Song Hye Kyo 2 thập kỷ thất bại?

Nhắc đến Song Hye Kyo, khán giả nhớ tới một biểu tượng nhan sắc bất hủ, nữ hoàng của những câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc. Nhờ loạt phim truyền hình lãng mạn kinh điển, cô đã từng bước vươn lên hàng ngũ một trong những minh tinh nổi tiếng nhất châu Á. Thế nhưng, mọi thứ lại không thuận lợi như vậy cho Song Hye Kyo trên màn ảnh rộng.

1 thập kỷ vô duyên với màn ảnh rộng của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo bắt đầu gây chú ý ngay từ vai diễn đầu tay trong phim "Mối tình đầu" chiếu năm 1996. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các dự án truyền hình để trau dồi diễn xuất và vụt sáng nhờ loạt tác phẩm "Trái tim mùa thu" (2000), "Ván bài định mệnh" (2003), "Ánh sáng tình yêu" (2004) và "Ngôi nhà hạnh phúc" (2004).

Song Hye Kyo và Cha Tae Hyun trong phim "My girl and i" phát hành năm 2005.

Sau những thành công liên tiếp trên truyền hình, Song Hye Kyo quyết định dấn thân vào điện ảnh và ngay lập tức có vai chính đầu tay. Năm 2005, lần đầu tiên khán giả thấy Song Hye Kyo trên màn ảnh rộng trong bộ phim "My girl and i". Đây là tác phẩm mà Song Hye Kyo hợp tác cùng Cha Tae Hyun, từng được quảng bá rầm rộ và phát hành tại hơn 150 rạp trên khắp Hàn Quốc. Dẫu vậy, nó chỉ ghi nhận doanh thu 2.3 triệu USD mà thôi.

Phim "Kỹ nữ Hwang Jin Yi" của Song Hye Kyo chỉ thu về 8.5 triệu USD.

Đến năm 2007, Song Hye Kyo một lần nữa tái xuất phòng vé với tác phẩm cổ trang được kỳ vọng lớn mang tên "Kỹ nữ Hwang Jin Yi". Ở bộ phim này, Song Hye Kyo gây ấn tượng với tạo hình cổ trang vô cùng xinh đẹp. Song Hye Kyo nhận vai diễn này và cố gắng để bản thân mình không bị đóng khung với hình tượng trong sáng, hiền lành. Tuy nhiên, những nỗ lực của nàng ngọc nữ không thể giúp "Kỹ nữ Hwang Jin Yi" thắng lớn về mặt thương mại khi phim chỉ thu về con số ít ỏi 8.5 triệu USD.

Song Hye Kyo trong phim "Fetish".

3 năm sau đó, Song Hye Kyo một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh "Fetish" của Hollywood. Ở tác phẩm này, Song Hye Kyo có nhiều cảnh nóng đồng tính nữ. Nhưng cũng vì sự xuất hiện của nhiều cảnh nóng, nó bị hoãn chiếu tới 2 năm và đến khi ra rạp lại chịu cảnh thất bại ê chề. Thậm chí, bản thân Song Hye Kyo còn chịu ảnh hưởng tiêu cực khi những kẻ gian đã lợi dụng bộ phim để tung clip nóng giả.

"Lý do để sống" do Song Hye Kyo đóng chính chỉ thu về 365.190 USD mà thôi.

2011 là năm đáng quên với Song Hye Kyo khi cô phải chịu thất bại nặng nề bậc nhất sự nghiệp. Bộ phim "Lý do để sống" do cô và Nam Ji Hyun đóng chính chỉ thu về vỏn vẹn 365.190 USD mà thôi, quá thấp so với danh tiếng của Song Hye Kyo.

Đến năm 2014, Song Hye Kyo kết hợp với Kang Dong Won trong "Những tháng năm rực rỡ". Đây là một tác phẩm nhân văn, đầy cảm động. Phim đạt doanh thu 11.7 triệu USD, là phim điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu khá khẩm nhất trong số các dự án mà cô từng tham gia với tư cách nữ chính. Thế nhưng dĩ nhiên, con số này không thể gọi là cao được.

Song Hye Kyo và Kang Dong Won hợp tác với nhau trong phim điện ảnh "Những tháng năm rực rỡ".

Không chỉ đóng các dự án điện ảnh trong nước, với vị thế của mình, Song Hye Kyo còn góp mặt trong các dự án do Trung Quốc sản xuất, hợp tác cùng những tên tuổi hàng đầu của xứ tỷ dân như Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân... Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không khả quan hơn với Song Hye Kyo.

