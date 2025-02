Tin vui cho Song Hye Kyo

Phim Song Hye Kyo vượt điểm hòa vốn

Theo hệ thống bán vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), Dark Nuns vượt qua 1,6 triệu lượt xem tính đến ngày 9/2. Con số này vượt qua điểm hòa vốn của tác phẩm do Song Hye Kyo đóng chính, nhờ đó đảm bảo thành công về mặt tài chính.

Song Hye Kyo ăn mừng thành tích mới của phim trên Instagram Story.

Đáp lại sự ủng hộ của khán giả, dàn diễn viên chính gồm Song Hye Kyo, Jeon Yeo been và Lee Jin Wook cùng những người khác chụp ảnh làm động tác tạo hình trái tim bằng tay.

Dark Nuns chính thức ra rạp vào ngày 24/1 và ngay lập tức dẫn đầu trong cuộc chiến phòng vé Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc.

Ngoài ra, phim được bán trước tại 160 quốc gia và đang chinh phục khán giả toàn cầu. Ở Indonesia, phim ghi nhận doanh thu mở màn cao nhất đối với một bộ phim Hàn Quốc. Hiện, phim đạt mức doanh thu cao thứ 2 trong số tất cả phim Hàn Quốc từng chiếu tại quốc gia này. Trong khi đó, phim thống trị phòng vé Philippines trong 2 tuần liên tiếp.

Thành tích phòng vé chắc chắn không dừng lại ở đó khi phim về nữ tu trừ tà bắt đầu phát hành tại các quốc gia khác, bao gồm Australia, New Zealand, Thái Lan và Lào vào ngày 6/2. Khán giả Bắc Mỹ và Myanmar được xem phim từ ngày 7/2. Singapore và Malaysia vào ngày 13/2 và Việt Nam vào ngày 21/2.

Dark Nuns kể câu chuyện về nhóm người liều lĩnh thực hiện nghi lễ bị cấm để cứu cậu bé bị linh hồn tà ác mạnh mẽ chiếm hữu.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Sơ Unia, nhân vật không từ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu của mình. Cô không giống hình mẫu nữ tu truyền thống, thay vào đó sử dụng ngôn từ thô lỗ và hút thuốc lá. Dẫu vậy, cô có quyết tâm cao trong việc cứu cậu bé bị quỷ ám.

Nhân vật Sơ Michaela của Jeon Yeo Been nghiêm túc và đối lập với Sơ Unia. Tuy vậy, do có chung mục đích cứu nạn nhân quỷ ám, hai người bắt tay hợp tác với nhau.

Một trong những rào cản của họ là Cha Paolo do Lee Jin Wook thủ vai. Anh tin tưởng vào khoa học, phản đối thực hiện nghi lễ trừ tà.

Thành tích chưa thực sự ấn tượng

Trong bối cảnh phòng vé Hàn Quốc “đông lạnh”, thành tích của Dark Nuns đáng ghi nhận. Nhìn vào số lượt xem của Bogota: City of the Lost , phim do Song Joong Ki đóng, chỉ đạt 422.000 dù ra rạp trước gần một tháng.

Tuy nhiên, 1,6 triệu khán giả sau 18 ngày ra rạp không thể gọi là quá ấn tượng. So sánh với quán quân phòng vé trước đó là Harbin , tác phẩm do Hyun Bin đóng chính vượt mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau một ngày công chiếu (24/12/2024).

Nếu so sánh với tác phẩm cùng phân khúc kinh dị, bí ẩn, bom tấn Exhuma (Quật mộ trùng ma) cũng vượt mốc 1 triệu lượt khán giả sau một ngày ra rạp (22/2/2024) và gần chạm mốc 2 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày đầu. Sau cùng, tác phẩm giúp Kim Go Eun ẵm giải ảnh hậu Rồng xanh dẫn đầu danh sách phim có doanh thu cao nhất năm, với tỷ suất lợi nhuận là 822%, thu hút 11,91 triệu lượt người xem đến rạp.

Dark Nuns bị chê về kịch bản, may nhờ diễn xuất của dàn sao cứu vãn.

Dĩ nhiên, thành tích phòng vé phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm. Dark Nuns có lợi thế là phần tiếp theo của tựa phim từng gây sốt The Priests (2015), thêm sự góp mặt của cái tên Song Hye Kyo, vừa có màn lột xác ngoạn mục trong The Glory (2022-2023). Nữ tu trừ tà cũng là đề tài hấp dẫn đối với những khán giả yêu thích thể loại tâm linh này, đặc biệt khi dư âm của Exhuma vẫn còn.

Tuy vậy, Dark Nuns không được như kỳ vọng là mang đến làn gió mới cho thể loại trừ tà. Sau khi ra mắt, phim bị chê là thiếu yếu tố kinh dị, kịch bản nghèo nàn và thiếu mạch lạc, gây khó hiểu cho người xem. Trong buổi họp báo ra mắt phim, đạo diễn Kwon Hyeok Jae cũng thừa nhận cốt truyện không mạch lạc. Ngoài ra, phim còn bị phê phán vì lạm dụng các cụm từ nhạy cảm và mang tính kỳ thị phụ nữ. Dàn diễn viên là điểm sáng duy nhất thuyết phục được khán giả.

Với việc gây tranh cãi trên mạng xã hội, Dark Nuns mất vị trí dẫn đầu phòng vé Tết Nguyên đán vào Hitman 2 . Kết thúc kỳ nghỉ lễ vào ngày 30/1, Hitman 2 thu hút được 1,83 triệu lượt xem (phát hành ngày 22/1). Trong khi đó, Dark Nuns có hơn 1,36 triệu lượt xem.

Trước đó, vào thời điểm Dark Nuns ra rạp, bộ phim hành động có Kwon Sang Woo tham gia xếp ở hạng 2.