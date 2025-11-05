Mới đây, Goo Hye Sun đã gây bão mạng xã hội khi chia sẻ những hình ảnh trạng thái hiện tại của bản thân kèm dòng trạng thái "Hình mẫu lý tưởng. Tôi đang ăn kiêng nghiêm ngặt". Trong ảnh, mỹ nhân sinh năm 1984 đang làm mẫu cho một chiếc lô cuốn tóc do chính tay cô thiết kế và sản xuất. Cô cũng khoe khuôn mặt thon gọn đáng kinh ngạc, có được nhờ chế độ ăn kiêng hiệu quả.

Goo Hye Sun trẻ đẹp đến ngỡ ngàng dù đã 40 tuổi.

Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen bày tỏ sự ngạc nhiên với trạng thái hiện tại của nữ diễn viên. Bởi lẽ suốt một thời gian dài, cái tên Goo Hye Sun gắn liền với những thông tin tiêu cực. Cô bị cho là thao túng khán giả, nói nhiều điều dối trá về chồng cũ Ahn Jae Hyun, còn lấy việc ly hôn của cả hai để thu hút sự chú ý. Không chỉ vậy, Goo Hye Sun còn hơn một lần xuất hiện với dáng vẻ lôi thôi, thậm chí còn để đầu bẩn khi tham gia chương trình truyền hình và vì thế nên phải đội mũ.

Những hình ảnh lôi thôi của Goo Hye Sun lúc trước hoàn toàn đối lập với hình ảnh mới nhất được nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân.

Thế nhưng giờ đây, Goo Hye Sun lột xác với vẻ đẹp như một nàng thơ. Điều này giúp cô phần nào lấy lại thiện cảm từ công chúng. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Chị ơi, chị trông xinh hơn khi thả tóc xuống!

- Tôi ủng hộ mọi nỗ lực của bạn!

- Rất đẹp!

- Goo Goo Goo dễ thương quá! Luôn luôn cố gắng nhé!

Nói thêm về Goo Hye Sun, cô từng là một diễn viên quốc dân nhờ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim lãng mạn Boys Over Flowers. Cùng với những Lee Min Ho, Kim Bum, Kim Hyun Joong... Goo Hye Sun đã góp phần biến bộ phim nổi tiếng khắp châu Á, gắn liền với thanh xuân của vô số khán giả.

Goo Hye Sun nổi tiếng nhờ vai "nàng Cỏ" Geum Jan Di trong Boys Over Flowers.

Cô góp phần giúp tác phẩm này nổi tiếng khắp châu Á.

Sau thành công với Boys Over Flowers, Goo Hye Sun tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như The Musical, Absolute Boyfriend, Angel Eyes hay Blood. Thế nhưng đáng tiếc, không có tác phẩm nào trở thành một "cú hit" như Boys Over Flowers cả. Kể từ vai nữ chính trong You're Too Much chiếu năm 2017, cho đến nay Goo Hye Sun vẫn chưa có thêm vai diễn nào trong các bộ phim truyền hình.

Goo Hye Sun trong phim Angel Eyes.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Goo Hye Sun còn lấn sân sang lĩnh vực biên kịch và đạo diễn ở các bộ phim The Madonna, The Peach Tree hay Mystery Pink. Tuy nhiên giống như các phim truyền hình sau Boys Over Flowers, các tác phẩm điện ảnh này cũng không gây được tiếng vang lớn.

Goo Hye Sun lấn sân sang vai trò biên kịch và đạo diễn nhưng không quá thành công.

Cho đến thời điểm hiện tại, bộ phim gần nhất mà Goo Hye Sun tham gia là Dark Yellow. Cô vừa đóng chính, vừa đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Tác phẩm này ra mắt năm 2022 nhưng không thành công, chỉ được chấm 5,6 điểm trên Mydramalist.