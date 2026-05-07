Tin nhắn lúc nửa đêm từ vợ mới của chồng cũ: Hóa ra người đàn ông "cực phẩm" cô ấy cướp được cũng chỉ có thế

11 giờ rưỡi đêm, khi tôi vừa dỗ con ngủ say và đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi, chiếc điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn. Một cái tên không lưu trong danh bạ, nhưng ảnh đại diện thì quá đỗi quen thuộc. Đó là người phụ nữ đã từng khiến cuộc đời tôi chao đảo vài năm trước, người đã tự tin khẳng định rằng cô ấy mới là "định mệnh" thực sự của chồng tôi.

Thay vì những lời thách thức hay hình ảnh tình tứ như trước đây, dòng tin nhắn hiện lên sắc lạnh và chua chát: “Chị ạ, hóa ra cái ‘cực phẩm’ em từng bằng mọi giá cướp được từ tay chị, thực chất chỉ là một gánh nặng mà em không còn đủ sức để vác nữa.”

Đọc xong, tôi thấy nực cười nhiều hơn là cảm thông. Cách đây ba năm, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ thắng cuộc, còn tôi rời đi với tư thế của một người bại trận, ôm theo đứa con nhỏ và một trái tim vụn vỡ. Lúc đó, cô ấy tin rằng sự trẻ trung và khéo léo của mình có thể biến một người đàn ông vô tâm, ham nhậu nhẹt và gia trưởng trở thành người chồng mẫu mực. Nhưng thực tế cuộc đời vốn dĩ tàn khốc: Bản chất của một con người không bao giờ thay đổi chỉ vì họ thay đổi đối tác.

Những gì cô ấy đang trải qua từ việc thức đêm chờ chồng trong vô vọng, chịu đựng những cơn nóng nảy vô cớ, cho đến việc một mình xoay xở với hàng tá hóa đơn trong khi anh ta mải mê với những cuộc vui bên ngoài tất cả đều là những kịch bản cũ rích mà tôi đã thuộc lòng. Hóa ra, món đồ mà cô ấy từng dùng mọi thủ đoạn để giành lấy, nay đã hiện nguyên hình là một "quả tạ" nặng nề, kéo ghì cuộc đời cô ấy xuống vũng bùn của sự mệt mỏi.

Phụ nữ thường mắc một sai lầm chết người: Tin rằng mình là ngoại lệ. Cô ấy từng tin mình là bến đỗ cuối cùng, là người có đủ quyền năng để "cải tạo" anh ta. Nhưng cô ấy quên mất rằng, một người đàn ông đã sẵn sàng phản bội vợ con để chạy theo cái mới thì cũng sẽ sẵn sàng để người đến sau lặp lại đúng quy trình đau khổ đó. Cái "cực phẩm" mà cô ấy tự hào, thực ra chỉ là một món đồ đã hỏng hóc từ bên trong mà tôi đã từ bỏ để bảo vệ lòng tự trọng của chính mình.

Tôi không trả lời tin nhắn đó bằng sự hả hê. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm cho bản thân. Tin nhắn lúc nửa đêm của cô ấy như một lời xác nhận cuối cùng rằng, sự ra đi của tôi năm xưa không phải là mất mát, mà là một cuộc trốn thoát ngoạn mục. Tôi đã để lại "quả tạ" đó cho người muốn vác, và giờ đây, khi người đó bắt đầu thấm mệt, họ lại tìm đến tôi để mong cầu một sự đồng cảm.

Thực tế cuộc sống không có chỗ cho những câu chuyện cổ tích về sự thay đổi thần kỳ. Đàn ông tệ thì ở với ai cũng vẫn tệ. Đừng bao giờ hy vọng mình sẽ là người phụ nữ duy nhất khiến anh ta quay đầu, nếu bản thân anh ta không tự muốn tốt lên.

Tôi đặt điện thoại xuống, không hồi đáp. Bí quyết của tôi ư? Chẳng có bí quyết nào cả, ngoài việc chấp nhận cắt lỗ và rời đi đúng lúc. Tôi nhắn lại vỏn vẹn một câu trước khi chặn số: "Chúc mừng em đã nhận ra sự thật. Tiếc là 'món quà' đó đã được sang tên, em cứ giữ lấy mà tận hưởng nhé."

Đêm nay tôi ngủ ngon hơn hẳn. Không phải vì sự thất bại của người khác, mà vì tôi biết mình đã đúng khi chọn sống một cuộc đời không còn gánh nặng.