ công khai tình cảm duy nhất một lần, đó là mối tình với nam tài tử nổi tiếng Shin Ha Kyun. Vào tháng 8/2017, công chúng ngỡ ngàng với tin Kim Go Eun và nam tài tử sinh năm 1974 đã hẹn hò được 2 tháng, mặc cho khoảng cách giữa họ là 17 tuổi. Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi vốn là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết do chung công ty quản lý và cùng là thành viên của 1 câu lạc bộ lặn biển.

Vào tháng 5/2017, Kim Go Eun bị đồn có quan hệ tình cảm với nam diễn viên Kim Dong Wook bởi tấm ảnh chụp cùng anh và 1 nhóm bạn khi đang đi lặn biển. Netizen khá chắc mẩm cả hai đang hẹn hò cho đến khi tin tức về cặp đôi "xịn" Kim Go Eun – Shin Ha Kyun nổ ra. Bạn trai của Kim Go Eun không phải Kim Dong Wook, mà là Shin Ha Kyun - người cũng xuất hiện trong tấm ảnh, và đứng ngay bên cạnh Kim Dong Wook.

Bức ảnh nhóm lặn biển gây ngỡ ngàng của Kim Go Eun.

Được biết, trong 1 buổi phỏng vấn trước khi tin hẹn hò nổ ra, bạn diễn đã tiết lộ nam diễn viên Shin Ha Kyun từng đi lặn biển với người phụ nữ anh thích. Sau này, công chúng mới biết, người phụ nữ ấy chính là Kim Go Eun. Có lẽ, cặp đôi nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò nhờ chuyến đi định mệnh này.

Thế nhưng chỉ 8 tháng sau, cặp đôi Shin Ha Kyun - Kim Go Eun đã chia tay.

Mặc dù cách nhau đến 17 tuổi nhưng cặp đôi chú cháu vẫn luôn dành thời gian cho nhau, cùng vun đắp tình cảm. Tuy nhiên, chỉ sau 8 tháng, cặp đôi xác nhận đã "đường ai nấy đi". Thời điểm đó, đã có rất nhiều người cho rằng Kim Go Eun chia tay Shin Ha Kyun để rộng đường đến với một "anh chú" khác, chính là người tình màn ảnh vô cùng thân thiết của cô trong "Goblin" – Gong Yoo.

Gong Yoo

Kim Go Eun - Gong Yoo bị nghi ngờ hẹn hò bí mật.

Theo tờ Seoul Econ, Kim Go Eun đã chia tay Shin Ha Kyun để đến với "yêu tinh" Gong Yoo. Nữ diễn viên đã xóa hết ảnh cùng người yêu cũ nhưng vẫn giữ lại kha khá ảnh hậu trường "Goblin", trong đó có tấm ảnh "cô dâu chú rể" nổi tiếng. Tuy nhiên, phía công ty quản lý đã nhanh chóng phủ nhận.

Tấm ảnh cưới huyền thoại của cặp đôi trong hậu trường "Goblin".

Vậy nhưng, chính bởi "phản ứng hóa học" quá đỗi ngọt ngào trong phim mà cho đến tận ây giờ, cặp đôi Gong Yoo – Kim Go Eun vẫn được người hâm mộ không ngừng đẩy thuyền. Hai diễn viên bị nghi ngờ nảy sinh tình cảm sau quãng thời gian làm việc cùng nhau. Nhiều fan quả quyết Kim Go Eun và Gong Yoo đang hẹn hò nhưng không dám công khai. Dù vậy, đến nay vẫn không có bằng chứng thuyết phục chứng minh cặp đôi từng yêu đương, chỉ ngoại trừ việc cả hai vẫn thường xuyên nói tốt về nhau trong những cuộc phỏng vấn.

"Phản ứng hóa học" quá ngọt ngào trên phim, Gong Yoo - Kim Go Eun bị nghi "phim giả tình thật".

Tạm kết

Qua hàng loạt những mối tình hợp tan, có thể thấy Lee Min Ho thích những cô gái tươi tắn, vui vẻ và Kim Go Eun chính xác là "gu" của anh chàng. Nhưng dường như Lee Min Ho lại có sự khác biệt với những người tình trước đó của Kim Go Eun. Nhưng nếu như Kim Go Eun là cô gái duy nhất được "phá lệ" có mặt trên Instagram của Lee Min Ho, thì cũng rất có thể Lee Min Ho cũng chính là ngoại lệ của nữ diễn viên.

Ở thì hiện tại, Lee Min Ho là phải cùng với Kim Go Eun cơ.

Ở thì hiện tại, dù chưa chính thức xác nhận điều gì song Lee Min Ho – Kim Go Eun được cho là đang ở trong mối quan hệ tình cảm bởi hàng loạt những bằng chứng hiển hiện được cư dân mạng soi ra. Quá khứ là quá khứ, quá khứ đã khép lại để nhường chỗ cho hiện tại và tương lai. Giờ đây, họ mới là những người thân thiết với nhau, dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt và được cư dân mạng "đẩy thuyền" hết mức.