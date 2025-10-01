Ninh Dương Lan Ngọc: "Tôi chấn thương vì va chạm với anh Trấn Thành"

Ngày 1/10, buổi họp báo ra mắt Running Man Vietnam đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý bởi màn xuất hiện đầy đủ của dàn cast: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn và Anh Tú Atus. Tất cả cùng diện đồng phục hồng pastel của chương trình, mang đến không khí trẻ trung và đồng điệu ngay từ những hình ảnh đầu tiên.

Trấn Thành vẫn giữ phong thái dí dỏm quen thuộc, liên tục pha trò và chứng minh khả năng cầm trịch một sự kiện. Ninh Dương Lan Ngọc lại gây chú ý với diện mạo trẻ trung, trong khi đó, Quân A.P, Quang Trung, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát khoe vẻ điển trai ngời ngời tại sự kiện. Điểm nhấn tại sự kiện chính là tiết mục nhảy do dàn cast chuẩn bị, khuấy động bầu không khí.

Dàn nghệ sĩ đổ bộ họp báo ra mắt Running Man Vietnam

Dàn cast chính của Running Man cùng lộ diện

Trấn Thành đánh dấu sự trở lại sau vắng mặt ở mùa 2

Lan Ngọc xuất hiện rạng rỡ. Cô là nghệ sĩ nữ duy nhất và cũng là thành viên tham gia đủ 3 mùa Running Man Vietnam

"Anh Trai" Quân A.P khoe visual ngời ngời

Với nhiều khoảnh khắc hậu trường, Quang Tuấn hứa hẹn mang đến nhiều sự thú vị cho chương trình năm nay

Liên Bỉnh Phát là thành viên được nhiều khán giả chờ đợi dù đã tham gia 3 mùa Running Man Vietnam

Quang Trung được dự đoán là "cây hài" mới của chương trình năm nay

Dàn cast Running Man Vietnam chuẩn bị tiết mục khuấy động không khí sự kiện

Trong buổi họp báo, Trấn Thành cho biết những diễn biến trong chương trình được quay dựng và biên tập không khác gì những thước phim hành động. Còn Lan Ngọc thì tiết lộ trong dàn cast chỉ sợ 1 người duy nhất, đó là Trấn Thành.

"Hồi xưa anh ấy là Khủng Long, còn bây giờ tiến hoá thành Bò Biển. Khi anh ấy tiến hoá thì lanh lợi hơn và có nhiều chiêu trò. Tôi cũng muốn đấu tay đôi với anh ấy, nên khi thử sức va chạm với anh ấy thì bị chấn thương vì không có sự chuẩn bị quá nhiều".

Những lời chia sẻ vừa dí dỏm, vừa chân thực từ dàn cast càng khiến khán giả thêm phần tò mò và chờ đợi ngày chương trình chính thức phát sóng. Với sự kết hợp của những gương mặt kỳ cựu cùng các tân binh hứa hẹn bùng nổ, mùa mới chắc chắn sẽ đem lại không khí giải trí bùng nổ trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh dàn cast chính, những mỹ nhân xinh đẹp cũng đổ bộ sự kiện. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ khiến nhiều khán giả dự đoán đây phải chăng là các khách mời xuất hiện từng tập.

Lan Ngọc chấn thương khi đối đầu liên tục với Trấn Thành

Lan Ngọc đọ sắc bên Huyền Baby

Nhiều khán giả đoán mò Huyền Baby sẽ là khách mời của Running Man Vietnam

Trước đó, Trang Pháp cũng đã lộ hint tham gia chặng đầu tiên

Uyển Ân bất ngờ xuất hiện ở buổi họp báo

Diệp Lâm Anh và hội Chị Đẹp tranh thủ check-in