Vào tối 4/11 (giờ Việt Nam), David Beckham cuối cùng cũng được Vua Charles phong tước Hiệp sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Lễ trao danh hiệu diễn ra tại Lâu đài Windsor với sự chứng kiến của bà xã "Lady Victoria Beckham", cha mẹ và 3 người con của huyền thoại bóng đá Anh. Đáng chú ý, trong ngày trọng đại của mình, David Beckham đã khiến mọi người kinh ngạc khi xuất hiện với diện mạo khác lạ, chưa từng thấy ở cựu danh thủ này trước đây. David Beckham đã đi nhận tước hiệu Hiệp sĩ với mái tóc bạc muối tiêu. Chỉ vài tuần trước đó, khi tham dự buổi ra mắt phim tài liệu của vợ Victoria, David Beckham đã để mái tóc nhuộm tối màu. Đây cũng là kiểu tóc gắn bó với cựu cầu thủ bóng đá trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, vào ngày nhận tước Hiệp sĩ, David Beckham được cho biết đã từ bỏ việc nhuộm tóc che giấu tuổi tác đầy "hệ trọng". Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng nói đùa rằng cuối cùng David Beckham cũng chấp nhận việc bản thân đã già và chịu để tóc bạc khi xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng, ai cũng phải công nhận 1 điều rằng dù để tóc màu gì thì David Beckham vẫn rất phong độ đẹp trai.

David Beckham quỳ gối khi nhận tấn phong tước hiệu Hiệp sĩ từ Vua Charles

Trong ngày trọng đại của đời mình, cựu danh thủ xuất hiện với diện mạo "mới toanh" khi để mái tóc bạc muối tiêu

Vài tuần trước đó, David Beckham vẫn còn để tóc tối màu

Theo tờ Daily Mail, Hiệp sĩ là danh hiệu cao quý nhất đối mà 1 người dân thường ở Anh có đóng góp cho đất nước được hoàng gia phong tặng. Người được vinh danh sau đó có thể thêm Sir (Ngài) hoặc Dame (Quý bà) vào trước tên của mình. David Beckham được phong tước Hiệp sĩ nhờ những đóng góp cho thể thao và từ thiện. Cựu danh thủ lần đầu được đề cử phong tước hiệp sĩ vào năm 2011 sau khi có đóng góp lớn trong việc giúp London (Anh) đăng cai Olympic 2012. Nhưng sau đó, việc phong tước của Beckham bị trì hoãn vì anh dính líu đến bê bối trốn thuế. Sau khi những vấn đề tài chính được giải quyết ổn thỏa, đến nay, David Beckham mới vinh dự nhận được danh hiệu này.

Thế nhưng, ngày vui của David Beckham không trọn vẹn khi diễn ra trong bối cảnh gia đình "tan đàn xẻ nghé", các thành viên có mối quan bất hòa sâu sắc với vợ chồng con cả Brooklyn - Nicola Peltz. Brooklyn - Nicola Peltz vắng mặt trong buổi lễ nhận tước hiệu Hiệp sĩ của cha và cũng không gửi lời chúc mừng đến David Beckham. Đây là lần thứ 3 trong năm 2025 mà Brooklyn - Nicola Peltz "xát muối" vào trái tim của cựu danh thủ huyền thoại. Vào đầu năm nay, khi tin David Beckham sẽ được phong tước công bố, Brooklyn và vợ anh không gửi lời chúc mừng công khai hay riêng tư nào đến cha. Đến sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham vào tháng 5, Brooklyn - Nicola Peltz cũng không trở về Anh tham dự.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz vắng bóng trong ngày trọng đại của cha

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán về chuyện gia đình lục đục, David Beckham không giấu được sự xúc động sau khi được phong tước Hiệp sĩ: "Với những gì đã làm được và đạt được, tôi cảm thấy mình đã có 1 sự nghiệp đầy may mắn. Nhưng để nhận được vinh dự trở thành Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh là điều vượt quá những gì tôi mong đợi. Tôi chỉ là 1 cậu bé đến từ phía Đông London, nhưng giờ đây lại được nhận vinh dự từ Nhà vua trong Lâu đài Windsor. Tôi thật sự biết ơn. Điều duy nhất tôi luôn mong muốn là khiến gia đình mình tự hào. Các con là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi mỗi ngày".