Phim "The queens" cô đóng chính chiếu năm 2015 ghi nhận doanh thu 2.46 triệu USD tại thị trường Trung Quốc. Phim "Chuyến tàu định mệnh" ghi nhận tổng doanh thu 40.4 triệu USD cho 2 phần, rơi vào cảnh lỗ vốn khi chi phí sản xuất lên tới 48.6 triệu USD. "Nhất đại tông sư" thu về 64.1 triệu USD và có lãi, thế nhưng Song Hye Kyo lại chỉ đảm nhận vai phụ mà thôi, hào quang thuộc về Lương Triều Vỹ cùng với Chương Tử Di.

"Chuyến tàu định mệnh" được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Tuy nhiên, chất lượng nội dung thiếu thuyết phục khiến tác phẩm này rơi vào cảnh lỗ vốn.

"Chuyến tàu định mệnh 2" chiếu vào năm 2015, đánh dấu cột mốc 1 thập kỷ vô duyên với màn ảnh rộng của Song Hye Kyo. Suốt 10 năm sau đó, Song Hye Kyo chỉ tập trung vào đóng phim dài tập.

Song Hye Kyo tái xuất phòng vé sau 10 năm, có nguy cơ nhận thêm một thất bại cay đắng

Năm 2025, mỹ nhân 43 tuổi có màn tái xuất điện ảnh sau 10 năm dài đằng đẵng với phim điện ảnh "Nữ tu bóng tối" (tựa Anh: "Dark nuns"). Ở lần trở lại này, Song Hye Kyo có một vị thế vô cùng tốt, ai cũng tin rằng cô sẽ xé bỏ cái mác "thuốc độc phòng vé".

Dự án điện ảnh "Nữ tu bóng tối" của Song Hye Kyo thu hút nhiều sự chú ý.

Sau thành công rực rỡ với "The glory", khán giả đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về Song Hye Kyo cũng như khả năng đóng những tác phẩm nặng đô của cô. Với nhân vật Junia trong "Nữ tu bóng tối", nhiều người tin rằng Song Hye Kyo sẽ tiếp tục có thêm một vai diễn khiến khán giả nổi da gà, giống như những gì cô từng làm được khi khắc họa nhân vật Moon Dong Eun.

Kể từ khi dự án "Nữ tu bóng tối" bắt đầu khởi động, nó đã được công chúng yêu phim hết sức mong chờ. Càng gần ngày khởi chiếu, bộ phim càng trở nên hot hơn. Và dù muốn hay không, sự so sánh của netizen về Song Hye Kyo - Song Joong Ki, sức nóng của "Nữ tu bóng tối" - tình cảnh ảm đạm của "Bogota: City of the lost" cũng khiến "Nữ tu bóng tối" càng thu hút thêm nhiều sự quan tâm.

Nhận nhiều kỳ vọng, thế nhưng nội dung của "Nữ tu bóng tối" lại nhận những phản hồi không mấy tích cực sau buổi chiếu sớm.

Về phần Song Hye Kyo, cô cũng rất cố gắng để có một vai diễn để đời. Nữ diễn viên không ngại làm xấu bản thân, dành ra 6 tháng chỉ để tập hút thuốc,... tất cả với mục tiêu mang đến những gì tốt nhất cho khán giả. Thế nhưng sau những tín hiệu ban đầu hết sức khả quan (lập kỷ lục về thành tích bán vé trước ngày khởi chiếu), Song Hye Kyo lại đang đứng trước nguy cơ phải hứng chịu thêm một thất bại cay đắng.

Trên mạng xã hội X, "Nữ tu bóng tối" phải nhận nhiều ý kiến trái chiều về những cụm từ gây khó chịu. Nhưng quan trọng hơn, nội dung của phim bị đánh giá là không mạch lạc và thiếu hấp dẫn. Thậm chí sau buổi chiếu sớm, đạo diễn Kwon Hyeok Jae cũng đã phải nhận những câu hỏi về vấn đề này.

Dẫu vậy sau tất cả, cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa thể khẳng định trước bất cứ điều gì về thành tích thương mại của "Nữ tu bóng tối", khi phim chỉ chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 24/1/2025. Liệu đây có phải là tác phẩm giúp Song Hye Kye có thành công rực rỡ đầu tiên trên màn bạc? Hãy cùng chờ xem.

Bộ phim "Nữ tu bóng tối" do Song Hye Kyo đóng chính khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/2/2025.