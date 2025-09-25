MC Trấn Thành lần đầu dẫn dắt gameshow ứng dụng A.I tại Việt Nam

Tối 24/9, chương trình giải trí mới mang tên A.I LÀ AI? chính thức được công bố. Đây là gameshow đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hứa hẹn mở ra một trải nghiệm giải trí khác biệt. Đáng chú ý, người cầm trịch không ai khác ngoài MC Trấn Thành – gương mặt quen thuộc và được xem là “bảo chứng rating” của màn ảnh nhỏ.

Ngay từ tên gọi, A.I LÀ AI? đã khơi gợi sự tò mò khi trực tiếp nhắc đến trí tuệ nhân tạo – chủ đề công nghệ được quan tâm hàng đầu hiện nay. Trong bối cảnh thị trường gameshow vốn sôi động nhưng ít đổi mới, sự xuất hiện của một chương trình mang yếu tố A.I được kỳ vọng sẽ mang đến “món ăn lạ” cho khán giả truyền hình.

Teaser vừa ra mắt đã tạo nhiều bàn luận khi hé lộ loạt từ khóa như “thao túng”, “thách thức”, “thay thế” và đặc biệt là chi tiết “đang tạo song trùng”. Điều này mở ra kịch bản bất ngờ: sự xuất hiện của một “bản sao” công nghệ, vừa hoàn hảo vừa đáng ngờ, tạo nên cuộc đối đầu thật – ảo đầy kịch tính.

Sau hàng loạt chương trình ăn khách, Trấn Thành tiếp tục thử sức trong một vai trò khác biệt khi lần đầu dẫn dắt gameshow ứng dụng A.I. Nổi tiếng với khả năng kết nối khán giả và xử lý sân khấu linh hoạt, nam MC được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố công nghệ hiện đại và cảm xúc giải trí.

Năm 2025 cũng đánh dấu thời kỳ bận rộn của Trấn Thành khi A.I LÀ AI? trở thành gameshow thứ tư anh tham gia trong năm. Tuy vậy, lần bắt tay với A.I lại khiến khán giả đặc biệt tò mò: liệu “MC quốc dân” sẽ làm thế nào để dẫn dắt một chương trình mà yếu tố trung tâm là trí tuệ nhân tạo và những “song trùng” khó lường?

Trên thế giới, trí tuệ nhân tạo đã sớm được ứng dụng trong giải trí: tái hiện hình ảnh huyền thoại ở Hollywood, sáng tác nhạc, hay thậm chí tạo ra MC ảo. Tại Việt Nam, A.I từng xuất hiện trong một vài dự án âm nhạc và mô hình “thần tượng ảo”, nhưng A.I LÀ AI? là lần đầu tiên đưa công nghệ này trở thành trung tâm của một gameshow truyền hình.

Yếu tố “song trùng” cũng được đánh giá là một điểm nhấn thú vị. Lâu nay, khán giả vốn quen thuộc với những trường hợp nghệ sĩ bị ví như “bản sao” của nhau, hay những sự trùng hợp ngoại hình gây xôn xao mạng xã hội. Khi được đưa lên sóng truyền hình bằng công nghệ A.I, “song trùng” hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều cuộc tranh luận mới mẻ.

A.I LÀ AI? được kỳ vọng sẽ mở ra một bước đi khác biệt cho gameshow Việt, nơi khán giả không chỉ thưởng thức giải trí mà còn trải nghiệm những ứng dụng mới mẻ của công nghệ. Sự kết hợp giữa Trấn Thành và trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ là điểm nhấn đáng chú ý trong dịp cuối năm nay.