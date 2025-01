Bộ phim Dark Nuns của Song Hye Kyo đã ra rạp đến ngày thứ 2 tại Hàn Quốc và hiện đang nhận về những phản ứng rất gay gắt. Dù doanh thu vẫn đứng đầu phòng vé Hàn (một phần do không có đối thủ cạnh tranh nặng ký) nhưng phim lại bị chê bai thậm tệ khắp mọi nền tảng mạng xã hội.

Chỉ sau 2 ngày chiếu chính thức, phim đã nhận về những phản hồi gay gắt bởi kịch bản có rất nhiều chi biết bị cho là báng bổ tôn giáo, miệt thị phụ nữ. Hình ảnh nữ tu hút thuốc và chửi thề quá nhiều vốn được đem ra PR để thể hiện sự lột xác của Song Hye Kyo nhưng cuối cùng lại bị cho là không phù hợp, làm sai lệch hình ảnh nữ tu ngoài đời. Câu chuyện 2 nữ tu sẵn sàng vượt qua những điều cấm kỵ về tôn giáo và cả giới tính để cứu cập bé bị quỷ nhập nghe thì có vẻ nhân văn nhưng lại bị đánh giá là rất sáo rỗng, không nâng cao nữ quyền mà giống khinh thường phụ nữ hơn.

Hình ảnh từ bộ phim Dark Nuns

Hiện tại, diễn xuất có lẽ là điểm hiếm hoi giúp Dark Nuns được khen ngợi tại Hàn. Thế nhưng người được khen nhiều nhất không phải Song Hye Kyo mà là Moon Woo Jin, người vào vai cậu bé bị quỷ ám. Cư dân mạng Hàn cho biết về phần Song Hye Kyo, cô diễn không tệ nhưng không khác trong The Glory là bao.

Hiện tại, mới đến ngày thứ 2 công chiếu nhưng chỉ số Golden Egg (mức độ hài lòng của công chúng với bộ phim) tại Hàn đã giảm mạnh. Trên trang web của CGV tại Hàn, chỉ số của Dark Nuns giảm xuống 80% ở ngày 1 và sau đó là 76% ở ngày 2 - thấp nhất trong loạt phim điện ảnh hiện đang chiếu ở phòng vé Hàn. Con số này có vẻ sẽ còn tiếp tục sụt giảm khi mà Dark Nuns đang nhận về làn sóng chỉ trích rất lớn.

Golden Egg của Dark Nuns là 76% ở ngày chiếu thứ 2...

Thấp hơn hẳn so với loạt phim đang chiếu tại Hàn

Còn nhớ những ngày đầu năm nay, bộ phim Hàn bị chê bai nhiều nhất phải kể đến Bogota: City of the Lost của Song Joong Ki. Phim thua đau ngoài phòng vé, nhận về không ít chê bai vì cốt truyện nhàm chán. Sau khi kết thúc quá trình công chiếu ngoài rạp, Golden Egg (trên cùng 1 trang web với Dark Nuns) của Bogota ghi nhận con số 78%, dù thấp nhưng vẫn còn khá khẩm hơn phim của Song Hye Kyo. Đó là chưa kể việc Dark Nuns mới chiếu được 2 ngày, lượng khán giả ra rạp mới dừng lại ở mức vài trăm nghìn nên việc chỉ số mức độ hài lòng của người xem còn giảm là điều dễ xảy ra.

Golden Egg của Bogota là 78%

Song Joong Ki ở Golden Egg

Song Joong Ki những năm gần đây liên tiếp thất bại với 3 bộ phim điện ảnh. Dù là chiếu rạp hay chiếu trên nền tảng OTT thì phim điện ảnh của anh cũng không đạt được thành công cao về mặt thương mại. Thảm hại là thế nhưng thực tế Song Joong Ki vẫn không tới mức bị cho là "thuốc độc phòng vé". Bởi lẽ trong quá khứ, anh đã từng có những phim điện ảnh thắng lớn, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.

Trong khi đó, Song Hye Kyo dường như không thực sự có duyên với địa hạt này. Cô thậm chí còn ê chề hơn khi từ trước đến nay, chưa từng có bộ phim điện ảnh nào thực sự thành công. My Girl and I đóng với ông hoàng phòng vé Cha Tae Hyun cũng thất bại thảm hại tại quê nhà. Lần tái hiện lại hình tượng kỹ nữ Hwang Jin Yi kinh điển của điện ảnh Hàn trong bộ phim cũng tên cũng chỉ nhận về con số doanh thu ít ỏi là 8,5 triệu đô. Ngay cả khi dấn sân sang thị trường Hollywood với Fetish thì bộ phim này cũng bị chỉ trích thậm tệ vì những cảnh nóng, tên tuổi của Song Hye Kyo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tác phẩm điện ảnh đáng khen nhất của Song Hye Kyo có lẽ là Những Tháng Năm Rực Rỡ đóng cùng Kang Dong Won nhưng bộ phim này cũng không đủ hòa vốn. Ngay cả khi chuyển hướng sang thị trường tỷ dân, đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh, Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di,... thì những bộ phim của Song Hye Kyo cũng rơi vào tình cảnh thua lỗ hoặc may mắn hòa vốn chứ không có lãi nhiều.

Phải mất 10 năm, Song Hye Kyo mới đủ tự tin để trở lại phòng vé Hàn, Dark Nuns cũng được PR rầm rộ, Song Hye Kyo không ngại bất cứ điều gì để giúp phim được chú ý hơn. Thế nhưng mới ngày thứ 2 ra rạp, phim đã vấp phải quá nhiều ý kiến chê bai, tranh cãi và có lẽ sẽ khó lòng cứu được danh tiếng của Song Hye Kyo ở lĩnh vực phim chiếu rạp.